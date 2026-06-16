ビルト紙によると、BVBはンメチャの移籍を否定しているが、内部では25歳MFの最低移籍金を1億2000万ユーロに設定しているという。
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夏の大型移籍は実現する？BVBはフェリックス・ンメチャに巨額の移籍金を提示した。
ンメチャは日曜日のキュラソー戦でワールドカップデビューし、前半に1-0となるゴールを決め、ハーフタイム直前にPKで3-1とした。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も、大会前からヌメチャの大きな可能性を強調。3月に膝を怪我した彼が大会に間に合うよう回復したことを喜んだ。 ナゲルスマン監督は「彼は世界最高のMFになる資質を備えている。才能、スピード、活力があり、健康でコンディションも良い。大会を通じて大きな戦力になる」と絶賛した。
この評価はナゲルスマンだけではない。ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウスも「フェリックスは世界最高のボックス・トゥ・ボックス・プレーヤーの一人」と絶賛した。 「彼に今必要なのはバランスだけ。それさえあれば頂点に立てる」とバスティアン・シュヴァインシュタイガー。マッツ・フンメルスもMagentaTVで「彼はすでに世界最高レベル。何にでもなれる」と断言した。
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モウリーニョ監督は「大喜び」とのこと：レアル・マドリードがフェリックス・ンメチャ獲得に動いている模様
レアル・マドリードに復帰したジョゼ・モウリーニョ監督もンメチャに注目している。スカイによると、ポルトガル人指揮官はボルシア・ドルトムントのこのMFに「感銘を受けた」と語り、情報収集を始めている。 トニ・クロースとルカ・モドリッチの退団後、レアルはゲームをコントロールできるMFを探し続けてきた。過去2年間はカルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアの各監督下でもタイトルを獲得できていない。
レアルに加え、マンチェスターの2クラブやチェルシーも関心を示しているという。
しかし、BVBは3月にンメチャが2030年まで契約延長したため、来夏の移籍は心配していない。8000万ユーロの違約金は2027年夏まで発動できないからだ。W杯直後の移籍はほぼあり得ない見込みだ。
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フェリックス・ンメチャが3000万ユーロでBVBに移籍
ドルトムントは2023年、ヴォルフスブルクに約3000万ユーロを支払いンメチャを獲得。しかし怪我続きでチームに馴染めず、早期に失敗移籍との声も上がった。 さらに、敬虔な福音派信者である彼はSNSで失言を繰り返した。同性愛嫌悪やクィアフォビアととれる投稿や、問題視される団体「Ballers in God」の顔として紹介されたことも批判の的となった。
クラブはヴァツケ会長が「フェリックスは肌の色や宗教、性的指向に関わらずすべての人を尊重し愛していると強調している」と釈明する事態となった。
ただ、ピッチでは無罪だった。リーグ2位とCL出場権獲得に貢献し、公式戦42試合で5ゴール3アシストをマーク。チームを明るく照らす存在だった。