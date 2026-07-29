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「売る権利がFIFAにあるわけではない」 ジャンニ・インファンティーノによる200億ドル規模のワールドカップ権力行使は、サッカーの魂を売りに出し、抵抗の代償をあまりにも高くしている

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ジャンニ・インファンティーノによるFIFAの商業権益の持ち分売却に向けた動きは、プロスポーツから魂を奪っていく憂うべき潮流の一端である。

今週序盤、ジャンニ・インファンティーノは少しばかり怒りをあらわにした。

15枚に及ぶインスタグラム投稿の中で、FIFA会長は2026年ワールドカップに向けられたあらゆる批判に反論した。事実上、それは自身の実績を並べ立てた一覧であり、開幕前からの不満の一つひとつに対する反論が、ことさらに添えられていた。まるで北米開催のワールドカップをほぼ成功裏に着地させたと確信するFIFA会長による勝利宣言のようでもあった。

ただ、それは同時に、らしくない振る舞いでもあった。インファンティーノは常に冷静沈着な人物だった。議論するのではなく説く。守るのではなく説明する。ステージに立ち、スキンヘッドに細身のスーツ、真っ白なスニーカー姿で、TEDトークやLinkedInを思わせる決まり文句を口にする。「スポーツウォッシングがB2Bセールスについて教えてくれたこと」といった具合に、である。

しかし、あの投稿は別の一面も浮かび上がらせた。不満をあらわにし、自信過剰で、自らの取り分として脚光を浴びることを望む会長の姿だ。そして今、インファンティーノはさらに一歩踏み込んだ。FIFAの主要大会のために別会社を設立し、その持ち分を民間投資家に「売却する」という計画は、ファン、クラブ、そして各国サッカー連盟の間で等しく怒りを招いている。批判する側にとって、インファンティーノはいまやサッカーの魂そのものを狙っている。

とはいえ、インファンティーノの計画は、この人物とこの組織を考えれば、まったく驚くべきものではない。

そう、これは攻撃だ。そう、これは本物ではない。そう、これは憂慮すべきことだ。しかし、インファンティーノの計画は、ここ数年くすぶり続けてきたスポーツ界のより大きな潮流を示すものでもある。この世界の魂は、ほぼすでに失われている。インファンティーノとFIFAは、ただ最後の致命傷を与えようとしているにすぎない。

  • gianni infantinogetty

    FIFAが動く

    まずは、その全体像からだ。

    近年のFIFAの事業の大半と同様に、すべての根底にあるのは資金である。サッカー統括団体はワールドカップで利益を上げた。しかも莫大な額だ。FIFAは2023年から26年のサイクル全体で、約150億ドルの収益を生み出す見込みで、これは前の4年間の総額のほぼ2倍に当たる。大会までの流れのあらゆるものが、利益最大化に向けられているように見えた。チケット販売、給水休憩向けの広告、注目度の高いホスピタリティ契約、そして極めて物議を醸したクラブ・ワールドカップの開催は、過酷な概念実証でもあった。このスポーツには、莫大な利益を生み出す可能性がある。FIFAは愚かではない。そんなことは以前から理解していた。だが今、その動きを本格化させている。

    そしてその流れは、ここでもインファンティーノ会長の計画によって続いている。火曜朝、最初に報じられたのは、インファンティーノ会長が、サッカー界の主要連盟のいずれにも知らせることなく、FIFAの看板大会が生み出す巨額の収益から大きな利益を得るための構想をまとめていたということだった。会長は、FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）と呼ばれる新会社を設立する計画で、放映権、スポンサーシップ、チケット販売、ライセンス、イベント運営を含むFIFAの商業およびイベント事業を統合するという。報道によれば、FIFAはFFEの価値を約200億ドルと見積もっている。FIFAは過半数の持ち分を維持し、一方でサッカー統治、大会運営、試合日程、そしてすべての規制および競技上の決定については、FIFAが単独で管理権を保持するとしている。

    懸念されるのは、その次に何が起こるかだ。FIFAはFFEの少数持ち分で支配権を伴わない株式を合計最大20％売却し、最大42億ドルを調達する計画だ。もしこの計画が承認されれば、FIFA加盟の211協会はそれぞれ、直ちに最大2000万ドルの資金にアクセスでき、さらに2027年から30年のサイクルでは、FIFAフォワードの開発資金として追加で2000万ドルを受け取れる可能性がある。これは2038年までで100億ドル超に上るパッケージの一部を成す。民間投資家は間違いなく、FIFAの主要大会の商業的パフォーマンス、そしてそれがいつ開催されるかに、既得権益を持つことになるだろう。もっともFIFAは、サッカーに関するすべての意思決定の管理権は維持すると主張している。さらに言えば、報道によればサッカー連盟には9月19日までに承認する猶予があり、そうでなければ次のサイクルで受け取る資金パッケージは縮小され、その額は約1000万ドルになるという。FIFAが世界サッカーの構図を塗り替えるには、少なくとも106協会の支持に加え、FIFA評議会の承認が必要となる。

