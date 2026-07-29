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「売るのはFIFAのものではない」　ジャンニ・インファンティーノによる200億ドル規模のワールドカップ権力行使は、サッカーの魂を売りに出し、抵抗の代償を高くしすぎている

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ジャンニ・インファンティーノがFIFAの商業権の持ち分売却に動いていることは、プロスポーツから魂を奪う失望すべき流れの一部である。

今週前半、ジャンニ・インファンティーノは少しばかり腹を立てた。

15枚にわたるインスタグラム投稿で、FIFA会長は2026年ワールドカップに向けられたあらゆる批判に応戦した。事実上、それは自身の功績を並べ立てた一覧であり、さらに意味ありげに、大会前のあらゆる不満に対する反論が一つひとつ添えられていた。まるで北米開催のワールドカップをどうにか着地させたことを自覚するFIFA会長による、勝利の凱旋のようでもあった。

ただ、それはある意味で彼らしくない振る舞いでもあった。インファンティーノは常に冷静沈着だった。彼は言い争うのではなく説く。弁明するのではなく説明する。壇上に立ち、禿げ上がった頭に細身のスーツ、真っ白なトレーナー姿で、TEDトークとLinkedInの決まり文句のような言い回しを滑り込ませる。「スポーツウォッシングがB2Bセールスについて教えてくれたことはこれだ」（あるいはそんな類いのことを）。

だが、あの投稿は別の一面も浮かび上がらせたように見えた。自分の取り分のスポットライトを欲する、憤ったうえに尊大な会長である。さらに今、インファンティーノはもう一歩踏み込んだ。FIFAの主要大会を別会社化し、その後に持ち分を民間投資家へ「売却する」という彼の計画は、ファン、クラブ、そして各国サッカー連盟の間で等しく怒りを呼んでいる。批判派にとって、インファンティーノはいまやサッカーの魂を奪いに来ている。

それでも、インファンティーノの計画は、彼という人物とその組織の両面を考えれば、まったく驚くべきものではない。

そう、これは攻撃だ。そう、これは本物ではない。そう、これは憂慮すべきことだ。だがインファンティーノの計画は、何年も前からくすぶり続けてきたスポーツ界のより広い潮流を示すものでもある。このものの魂は、もう多かれ少なかれ失われている。インファンティーノとFIFAは、その最後のとどめを刺そうとしているにすぎない。

  • gianni infantinogetty

    FIFAが動き出す

    まずは、その全体像からだ。

    最近のFIFAの事業の多くと同様に、すべての根っこにあるのは資金である。サッカーの統括団体はワールドカップから収益を上げた。しかも莫大な額だ。FIFAは2023年から2026年のサイクル全体で、およそ150億ドルの収益を生み出す見通しで、これは前の4年間の合計のほぼ2倍に当たる。大会までのあらゆる動きは、利益の最大化を目指して進められているように見えた。チケット販売、水分補給休憩の広告、注目度の高いホスピタリティ契約、そして極めて物議を醸したクラブ・ワールドカップの開催は、その構想が成り立つことを示す過酷な実証実験だった。このスポーツには、莫大な利益を生み出す可能性がある。FIFAは愚かではない。このことは以前から分かっていた。だが今、彼らは実際に動き出している。

    そしてその流れは、ここでもインファンティーノの計画によって続いている。 火曜日の朝に最初に報じられたところによれば、インファンティーノは、サッカー界の主要な連盟のいずれにも知らせることなく、FIFAの看板大会が生み出す巨額収入から大きな利益を得るための構想をまとめていたという。彼は『FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）』と呼ばれる新会社の設立を計画しており、そこには放映権、スポンサーシップ、チケット販売、ライセンス、イベント運営を含むFIFAの商業事業とイベント運営が集約される。報道によれば、FIFAはFFEの価値をおよそ200億ドルと見積もっているという。過半数株式は保持しつつ、FIFAはサッカーのガバナンス、大会、試合日程、そしてあらゆる規制面および競技面の決定について単独で統制権を維持するとしている。

    懸念されるのは、この先に何が起こるかだ。FIFAはFFEの少数持ち分で、支配権を伴わない株式を合計で最大20パーセント売却し、最大42億ドルを調達する計画だ。もしこの計画が承認されれば、FIFA加盟の211協会はそれぞれ、即時資金として最大2000万ドルにアクセスできるほか、2027年から2030年のサイクルでFIFAフォワードの開発資金としてさらに2000万ドルを受け取れる可能性がある。これは2038年までで100億ドル超のパッケージの一部を成す。民間投資家は間違いなく、FIFAの主要大会の商業的パフォーマンス、そしてそれがいつ開催されるのかに利害関係を持つことになるだろう。それでもFIFAは、サッカーに関するあらゆる決定の統制権は保持すると主張している。さらに言えば、報道によると各サッカー連盟には9月19日までに承認する猶予があり、そうでなければ次のサイクルでおよそ1000万ドル規模とされる、より少ない資金パッケージしか受け取れないという。FIFAが世界のサッカー界の構図を塗り替えるには、少なくとも106協会の支持に加え、FIFA評議会の承認が必要となる。

