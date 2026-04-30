「外からは想像できないよ！」レオン・ゴレツカがFCバイエルンの特徴を強調。

「2020年の再現を心から楽しみにしている。今度はファンと共にだ。それは格別だろう」と、8年間在籍したバイエルンを今夏退団するゴレツカはクラブ誌『51』に語った。6年前の初の3冠達成時はパンデミック中で、リスボンでのパリ・サンジェルマン戦（1-0）でのCL優勝は無観客だった。

だが、当時と同じ「自信」がここ数週間で戻ってきたと語る。CL制覇を保証するものではないものの、「キャリアで1、2度しか味わえない特別な感覚がある。チームはすべての歯車が噛み合っている。 個人技だけでなく、ハングリー精神と走力もある」と語った。