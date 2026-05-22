『Bild』のポッドキャスト『Bayern Insider』によると、スカイブルース首脳陣はクロアチア代表選手に署名可能な新契約を提示した。
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夏の移籍ではなく新契約か？ FCバイエルン、移籍候補の選手で痛手か
これにより、グヴァルディオルは2030/31シーズンまでプレミアリーグのクラブに残る。現在の契約は2028年6月末までだ。
しかしSport1によると、彼はマンチェスターを離れ、ドイツの最多優勝クラブへの移籍を希望しているという。同メディアは、彼がFCバイエルンの「大ファン」であり、RBライプツィヒからマンチェスター・シティへ移籍する前からバイエルンの関心を引いていたと伝えている。
さらにドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスも、今夏のバイエルン新戦力としてグヴァルディオルの名を挙げ、「バイエルンは来季の移籍可能性を探るため、すでに最初の打診を行っている」と耳にしたと語っている。
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バイエルンはグヴァルディオルの獲得に多額の資金を投じなければならない
マンチェスター・シティは高額な移籍金を要求するとされ、それが障害となる見込みだ。報道では移籍には7500万ユーロが必要だが、バイエルンがその額を支払う用意はない。
しかもバイエルンはセンターバックの大幅な補強を必要としておらず、ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターのコンビが健在。ヨシップ・スタニシッチ、伊藤宏樹、キム・ミンジェも控える。 伊藤には2000万ユーロのオファーで移籍可能との噂もあるが、7500万ユーロの大型移籍が実現する可能性は低い。
左SBの代役候補もいる。
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バイエルンは移籍市場で他の優先事項がある。
バイエルンは今夏、左サイドの攻撃的ウイングを補強しルイス・ディアスを支援する方針で、候補にはアンソニー・ゴードンが挙げられている。
また、ニコラス・ジャクソンがレンタル期間満了で退団するため、サイドバックとハリー・ケインの控えも必要だ。