    ここまで理解できただろうか。よろしい。

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  • Sepp BlatterIMAGO

    「売るのはFIFAのものではない」

    怒りの声は即座に上がった。FIFAが正式発表する前から、UEFAはこの提案を非難する強い文言の声明を発表した。

    「これは、サッカー統治機関が決して越えてはならない一線を越えるものだ。UEFAはこれを極めて深刻に受け止めている。すべての各国サッカー協会もそうあるべきだ。すべてのステークホルダー、つまりリーグ、クラブ、選手、サポーター、政府、そして競技の未来を気にかけるすべての人々も同様である。サッカーの魂と統治は取引の対象となる資産ではない。とりわけ、誰が金銭的利益を得るのかについて透明性がまったくない状況ではなおさらだ。私たちの誰一人としてサッカーの所有者ではない。サッカーはFIFAが売るためのものではない」と声明は述べた。

    その後、FIFAがこの件を基本的にできるだけ早く押し通そうとしていることが明らかになった。FIFAは2027年1月1日からの一時金として最大2000万ドルに加え、2027年から2030年のサイクルにおけるFIFAフォワードの開発資金として最大2000万ドルを提示した。これに対し、UEFAは再び怒りをあらわにした声明を出した。

    「UEFAは、FIFAの構想に対して重大で、しかも拡大し続ける反対があることを把握している。FIFAは、私たちのスポーツを利用して自分たちとその仲間を富ませ続けることはできない。私たちは正しい形で競技を成長させることができる」

    この時点で認めておくべきなのは、チャンピオンズリーグを繰り返し拡大し、商業化してきたUEFAが今や善玉になっているのは滑稽だということだ。しかし、スーパーリーグは彼らの仕業ではなかった。UEFAは当初からこれに反対していた。

    イングランドサッカー協会、ドイツサッカー連盟、そして多数のサポーター団体は、いずれもこの動きを非難するか、深刻な懸念を表明している。元FIFA会長ゼップ・ブラッターも、道徳的指針を備えた人物の輝かしい模範とはとても言えないが、SNS上で「私たちの競技を売る権利を持つ者は誰もいない」と述べた。ブラッターは著しく問題を抱えた発信者かもしれないが、少なくともサッカーを愛している。

    とはいえ、おそらく驚くには当たらないが、他地域からの反応はやや割れている。チェコサッカー協会のダビド・トルンダ会長は公にこの案を支持したが、同協会が正式に立場を協議するのは8月になる見通しだ。なお、米国サッカー連盟が加盟するCONCACAFは、透明性の欠如に懸念を示し、FIFAに対して「グッドガバナンス」を実践するよう求めた。ただし、この計画を全面的に非難はしなかった。アジアサッカー連盟も同様のトーンを示した。

  • InfantinoGetty Images

    迫る嵐

    とはいえ、これは以前からくすぶり続けてきた話でもある。

    欧州スーパーリーグは、規模こそ小さいが、その好例だ。2021年、イングランド、スペイン、イタリアの12クラブは、15の恒久メンバーを含む20チームによる分離型の新大会を創設し、著名クラブ同士がより定期的に対戦する計画を発表した。彼らの狙いは主に商業的なものであり、ハイレベルなカードを毎週のように継続して提供できれば、莫大な放映権料が見込めるのは間違いなかった。FFEの資金を扱っているJPMorganは、このプロジェクトの資金提供者を務め、立ち上げに向けて32億5000万ユーロを拠出すると約束した。リーグ構想は、ファン、各リーグ、そしてサッカー連盟による大規模な抗議を受けて頓挫した。振り返れば、あれはもっと深刻に受け止めるべき警告だった。

    インファンティーノは、以前にもここで動いたことがある。2018年には、日本のSoftBankが支援する250億ドルの提案を後押しし、男子クラブ・ワールドカップ拡大版を含む新たな大会への資金提供を進めた。UEFAはこれに抵抗したが、下地はすでに築かれていた。インファンティーノは最終的に自身の大会を実現させ、アメリカが単独開催国を務めることになったが、放映権契約は当初の意図どおりには実現しなかった。FIFAは、Apple TV+との10億ドル契約と報じられた案件について協議を行ったものの、交渉は決裂。一方で、Fox SportsとNBCは入札を見送ったと報じられている。最終的にDAZNがほぼ同額を支払った。そして、さらに注目すべき10億ドル規模の契約が続いた。サウジアラビアの政府系ファンドの子会社であるSURJ Sports Investmentが、DAZNの約10％を取得したのだ。言うまでもなく、サウジアラビアは2034年ワールドカップの開催国となる。

