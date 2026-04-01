監督の去就をめぐる不透明感が、エティハドでの補強戦略にも影響を及ぼし始めている。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンをはじめとする夏の補強候補の何人かは、自身の決断を下すにあたり、監督の将来性を考慮に入れているとみられる。誰が指揮を執ろうともシティは魅力的な移籍先であることに変わりはないが、この象徴的な監督の存在は、欧州のトップクラスの才能にとって大きな魅力となっている。 彼が去ったとしても、選手たちがクラブを拒否する兆候は見られないが、彼の将来をめぐる不透明感はすでに計画に影響を及ぼしている。クラブ側は冷静に対応しており、万一に備えた計画も準備済みだと主張している。