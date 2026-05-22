夏の移籍ではなく新契約か？ FCバイエルン、移籍候補の選手で痛手か

これにより、グヴァルディオルは2030/31シーズンまでプレミアリーグのクラブに残る。現在の契約は2028年6月末までだ。

しかしSport1によると、彼はマンチェスターを離れ、ドイツの最多優勝クラブへの移籍を希望しているという。同メディアは、彼がFCバイエルンの「大ファン」であり、RBライプツィヒからマンチェスター・シティへ移籍する前からバイエルンの関心を引いていたと伝えている。

さらにドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスも、今夏のバイエルン新戦力としてグヴァルディオルの名を挙げ、「バイエルンは来季の移籍可能性を探るため、すでに最初の打診を行っている」と耳にしたと語っている。