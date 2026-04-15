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「売却して補強」――批判を受けるアルネ・スロット監督がCL敗退を受け、「優秀な選手」の離脱をファンに警告。
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チャンピオンズリーグ敗退を受け、アンフィールドで検証が始まる
火曜日のアンフィールドでPSGが2-0でリヴァプールを下し、2試合合計4-0で勝利。リヴァプールの欧州制覇の夢は消えた。昨夏4億5000万ポンドを投じてアレクサンダー・イサク、フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポン、ミロス・ケルケズを獲得したが、期待に応えられなかった。 この不振を受け、夏には多くの選手が退団すると見込まれる。スロット監督は、移籍市場再開時に「大きな課題」が待ち受けていると語った。
スロットが「売却して補強する」移籍モデルを認めた。
PSG戦敗退後、スロット監督はクラブの財政事情を正直に語った。多くの選手を放出し、その資金で新戦力を補う運営モデルだと説明した。「それが我々の数週間の目標だ」とAmazon Primeに話した。朗報はアレックス・イサクが復帰し、十分にプレーできることだ。 クラブは過渡期にある。5人の才能ある選手を獲得するため、8〜10人を売却し、さらにフリー移籍で数人を失うだろう。難しい夏だが、このモデルは機能すると示してきた。何度も言うように、将来は明るい。今夏に選手が去っても、新たな補強ができればさらに有望だ。」
注目を集める面々が退団へ
契約満了でモハメド・サラーとアンディ・ロバートソンがフリーエージェントとして退団する見込みで、流出はすでに始まっている。イブラヒマ・コナテも契約が切れるほか、カーティス・ジョーンズや遠藤航も移籍噂が絶えない。
さらにアリソン・ベッカーはユヴェントスの補強候補と報じられ、アレクシス・マカリスターも後半戦を通じて移籍噂が絶えなかった。結果が求められるスロット監督の下、再編から完全に安全な選手はいない。
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ルーニー、リヴァプールの「移行期」説に疑問
わずか12カ月前に優勝したチームが「過渡期」にあるという見方には、納得できない人も多い。元マンチェスター・ユナイテッド主将のウェイン・ルーニーもその一人だ。欧州カップ戦敗退後、Amazon Primeの解説者としてクラブの主張を即座に批判した。
「再建なんて話をするのはおかしい。彼らは昨季優勝したばかりだ」とルーニーは述べた。「昨季リーグを制し、補強に莫大な資金を投じた。 補強は失敗し、負傷者も出た。それでも、優勝したばかりのチームが「再建」を語るべきではない。優秀な選手を何人も失い、特にトレントの離脱にファンが動揺したのは理解できる」
次戦はヒル・ディキンソン・スタジアムでのエヴァートンとのマージーサイド・ダービー。敗れればスロット監督への圧力はさらに高まる。来季CL出場権を逃す危機もあり、解任の危機は迫っている。