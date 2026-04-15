わずか12カ月前に優勝したチームが「過渡期」にあるという見方には、納得できない人も多い。元マンチェスター・ユナイテッド主将のウェイン・ルーニーもその一人だ。欧州カップ戦敗退後、Amazon Primeの解説者としてクラブの主張を即座に批判した。

「再建なんて話をするのはおかしい。彼らは昨季優勝したばかりだ」とルーニーは述べた。「昨季リーグを制し、補強に莫大な資金を投じた。 補強は失敗し、負傷者も出た。それでも、優勝したばかりのチームが「再建」を語るべきではない。優秀な選手を何人も失い、特にトレントの離脱にファンが動揺したのは理解できる」

次戦はヒル・ディキンソン・スタジアムでのエヴァートンとのマージーサイド・ダービー。敗れればスロット監督への圧力はさらに高まる。来季CL出場権を逃す危機もあり、解任の危機は迫っている。