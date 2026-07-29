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「売るのはFIFAのものではない」：ジャンニ・インファンティーノによる200億ドル規模のワールドカップ権力戦略は、サッカーの魂を売りに出し、抵抗の代償を高くしすぎている

Analysis
ワールドカップ
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ジャンニ・インファンティーノがFIFAの商業権益の持ち分売却に動いていることは、プロスポーツから魂を奪っていく憂慮すべき流れの一部だ。

今週前半、ジャンニ・インファンティーノは少し腹を立てた。

15枚のInstagram投稿で、FIFA会長は2026年ワールドカップに向けられたあらゆる批判に反論した。実質的には自身の実績を並べ立てた内容であり、大会前に噴出した不満の一つひとつに、ことさらに反対意見を添えたものだった。北米開催のワールドカップをほぼ完璧に着地させたと分かっているFIFA会長による、勝利宣言のような文章にも見えた。

だが同時に、それは彼らしくない振る舞いでもあった。インファンティーノは常にクールで、落ち着きがあり、冷静だった。議論するのではなく説く。弁明するのではなく説明する。ステージに立ち、スキンヘッドに細身のスーツ、真っ白なトレーナー姿で、TEDトークとLinkedInの専門用語が混ざったような話しぶりに入っていく。「スポーツウォッシングがB2Bセールスについて教えてくれたこと」といった具合に。

しかし、その投稿は別の一面も浮かび上がらせた。憤慨し、自信満々で、自分の取り分のスポットライトを欲する会長の姿だ。今やインファンティーノは、さらに一歩踏み込んだ。FIFAの主要大会のために別会社を設立し、その持ち分を民間投資家に「売却する」という計画は、ファン、クラブ、そして各国サッカー連盟の間で等しく怒りを呼んでいる。批判者にとって、インファンティーノはいまやサッカーの魂に手をかけている。

それでも、インファンティーノの計画は、この人物と組織の双方を見れば、まったく驚くべきものではない。

そう、これは攻撃だ。そう、これは不誠実だ。そう、これは憂慮すべきことだ。だがインファンティーノの計画は同時に、ここ何年もくすぶり続けてきたスポーツ界のより大きな潮流を示してもいる。この競技の魂は、もうほとんど失われている。インファンティーノとFIFAは、最後の致命傷を与えようとしているだけだ。

  • gianni infantinogetty

    FIFAが動く

    まずは、その構図からだ。

    近年のFIFAのビジネスの多くと同様、すべての根底にあるのは資金である。サッカーの統括団体はワールドカップから利益を上げてきた。その額は莫大だ。FIFAは2023年から2026年のサイクル全体で、約150億ドルの収益を生み出す見込みで、これは前の4年間の総額のほぼ2倍にあたる。大会に向けたあらゆる動きは、利益の最大化を目指しているように見えた。チケット販売、ハイドレーションブレーク向けの広告、大型のホスピタリティ契約、そして極めて物議を醸したクラブワールドカップを、痛ましい概念実証として開催したこともそうだ。このスポーツには、莫大な利益を生み出す可能性がある。FIFAは愚かではない。そのことは常に理解していた。だが今、動きに出ている。

    そして、その流れはインファンティーノの計画でも続いている。 火曜日の朝に最初に報じられたところによると、インファンティーノは、サッカー界の主要な連盟のいずれにも知らせないまま、FIFAの看板大会が生み出す巨額の収益から大きな利益を得るための構想をまとめていた。インファンティーノは、放映権、スポンサーシップ、チケット販売、ライセンス、イベント運営を含むFIFAの商業およびイベント事業を統合する新会社「FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）」の設立を計画している。報道によれば、FIFAはFFEの価値を約200億ドルと見積もっているという。FIFAは過半数の持ち分を維持し、一方でサッカー統治、大会、試合日程、あらゆる規制および競技上の決定については、引き続きFIFAが単独で管理するとしている。

    懸念されるのは、この先に何が起こるかだ。FIFAはFFEの最大20％にあたる少数の非支配持ち分を売却し、最大42億ドルを調達する計画だ。もしこの計画が承認されれば、FIFA加盟211協会のそれぞれが、即時資金として最大2000万ドルにアクセスできるほか、2027年から2030年のサイクルで、さらに2000万ドルのFIFAフォワード開発資金を受け取れる可能性がある。これは2038年までに100億ドル超となるパッケージの一部を成す。民間投資家は間違いなく、FIFAの主要大会の商業的パフォーマンス、そしてそれがいつ行われるかに利害関係を持つことになる。それでもFIFAは、サッカーに関するあらゆる決定の主導権は維持すると主張している。さらに言えば、報道によると各連盟が承認する期限は9月19日までで、そうでなければ次のサイクルで受け取る資金パッケージは縮小され、その額は約1000万ドルになるという。FIFAが世界のサッカー界の構図を塗り替えるには、少なくとも106協会の支持に加え、FIFA評議会の承認が必要となる。

