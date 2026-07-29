今週序盤、ジャンニ・インファンティーノは少しばかり怒りをあらわにした。
15枚に及ぶインスタグラム投稿の中で、FIFA会長は2026年ワールドカップに向けられたあらゆる批判に反論した。事実上、それは自身の実績を並べ立てた一覧であり、開幕前からの不満の一つひとつに対する反論が、ことさらに添えられていた。まるで北米開催のワールドカップをほぼ成功裏に着地させたと確信するFIFA会長による勝利宣言のようでもあった。
ただ、それは同時に、らしくない振る舞いでもあった。インファンティーノは常に冷静沈着な人物だった。議論するのではなく説く。守るのではなく説明する。ステージに立ち、スキンヘッドに細身のスーツ、真っ白なスニーカー姿で、TEDトークやLinkedInを思わせる決まり文句を口にする。「スポーツウォッシングがB2Bセールスについて教えてくれたこと」といった具合に、である。
しかし、あの投稿は別の一面も浮かび上がらせた。不満をあらわにし、自信過剰で、自らの取り分として脚光を浴びることを望む会長の姿だ。そして今、インファンティーノはさらに一歩踏み込んだ。FIFAの主要大会のために別会社を設立し、その持ち分を民間投資家に「売却する」という計画は、ファン、クラブ、そして各国サッカー連盟の間で等しく怒りを招いている。批判する側にとって、インファンティーノはいまやサッカーの魂そのものを狙っている。
とはいえ、インファンティーノの計画は、この人物とこの組織を考えれば、まったく驚くべきものではない。
そう、これは攻撃だ。そう、これは本物ではない。そう、これは憂慮すべきことだ。しかし、インファンティーノの計画は、ここ数年くすぶり続けてきたスポーツ界のより大きな潮流を示すものでもある。この世界の魂は、ほぼすでに失われている。インファンティーノとFIFAは、ただ最後の致命傷を与えようとしているにすぎない。