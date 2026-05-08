オスラがバイエルンと関連付けられているのは意外だ。つい最近まで、メディアは彼のチームメイトであるアンソニー・ゴードンを攻撃陣の補強候補として最有力と報じていた。 RBライプツィヒのヤン・ディオマンデも候補に挙げられ、『The Athletic』は彼を最有力と報じているが、移籍金はゴードンより高額になる見込みだ。

一方、オスラは191cmの身長ながらスピードも備える正統派センターフォワードだ。この魅力あるプロフィールに、バイエル・レバークーゼン、エバートン、クリスタル・パレスも関心を示しているという。ただし、彼はニューカッスルで大きな役割を担っていない。