夏の移籍か？ VfBシュトゥットガルト、争奪戦が激化する代表選手の移籍金を設定した模様

そのためには、まずスティラーの現在の契約に盛り込まれている契約解除条項を買い取る必要がある。報道によると、この条項の金額は3650万ユーロだが、VfBがスティラーに支払うべき金額はわずか200万ユーロという比較的少額で、契約から削除することができるという。

その後、現DFBポカール王者は移籍金を自由に交渉できるようになる。スティラーは2028年6月30日までシュトゥットガルトと契約を結んでいるが、『Sport Bild』誌によると、クラブ側は彼が退団する場合、少なくとも5000万ユーロの移籍金を得たいと考えているという。

果たしてその段階に至るかどうかは不明だ。シュトゥットガルトではセバスティアン・ホーネス監督の下で不動のレギュラーの一人であり、依然としてW杯出場の望みも捨てていないこのドイツ代表7キャップの選手は、過去にもいくつかの欧州トップクラブと関連付けられてきた。

例えば、スペイン・ラ・リーガのレアル・マドリードやプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドが移籍に関心を示していると言われているが、具体的な動きはまだないようだ。