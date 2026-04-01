AFP
翻訳者：
夏の移籍市場での獲得候補たちが監督の決断を待つ中、マンチェスター・シティはペップ・グアルディオラ監督に対し、自身の将来について明確な説明を求めている
決断を求める声が高まっている
talkSPORTによると、マンチェスター・シティはグアルディオラ監督に対し、現在の契約を満了するつもりかどうかを正式に打診した。カラバオ・カップ優勝を受けて、クラブは夏の計画を具体化させ始めるにあたり、明確な回答を求めている。 スポーツディレクターのウーゴ・ヴィアナ氏をはじめとするクラブ幹部は、55歳のグアルディオラ監督が今シーズン終了後に残留するか退任するか、現時点では把握していない。クラブの立場としては、監督との契約が2027年夏まで残っているという単純な事実があるものの、彼が去る可能性も十分にあり得る。クラブは、彼が近いうちに自身の意向を明らかにしてくれることを期待している。
- Getty Images Sport
移籍の行方を待つ選手たち
監督の去就をめぐる不透明感が、エティハドでの補強戦略にも影響を及ぼし始めている。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンをはじめとする夏の補強候補の何人かは、自身の決断を下すにあたり、監督の将来性を考慮に入れているとみられる。誰が指揮を執ろうともシティは魅力的な移籍先であることに変わりはないが、この象徴的な監督の存在は、欧州のトップクラスの才能にとって大きな魅力となっている。 彼が去ったとしても、選手たちがクラブを拒否する兆候は見られないが、彼の将来をめぐる不透明感はすでに計画に影響を及ぼしている。クラブ側は冷静に対応しており、万一に備えた計画も準備済みだと主張している。
後継者候補の選定
この監督はマンチェスターでプレミアリーグ優勝6回を含む計19のタイトルを獲得しており、契約満了まで任期を全うすることが望まれている。しかし、クラブは最悪の事態に備えておく必要がある。 エンツォ・マレスカが後任の最有力候補とされている。ロベルト・デ・ゼルビ、ヴィンセント・コンパニ、シャビ・アロンソの名前も浮上しているが、デ・ゼルビはトッテナムの監督に就任したばかりだ。候補者の名前が次々と挙がっているものの、クラブ側は正式な動きは一切ないと主張しており、監督が2027年夏まで留任することを望んでいる。
- AFP
マンチェスター・シティの次はどうなるのか？
シティはグアルディオラ監督の下、シーズン終盤の厳しい戦いに直面している。すでにカラバオ・カップを制した同クラブだが、プレミアリーグの優勝争いでは現在、アーセナルに9ポイント差をつけられている。チームは今後、4月4日に行われるリヴァプールとのFAカップ準々決勝に集中しなければならない。