今週前半、ジャンニ・インファンティーノは少しばかり腹を立てた。
15枚にわたるインスタグラム投稿で、FIFA会長は2026年ワールドカップに向けられたあらゆる批判に応戦した。事実上、それは自身の功績を並べ立てた一覧であり、さらに意味ありげに、大会前のあらゆる不満に対する反論が一つひとつ添えられていた。まるで北米開催のワールドカップをどうにか着地させたことを自覚するFIFA会長による、勝利の凱旋のようでもあった。
ただ、それはある意味で彼らしくない振る舞いでもあった。インファンティーノは常に冷静沈着だった。彼は言い争うのではなく説く。弁明するのではなく説明する。壇上に立ち、禿げ上がった頭に細身のスーツ、真っ白なトレーナー姿で、TEDトークとLinkedInの決まり文句のような言い回しを滑り込ませる。「スポーツウォッシングがB2Bセールスについて教えてくれたことはこれだ」（あるいはそんな類いのことを）。
だが、あの投稿は別の一面も浮かび上がらせたように見えた。自分の取り分のスポットライトを欲する、憤ったうえに尊大な会長である。さらに今、インファンティーノはもう一歩踏み込んだ。FIFAの主要大会を別会社化し、その後に持ち分を民間投資家へ「売却する」という彼の計画は、ファン、クラブ、そして各国サッカー連盟の間で等しく怒りを呼んでいる。批判派にとって、インファンティーノはいまやサッカーの魂を奪いに来ている。
それでも、インファンティーノの計画は、彼という人物とその組織の両面を考えれば、まったく驚くべきものではない。
そう、これは攻撃だ。そう、これは本物ではない。そう、これは憂慮すべきことだ。だがインファンティーノの計画は、何年も前からくすぶり続けてきたスポーツ界のより広い潮流を示すものでもある。このものの魂は、もう多かれ少なかれ失われている。インファンティーノとFIFAは、その最後のとどめを刺そうとしているにすぎない。