    さらに、インファンティーノとドナルド・トランプ大統領の極めて близい関係もある。彼はトランプの就任式に出席した後、平和促進に向けた取り組みとされるものを理由に、2026年ワールドカップの組み合わせ抽選会でFIFAの新たな平和賞をトランプに授与した。トランプはその見返りとして、インファンティーノを、そう、これは事実だが、国際連合事務総長の候補として示唆したと報じられている。そうした背景を踏まえると、トランプの娘婿ジャレッド・クシュナーの兄弟であるジョシュア・クシュナーが率いるThrive Eternalが、FFEに対する投資家グループ案を主導している点は注目に値する。


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  • Adam SilverGetty Images

    より大きなトレンドの一部

    これは控えめに言っても、かなり気味の悪い話だ。だが実際のところ、これはスポーツ界におけるより大きな潮流の一部にすぎない。

    NBAは2025年、欧州リーグの検討を進めていると発表し、現在は2027年秋の開幕を計画している。6月末には20を超えるグループが同リーグへの参加に向けて入札を提出した。主要市場の一部では、その額が10億ドルを超え、イングランド・プレミアリーグのクラブの半数の評価額を上回った。報道によれば、NBAヨーロッパは、すでに高いレベルにあるバスケットボールの枠組みであり、定期的にその有力選手の一部を米国へ送り出しているユーロリーグの直接的な競合相手になる見通しだという。NBAはリーグ発足後の最初の10年間で、欧州バスケットボール界全体に約100億ドルを分配する計画だと伝えられている。FIBAはこのプロジェクトを支持している。

    NFLのインターナショナル・シリーズはロンドン以外にも拡大しており、2026年には7カ国7都市で9試合が予定されている。商業面では、NFLのグローバル・マーケッツ・プログラムによって、各チームは「ブランド認知を築く」ために個別の国でマーケティング権を交渉することが認められている。全32チームが参加しており、22の海外市場で権利が保有されている。

    米国では、カレッジフットボールを取り巻く状況さえも変わりつつある。民間資本はすでにNCAAスポーツにも入ってきた。ユタ大学は昨年12月、Otro Capitalと提携し、同校のアスレチック・プログラムに関連する商業運営を管理する営利企業を設立した。ユタ大学は支配権を維持し、Otroは少数株式を保有している。Big 12は、各校に最大3000万ドルの任意の信用枠を提供するRedBird CapitalおよびWeatherford Capitalとの契約で合意した。重要なのは、RedBirdがParamountにも投資している点で、カンファレンスが2031年に放映権の再交渉を迫られた際には、それが役立つかもしれないということだ。

    力を持つスーツ姿の男たちは、長年にわたって舞台裏で糸を引いてきた。インファンティーノも、単にそのまた一人にすぎない。

  • Gianni InfantinoGetty Images

    抵抗が無意味となる理由

    だが、おそらくここで最も気落ちさせられるのは、サッカーは本来、企業の強欲を乗り越えるスポーツであるはずだったという点だ。

    スーパーリーグへの反対闘争は、集団的な結束が外部資本への対抗に役立ち得ることを示す好例だった。UEFAチャンピオンズリーグの拡大、クラブワールドカップの成功、そして男子48チーム制ワールドカップに対する全般的な称賛は、確かに伝統主義者にとって打撃だったが、それでもこの競技の純粋さの何かは常に生き残ってきた。国内の試合を国外で開催する案が持ち上がった時でさえ、ある種の希望はあった。

    しかし、こうしたことが最高レベルで起きると、高まり続ける潮流にどう対抗できるのか見通しにくくなる。ここで最大の反対勢力となるのはUEFAであり、確かに一定の力も持っている。これまでも大会のボイコットをちらつかせることには成功してきた。そして、ヨーロッパが世界のサッカーの中心であるという事実も依然として変わらない。

    報道によれば、彼らは再びボイコットを検討しており、緊急会合の可能性もあるという。だが、計算してみれば、反対勢力の数は合わないかもしれない。FIFAの211の加盟協会は、総会でそれぞれ1票を持つ。2026年ワールドカップに参加しなかった163の国・地域のうち、最大4000万ドルの資金提供の可能性を拒むのはどれほどあるだろうか。キュラソー、カーボベルデ、ウズベキスタンのような初出場国でさえ、その資金を2026年を一度きりで終わらせないための極めて重要なものと見るかもしれない。提案されている資金提供は、間違いなくそうした取り組みを後押しするだろう。

    それでもUEFAに「気骨を見せろ」と求めることには限界がある。最も裕福な連盟はノーと言うかもしれない。ボイコットをちらつかせる可能性すらある。だが、それに追随するには、利益を得るものが大きすぎる国・地域があまりにも多い。最も不気味なのはその点だ。この計画は道義的に間違っているように感じられるかもしれないが、拒否することは財政的に不可能になり得る。インファンティーノは議論に勝つ必要はない。ただ、ノーと言う代償を高くし過ぎればいいだけなのだ。