    ここまで整理できただろうか。いいだろう。

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  • Sepp BlatterIMAGO

    「それはFIFAが売るものではない」

    怒りの声は即座に上がった。UEFAは、FIFAがこの提案を正式発表する前から、これを非難する強い文言の声明を出した。

    「これは、サッカーの統治機関が決して越えてはならない一線を越えるものだ。UEFAはこれを極めて重大に受け止めている。すべての各国サッカー協会も同様であるべきだ。リーグ、クラブ、選手、サポーター、政府、そしてこの競技の未来を気にかけるすべての人を含む、あらゆるステークホルダーも同様であるべきだ。サッカーの魂と統治は、取引されるための資産ではない。とりわけ、誰が金銭的利益を得るのかについて透明性がまったくない中ではなおさらだ。私たちの誰一人として、サッカーの所有者ではない。サッカーはFIFAが売るためのものではない」と声明は述べた。

    その後、FIFAが基本的にこの件を可能な限り早く押し通そうとしていることが明らかになった。FIFAは2027年1月1日からの一時金として最大2000万ドルに加え、2027年から30年のサイクルにおける『FIFAフォワード』の開発資金として最大2000万ドルを提示した。これに対し、UEFAは再び怒りの声明を発表した。

    「UEFAは、FIFAの構想に対する大きく、しかも拡大しつつある反対の声が存在することを把握している。FIFAは、私たちのスポーツを使って自分たちとその仲間を富ませ続けることはできない。私たちは正しい形でこの競技を成長させることができる」

    この時点で認める価値があるのは、チャンピオンズリーグを繰り返し拡大し、商業化してきたUEFAが、今や善玉のように見えているのは滑稽だということだ。しかし、スーパーリーグはUEFAの仕業ではない。UEFAは当初からこれに反対していた。

    イングランドサッカー協会、ドイツサッカー連盟、そして多数のサポーター団体はいずれも、この動きを非難するか、深刻な懸念を表明している。元FIFA会長ゼップ・ブラッターは、道徳心の模範と呼べるような人物からは程遠いが、SNS上で「私たちのゲームを売る権利は誰にもない」と述べた。ブラッターは大きな問題を抱えた発信者かもしれないが、少なくともサッカーを愛している。

    しかし、おそらく驚くには当たらないが、他地域からの反応はやや割れている。チェコサッカー協会会長ダビド・トルンダは公にこの案を支持したが、同協会が正式に立場を協議するのは8月になる見通しだ。とりわけ米国サッカー連盟が加盟しているCONCACAFは、透明性の欠如に懸念を示し、FIFAに「良いガバナンス」を実践するよう求めた。ただし、この計画を全面的に非難はしなかった。アジアサッカー連盟もこれに近いトーンを示した。

  • InfantinoGetty Images

    迫り来る嵐

    それでも、これは以前からくすぶり続けてきた話である。

    欧州スーパーリーグは、より小規模ではあるものの、そのかなり分かりやすい例だ。2021年、イングランド、スペイン、イタリアの12クラブは、15の固定メンバーを含む20チームの分離型大会を創設し、有力クラブ同士がより定期的に対戦する構想を発表した。彼らの狙いは主に商業的なものであり、毎週のようにハイレベルなカードを継続的に提供できれば、巨額の放映権収入が見込めることは間違いなかった。FFEの資金を扱っているJPモルガンは、このプロジェクトの資金提供者を務め、立ち上げ資金として32億5000万ユーロを拠出すると約束した。このリーグ構想は、ファン、各リーグ、サッカー連盟からの大規模な抗議を受けて頓挫した。振り返れば、あれはもっと深刻に受け止められるべき警告だった。

    インファンティーノは、これ以前にもこの分野に手を伸ばしていた。2018年には、男子クラブワールドカップ拡大版を含む新たな大会の資金調達に向け、日本のソフトバンクが支援する250億ドルの提案を後押しした。UEFAはこれに抵抗したが、土台は築かれていた。インファンティーノは最終的に自身の大会を実現させ、アメリカが単独開催国を務めることになったが、放映権契約は当初意図された形では実現しなかった。FIFAは、報じられた10億ドル規模の契約を巡ってApple TV+と協議を行ったものの、交渉は決裂し、さらにFox SportsとNBCも入札を見送ったと報じられた。最終的にはDAZNがほぼ同額を支払った。続いて、もう1つ注目すべき10億ドル規模の取引があった。サウジアラビアの政府系ファンドの子会社であるSURJ Sports Investmentが、DAZNのおよそ10％を取得したのだ。言うまでもなく、サウジアラビアは2034年ワールドカップを開催する。

