もう一度、あの感動を。レオン・ゴレツカはトリプル制覇を目指すバイエルンを2020年の優勝チームと重ね、6年後に再び栄光を味わえると語る。
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「外からは想像できないよ！」レオン・ゴレツカがFCバイエルンの特徴を強調。
「2020年の再現を心から楽しみにしている。今度はファンと共にだ。それは格別だろう」と、8年間在籍したバイエルンを今夏退団するゴレツカはクラブ誌『51』に語った。6年前の初の3冠達成時はパンデミック中で、リスボンでのパリ・サンジェルマン戦（1-0）でのCL優勝は無観客だった。
だが、当時と同じ「自信」がここ数週間で戻ってきたと語る。CL制覇を保証するものではないものの、「キャリアで1、2度しか味わえない特別な感覚がある。チームはすべての歯車が噛み合っている。 個人技だけでなく、ハングリー精神と走力もある」と語った。
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ゴレツカがFCバイエルンを絶賛：「ここは本当に特別な場所だ！」
退団後、彼は「美しく、濃密で、特別な時間」を「感謝の気持ち」を込めて振り返るだろう。バイエルンの特別な点とは何か？「外からは、ロッカールームがどれほど温かい場所なのか想像もつかないだろう」とゴレツカは語った。
「競争は極めて激しいが、初日から安心できた。家族のような雰囲気で世界最高のタイトルを争えるのはとても特別だ」
現在31歳でACミランとの合意間近と報じられる彼は、この状態が今後も続くことを切望している。「『ミア・サン・ミア』の精神を守り、バトンは常に受け継がれるべきだ」と語った。
レオン・ゴレツカ：今シーズンのFCバイエルン・ミュンヘンでの成績
ゲーム 44 ゴール 3 アシスト4 4 出場時間 2,130分