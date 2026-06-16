夏の大型移籍は実現する？BVBはフェリックス・ンメチャに巨額の移籍金を提示した。

ンメチャは日曜日のキュラソー戦でワールドカップデビューし、前半に1-0となるゴールを決め、ハーフタイム直前にPKで3-1とした。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も、大会前からヌメチャの大きな可能性を強調。3月に膝を怪我した彼が大会に間に合うよう回復したことを喜んだ。 ナゲルスマン監督は「彼は世界最高のMFになる資質を備えている。才能、スピード、活力があり、健康でコンディションも良い。大会を通じて大きな戦力になる」と絶賛した。

この評価はナゲルスマンだけではない。ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウスも「フェリックスは世界最高のボックス・トゥ・ボックス・プレーヤーの一人」と絶賛した。 「彼に今必要なのはバランスだけ。それさえあれば頂点に立てる」とバスティアン・シュヴァインシュタイガー。マッツ・フンメルスもMagentaTVで「彼はすでに世界最高レベル。何にでもなれる」と断言した。