このオランダ人監督の初シーズンは伝説的でした。リヴァプールは残り1ヶ月でプレミアリーグ優勝を決め、首位を10ポイント差で独走しました。 2025年5月25日、満員のアンフィールドで迎えた優勝の瞬間は、35年待ったファンと100万人が参加したパレードとともに、彼の在任期間を象徴する場面として語り継がれている。

「あれほどの感情の高まりが、わずか12か月でプレミアリーグ優勝という形で結実したことは、特別なの一言に尽きません」とスロットは語った。「それは単なるトロフィーではなく、クラブ全体で多くの人が示した努力、犠牲、献身に対する報いでした。皆さんが私たちと共にその喜びを分かち合ってくれたことで、その意味はさらに深まりました。私たちの歌を歌い、ゴールを歓呼してくれたこと。 トロフィーを掲げたその日、皆さんがそこにいてくれました。スタジアム外の道を埋め尽くし、期待を胸にアンフィールドを埋めてくれました。」

「2020年に多くのものを失った皆さんが、この喜びを共有してくれたことは私にとってとても大きな意味を持ちました。何十万人のファンが街に集まり、祝賀ムードを盛り上げてくれた姿を見て、その思いはさらに強まりました。」

「その後にウォーター・ストリートで起きた出来事は衝撃的でした。今も被害に遭われた皆さんに思いをはせています。私は皆さんの思いやりと団結をこの目で直接見ることができ光栄に思います。この精神が街を困難から救い、長く訴えられてきた正義と責任の実現にもつながることを願っています。」