Getty Images Sport
翻訳者：
「変化はサッカーの一部だ」――アルネ・スロットはリヴァプールの衝撃的な解任決定を受け、レッドスのサポーターに宛てた感情的な公開書簡で反応した。
優勝チームにとって、ほろ苦い結末となった。
スロットは、喜びと悲劇が交錯した2シーズンを経てマージーサイドを去る。リヴァプールのリーグ20度目優勝を導いたが、今季は安定感を欠き首脳陣の判断で退任。胸を張って去り、功績を残した。
『リヴァプール・エコー』紙を通じてファンに宛てた公開書簡で、スロットはこう振り返った。「アンフィールドのトンネルを抜け、あの有名な看板の下を歩み出すとき、複雑な感情が胸に込み上げてくる」。 「もちろん、責任を感じる。この偉大な歴史を持つクラブへの責任だ。同時に、期待も感じる。134年にわたり世界有数のクラブとして歩んできた遺産に敬意を払い、その期待に応えたい。そして、決意する。戦う決意、勝つ決意、世界中に知られるアンフィールドの観衆に成功をもたらす決意だ。」
私は未来に自信を持って去ります。選手たちはクラブの価値観を守り、数え切れない記憶を残し、堅い土台を築きました。 同時に、新たな世代が台頭し、自らの物語を紡ぎ、このユニフォームの責任を担う準備ができている。変化はサッカーの一部だが、このクラブが人々を誇りに思わせ続けることを確信している。私が初めてアンフィールドのトンネルにあるあの看板の下に立った時、このクラブが何を求めているかを理解していた。その追求を決して止めなかったことを確信して、私はここを去る。」
- Getty Images
リーグ優勝を振り返って
このオランダ人監督の初シーズンは伝説的でした。リヴァプールは残り1ヶ月でプレミアリーグ優勝を決め、首位を10ポイント差で独走しました。 2025年5月25日、満員のアンフィールドで迎えた優勝の瞬間は、35年待ったファンと100万人が参加したパレードとともに、彼の在任期間を象徴する場面として語り継がれている。
「あれほどの感情の高まりが、わずか12か月でプレミアリーグ優勝という形で結実したことは、特別なの一言に尽きません」とスロットは語った。「それは単なるトロフィーではなく、クラブ全体で多くの人が示した努力、犠牲、献身に対する報いでした。皆さんが私たちと共にその喜びを分かち合ってくれたことで、その意味はさらに深まりました。私たちの歌を歌い、ゴールを歓呼してくれたこと。 トロフィーを掲げたその日、皆さんがそこにいてくれました。スタジアム外の道を埋め尽くし、期待を胸にアンフィールドを埋めてくれました。」
「2020年に多くのものを失った皆さんが、この喜びを共有してくれたことは私にとってとても大きな意味を持ちました。何十万人のファンが街に集まり、祝賀ムードを盛り上げてくれた姿を見て、その思いはさらに強まりました。」
「その後にウォーター・ストリートで起きた出来事は衝撃的でした。今も被害に遭われた皆さんに思いをはせています。私は皆さんの思いやりと団結をこの目で直接見ることができ光栄に思います。この精神が街を困難から救い、長く訴えられてきた正義と責任の実現にもつながることを願っています。」
尊厳を持って悲劇と向き合う
ピッチの外では、スロット監督の在任中、昨年7月にフォワードのディオゴ・ジョタが交通事故で亡くなるという悲劇が起きた。監督はチームを率いてこの困難な時期を乗り切り、手紙で故人となったポルトガル代表と支え合ったコミュニティに敬意を表した。
「共に祝ったわずか数週間後にディオゴを失うとは、言葉にできない」とスロットは記した。「何よりも、チームメイトであり友人であり、このクラブのエンブレムを身にまとい何千人もの人生に感動を与えた彼を、私は忘れない。この困難な時期、リヴァプール・ファミリーが示した愛と思いやりは並外れていた。 私がクラブを去る今、皆さんがディオゴを称え、その記憶を胸に団結した姿は、私の心に永遠に刻まれます。」
- Getty Images Sport
スロット氏は感謝の意を表した
今季5位という結果が解任につながったものの、スロット監督は退任前にクラブをチャンピオンズリーグへ復帰させた。別れの挨拶ではプロとして、支えてくれた人々への感謝を述べた。
「私たちを結ぶ絆はサッカーの枠を超え、アンフィールドの夜空やコップの『ユー・ネヴァー・ウォーク・アローン』さえも超えます。皆さんが最初から私を温かく迎え、支えてくれたことは一生の宝物です」と締めくくった。
「もちろん、感謝の言葉を伝えたい。世界中でクラブの誇りを胸に戦った選手たち、そしてトレーニンググラウンドやアンフィールドの裏方で支えてくれたスタッフに。」
クラブの経営陣とオーナーには信頼と指針を、レジェンドたちには『リヴァプール・ウェイ』の教訓を感謝します。皆さんと働けたことを光栄に思います。」