怒りの声は即座に上がった。UEFAは、FIFAがこの提案を正式発表する前から、これを非難する強い文言の声明を出した。

「これは、サッカーの統治機関が決して越えてはならない一線を越えるものだ。UEFAはこれを極めて重大に受け止めている。すべての各国サッカー協会も同様であるべきだ。リーグ、クラブ、選手、サポーター、政府、そしてこの競技の未来を気にかけるすべての人を含む、あらゆるステークホルダーも同様であるべきだ。サッカーの魂と統治は、取引されるための資産ではない。とりわけ、誰が金銭的利益を得るのかについて透明性がまったくない中ではなおさらだ。私たちの誰一人として、サッカーの所有者ではない。サッカーはFIFAが売るためのものではない」と声明は述べた。

その後、FIFAが基本的にこの件を可能な限り早く押し通そうとしていることが明らかになった。FIFAは2027年1月1日からの一時金として最大2000万ドルに加え、2027年から30年のサイクルにおける『FIFAフォワード』の開発資金として最大2000万ドルを提示した。これに対し、UEFAは再び怒りの声明を発表した。

「UEFAは、FIFAの構想に対する大きく、しかも拡大しつつある反対の声が存在することを把握している。FIFAは、私たちのスポーツを使って自分たちとその仲間を富ませ続けることはできない。私たちは正しい形でこの競技を成長させることができる」

この時点で認める価値があるのは、チャンピオンズリーグを繰り返し拡大し、商業化してきたUEFAが、今や善玉のように見えているのは滑稽だということだ。しかし、スーパーリーグはUEFAの仕業ではない。UEFAは当初からこれに反対していた。

イングランドサッカー協会、ドイツサッカー連盟、そして多数のサポーター団体はいずれも、この動きを非難するか、深刻な懸念を表明している。元FIFA会長ゼップ・ブラッターは、道徳心の模範と呼べるような人物からは程遠いが、SNS上で「私たちのゲームを売る権利は誰にもない」と述べた。ブラッターは大きな問題を抱えた発信者かもしれないが、少なくともサッカーを愛している。

しかし、おそらく驚くには当たらないが、他地域からの反応はやや割れている。チェコサッカー協会会長ダビド・トルンダは公にこの案を支持したが、同協会が正式に立場を協議するのは8月になる見通しだ。とりわけ米国サッカー連盟が加盟しているCONCACAFは、透明性の欠如に懸念を示し、FIFAに「良いガバナンス」を実践するよう求めた。ただし、この計画を全面的に非難はしなかった。アジアサッカー連盟もこれに近いトーンを示した。