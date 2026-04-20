スカイによると、センターバックの伊藤宏樹は、夏に適切な移籍オファーがあればドイツの最多優勝クラブを去る可能性が高いという。
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夏に退団か。バイエルンに意外な放出候補
バイエルン・ミュンヘンの本拠地ザーベナー・シュトラーセでは、この26歳DFの競技面と人間性を高く評価している。しかし、関心のあるクラブが十分な移籍金を提示すれば交渉に応じる方針だ。
また、同僚センターバックのキム・ミンジェも放出候補に挙げられており、特にイタリアのクラブが関心を示している。
2人とも夏に退団すれば、バイエルンはCB補強へ動くはずだ。ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノ以外では、センターバックを任せられるのはヨシップ・スタニシッチだけだからだ。
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バイエルンはニコ・シュロッターベックを獲得するのか？
バイエルンは以前、ニコ・シュロッターベックの獲得に興味を示していた。しかし彼がBVBと契約延長したため、移籍金は高額になり実現は難しい。
新契約にはW杯後に発動できる解除条項があるが、バイエルンは対象外と報じられている。
よって、バイエルンは移籍金を含めBVBとゼロから交渉する必要があり、移籍市場終了間近にBVBが自ら戦力を弱める可能性は低い。
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バイエルンの伊藤、度重なる怪我に悩まされる
伊藤は2024年からバイエルンでプレーしている。その夏、シュトゥットガルトから2350万ユーロで移籍したが、怪我の影響で定位置を確保できていない。
今季は公式戦19試合に出場し、1得点2アシストを記録している。