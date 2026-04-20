夏に退団か。バイエルンに意外な放出候補

バイエルン・ミュンヘンの本拠地ザーベナー・シュトラーセでは、この26歳DFの競技面と人間性を高く評価している。しかし、関心のあるクラブが十分な移籍金を提示すれば交渉に応じる方針だ。

また、同僚センターバックのキム・ミンジェも放出候補に挙げられており、特にイタリアのクラブが関心を示している。

2人とも夏に退団すれば、バイエルンはCB補強へ動くはずだ。ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノ以外では、センターバックを任せられるのはヨシップ・スタニシッチだけだからだ。