    さらに、インファンティーノとドナルド・トランプ大統領の極めて近い関係もある。インファンティーノはトランプの就任式に出席した後、平和促進に向けたとされる取り組みを理由に、2026年ワールドカップ組み合わせ抽選会でFIFAの新たな平和賞をトランプに贈った。一方のトランプは、インファンティーノを、そう、これは事実だが、国際連合事務総長の候補として示唆したと報じられている。そうした背景を踏まえると、トランプの義理の息子ジャレッド・クシュナーの兄弟であるジョシュア・クシュナーが率いるThrive Eternalが、FFE向けに提案されている投資家グループを主導している点は注目に値する。


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  • Adam SilverGetty Images

    より大きな流れの一部

    控えめに言っても、これはかなり気味の悪い話だ。だが実際には、スポーツ界全体に広がるより大きな潮流の一部にすぎない。

    NBAは2025年、欧州リーグの創設を検討していると発表し、現在は2027年秋の開始を計画している。6月末には、20を超えるグループが同リーグ参加に向けて入札を提出した。主要市場の一部では、その額が10億ドルを超え、イングランド・プレミアリーグの半数のクラブ評価額を上回った。報道によれば、NBAヨーロッパはユーロリーグの直接的な競合になる見通しだ。ユーロリーグは、最高水準のバスケットボール体制としてすでに確立されており、優秀な選手たちを定期的にアメリカへ送り出している。報じられるところでは、NBAはリーグ発足後最初の10年間で、欧州のバスケットボール界全体に約100億ドルを分配する計画だという。FIBAはこのプロジェクトを支持している。

    NFLのインターナショナル・シリーズはロンドン以外にも拡大しており、2026年には7カ国7都市で9試合が予定されている。商業面では、NFLのグローバル・マーケッツ・プログラムにより、各チームは「ブランド認知を築く」ために、各国ごとのマーケティング権を交渉することが認められている。32チームすべてが参加しており、その権利は22の国際市場にまたがって保有されている。

    アメリカでは、カレッジフットボールの構図さえ変わりつつある。民間資本はすでにNCAAスポーツにも入り込んでいる。ユタ大学は昨年12月、Otro Capitalと提携し、同校のアスレチック・プログラムに関連する商業運営を管理する営利企業を設立した。ユタは支配権を維持し、Otroは少数株式を保有している。Big 12は、各校にそれぞれ最大3000万ドルの任意の与信枠を提供する契約で、RedBird CapitalおよびWeatherford Capitalと合意した。特にRedBirdはParamountにも投資しており、2031年に同カンファレンスが放映権を再交渉しなければならなくなった際には、それが役立つかもしれない。

    力を持つスーツ姿の男たちは、何年も前から舞台裏で糸を引いてきた。インファンティーノも、ただそのうちの一人にすぎない。

  • Gianni InfantinoGetty Images

    なぜ抵抗は無駄になるのか

    とはいえ、ここでおそらく最も気落ちさせられるのは、サッカーは本来、企業の強欲を乗り越えていくはずのスポーツだったという点である。

    スーパーリーグへの反対運動は、集団的な組織化によって外部資本に対抗できることを示す、優れた実証例だった。UEFAチャンピオンズリーグの拡大、クラブ・ワールドカップの成功、そして48チーム制の男子ワールドカップに対する全般的な称賛は、確かに伝統主義者にとって打撃だったが、それでもこのスポーツの純粋さのようなものは、常にどこかで生き残ってきた。国内の試合を海外で開催する案が持ち上がったことでさえ、ある種の希望を感じさせた。

    しかし、こうしたことが最高レベルで起きると、高まり続ける流れにどうやって反発できるのかを見いだすのは難しくなる。ここで最大の反対勢力はUEFAであり、実際に一定の力も持っている。これまでにも大会のボイコットをちらつかせることには成功してきた。そして、欧州が世界のサッカーの中心であるという事実も依然としてある。

    報道によれば、彼らは再びボイコットを検討しており、緊急会議の開催もあり得るという。しかし、計算してみれば、反対勢力の数は足りないかもしれない。FIFAの211ある加盟協会は、総会でそれぞれ1票を持つ。2026年ワールドカップに参加しなかった163の国・地域のうち、最大4000万ドルの資金提供という見込みを拒むのはどれほどあるだろうか。初出場だったキュラソー、カーボベルデ、ウズベキスタンのような国・地域でさえ、その資金を2026年が一度きりで終わらないための重要なものと見なすかもしれない。提案されている資金提供は、そうした取り組みを間違いなく後押しするだろう。

    そうなると、UEFAに「気骨を見せろ」と求めることにも限界がある。最も裕福な協会はノーと言うかもしれない。ボイコットをちらつかせることさえあるかもしれない。だが、それに追随するには得るものが大きすぎる国・地域があまりにも多い。そこが最も不気味な部分である。この計画は道義的に間違っているように感じられるかもしれないが、拒否することは財政的に不可能とさえなり得る。インファンティーノは議論に勝つ必要はない。ただ、ノーと言う代償を高くしすぎればいいだけなのだ。