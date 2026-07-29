怒りの声は即座に上がった。FIFAが正式発表する前から、UEFAはこの提案を非難する強い文言の声明を発表した。

「これは、サッカー統治機関が決して越えてはならない一線を越えるものだ。UEFAはこれを極めて深刻に受け止めている。すべての各国サッカー協会もそうあるべきだ。すべてのステークホルダー、つまりリーグ、クラブ、選手、サポーター、政府、そして競技の未来を気にかけるすべての人々も同様である。サッカーの魂と統治は取引の対象となる資産ではない。とりわけ、誰が金銭的利益を得るのかについて透明性がまったくない状況ではなおさらだ。私たちの誰一人としてサッカーの所有者ではない。サッカーはFIFAが売るためのものではない」と声明は述べた。

その後、FIFAがこの件を基本的にできるだけ早く押し通そうとしていることが明らかになった。FIFAは2027年1月1日からの一時金として最大2000万ドルに加え、2027年から2030年のサイクルにおけるFIFAフォワードの開発資金として最大2000万ドルを提示した。これに対し、UEFAは再び怒りをあらわにした声明を出した。

「UEFAは、FIFAの構想に対して重大で、しかも拡大し続ける反対があることを把握している。FIFAは、私たちのスポーツを利用して自分たちとその仲間を富ませ続けることはできない。私たちは正しい形で競技を成長させることができる」

この時点で認めておくべきなのは、チャンピオンズリーグを繰り返し拡大し、商業化してきたUEFAが今や善玉になっているのは滑稽だということだ。しかし、スーパーリーグは彼らの仕業ではなかった。UEFAは当初からこれに反対していた。

イングランドサッカー協会、ドイツサッカー連盟、そして多数のサポーター団体は、いずれもこの動きを非難するか、深刻な懸念を表明している。元FIFA会長ゼップ・ブラッターも、道徳的指針を備えた人物の輝かしい模範とはとても言えないが、SNS上で「私たちの競技を売る権利を持つ者は誰もいない」と述べた。ブラッターは著しく問題を抱えた発信者かもしれないが、少なくともサッカーを愛している。

とはいえ、おそらく驚くには当たらないが、他地域からの反応はやや割れている。チェコサッカー協会のダビド・トルンダ会長は公にこの案を支持したが、同協会が正式に立場を協議するのは8月になる見通しだ。なお、米国サッカー連盟が加盟するCONCACAFは、透明性の欠如に懸念を示し、FIFAに対して「グッドガバナンス」を実践するよう求めた。ただし、この計画を全面的に非難はしなかった。アジアサッカー連盟も同様のトーンを示した。