『デイリー・メール』紙によると、ドイツの最多優勝クラブがデンマーク人選手の動向を注視している。同選手はハリー・ケインの控えとしてニコラス・ジャクソンに代わる役割を担う可能性がある。チェルシーFCからレンタル移籍中のセネガル人選手は、スポーツディレクターのマックス・エベル氏が4月末に認めた通り、今夏にミュンヘンを去る見通しだ。
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夏にはアイントラハト・フランクフルトと合意していたが、バイエルン・ミュンヘンは移籍市場でサプライズを起こすのか？
オスラがバイエルンと関連付けられているのは意外だ。つい最近まで、メディアは彼のチームメイトであるアンソニー・ゴードンを攻撃陣の補強候補として最有力と報じていた。 RBライプツィヒのヤン・ディオマンデも候補に挙げられ、『The Athletic』は彼を最有力と報じているが、移籍金はゴードンより高額になる見込みだ。
一方、オスラは191cmの身長ながらスピードも備える正統派センターフォワードだ。この魅力あるプロフィールに、バイエル・レバークーゼン、エバートン、クリスタル・パレスも関心を示しているという。ただし、彼はニューカッスルで大きな役割を担っていない。
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ニューカッスルはオスラのフランクフルト移籍を阻止した。
今シーズン、オスラは長い間レギュラーから遠ざかっていた。32試合に出場したが、出場時間は1,000分強で、7得点を挙げた。しかし直近4試合ではプレミアリーグで連続先発し、3得点を記録している。
ニック・ウォルテマデとヨアン・ウィッサの加入で、オスラは序列を下げると予想されていた。そのため移籍の噂が絶えなかった。買い取りオプション付きレンタルでアイントラハト・フランクフルトと合意したとも報じられたが、ニューカッスルが拒否。 移籍金は折り合わず交渉は決裂。冬に再交渉があったが、オスラが控えのままだったため成立せず。年明けにはVfBシュトゥットガルトも関心を示していたと報じられた。
オスラは安くない。ヴラホヴィッチは移籍金なしで来るか？
2024年にシェフィールド・ユナイテッドから1160万ユーロでニューカッスルへ移籍したオスラは、いまだ「お買い得」ではない。ニューカッスルは財務規則を満たすため早期の収入確保が必要で、移籍金は4600万ユーロに達すると『デイリー・メール』が報じた。現在13位のチームは欧州カップ戦出場も絶望的だ。 デンマークU-21代表は2029年まで契約が残っており、好調でも契約延長は現時点で検討されていない。
もし伝統的なストライカーを求めるなら、バイエルンにとってドゥシャン・ヴラホヴィッチの方がずっと現実的な選択肢だ。今夏フリーとなるセルビア人は『ガゼッタ・デロ・スポルト』によるとミュンヘン移籍を強く希望。一方、ユヴェントスに残る可能性は低く、給与条件の相違で交渉は停滞している。
ウィリアム・オスラのニューカッスル・ユナイテッドでの成績と統計
ゲーム 51 ゴール 9 アシスト 3