    ここまで整理できただろうか。よろしい。

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  • Sepp BlatterIMAGO

    「FIFAが売るものではない」

    怒りの声は即座に上がった。FIFAが正式発表する前から、UEFAはこの提案を非難する強い文言の声明を出した。

    「これは、サッカーの統括機関が決して越えてはならない一線を越えるものだ。UEFAはこれを極めて重大に受け止めている。すべての各国サッカー協会もそうあるべきだ。リーグ、クラブ、選手、サポーター、各国政府、そしてこの競技の未来を気にかけるすべての関係者も同様である。サッカーの魂と統治は、取引される資産ではない。とりわけ、誰が経済的利益を得るのかについて透明性がまったくないのであればなおさらだ。私たちの誰一人として、サッカーの所有者ではない。サッカーはFIFAが売れるものではない」とした。

    その後、FIFAが基本的にこの件をできるだけ早く押し通そうとしていることが明らかになった。FIFAは2027年1月1日から最大2000万ドルの一時金に加え、2027-30サイクルでFIFAフォワードの開発資金として最大2000万ドルを提示した。これに対し、UEFAは再び怒りをにじませる声明を出した。

    「UEFAは、FIFAの計画に対する重大かつ拡大する反対が存在していることを把握している。FIFAはこの競技を利用して、自分たちとその仲間を豊かにし続けることはできない。私たちは正しい形でこの競技を発展させることができる」

    この時点で認める価値があるのは、チャンピオンズリーグを繰り返し拡大し、商業化してきたUEFAが今や善玉になっているのは滑稽だということだ。しかし、スーパーリーグはUEFAが進めたものではない。UEFAは当初からこれに反対していた。

    イングランドサッカー協会、ドイツサッカー連盟、そして多数のサポーター団体はいずれも、この動きを非難するか、深刻な懸念を表明している。元FIFA会長ゼップ・ブラッターも、道徳心のある人物の輝かしい模範とは到底言えないが、SNS上で「私たちのゲームを売る権利は誰にもない」と述べた。ブラッターは大きな問題を抱えた発信者かもしれないが、それでも少なくともサッカーを愛している。

    しかし、おそらく驚くには当たらないが、ほかの地域からの反応はやや割れている。チェコサッカー協会のダビド・トルンダ会長は公にこの案を支持したが、同協会が正式に立場を協議するのは8月までない見通しだ。特筆すべきことに、米国サッカー連盟が加盟するCONCACAFは、透明性の欠如に懸念を示し、FIFAに「良いガバナンス」を実践するよう求めた。ただし、この計画を明確に非難することはなかった。アジアサッカー連盟も同様のトーンを示した。

  • InfantinoGetty Images

    迫り来る嵐

    それでも、これはしばらく前からくすぶり続けてきた話である。

    より小さな規模ではあるが、ヨーロピアン・スーパーリーグはその好例だ。2021年、イングランド、スペイン、イタリアの12クラブが、15の固定メンバーを含む20チーム制の分離新リーグ構想を発表し、著名クラブ同士がより定期的に対戦することを目指した。彼らの狙いは大部分が商業的なもので、毎週のように高水準のカードを提供できれば、莫大な放映権料が得られることは間違いなかった。FFEの資金を扱っているJPMorganは、このプロジェクトの資金提供者を務め、始動に向けて32億5000万ユーロを拠出すると約束した。リーグ構想はファン、各リーグ、そしてサッカー連盟からの大規模な抗議を受けて頓挫した。振り返れば、あれはもっと深刻に受け止めるべき警告だった。

    インファンティーノは、これまでにもこの分野で動いてきた。2018年には、日本のソフトバンクが支援する250億ドルの提案を後押しし、男子クラブW杯の拡大を含む新たな大会の資金調達を進めようとした。UEFAは抵抗したが、土台は築かれていた。インファンティーノは最終的に自身の大会を実現させ、米国が単独開催国を務めることになった。ただし、放映権契約は当初意図された形では実現しなかった。FIFAはApple TV+との10億ドル契約と報じられた案件について協議を行ったが、交渉は決裂。一方で、Fox SportsとNBCは入札を見送ったと伝えられている。最終的にはDAZNがほぼ同額を支払った。さらに、もう1つ注目すべき10億ドル規模の取引が続いた。サウジアラビアの政府系ファンドの子会社であるSURJ Sports Investmentが、DAZNの約10％を取得したのだ。言うまでもなく、サウジアラビアは2034年ワールドカップを開催する。

    さらに、インファンティーノとドナルド・トランプ大統領の極めて近い関係もある。インファンティーノはトランプの就任式に出席し、その後、平和促進に向けたとされる取り組みを理由に、2026年ワールドカップの組み合わせ抽選会でFIFAの新設「平和賞」をトランプに贈った。一方のトランプは、インファンティーノを、そう、これは本当の話だが、国際連合事務総長の候補として提案したと報じられている。そうした背景を踏まえると、トランプの娘婿ジャレッド・クシュナーの兄弟であるジョシュア・クシュナーが率いるThrive Eternalが、FFE向けに提案されている投資家グループを主導している点は注目に値する。


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  • Adam SilverGetty Images

    より大きなトレンドの一部

    控えめに言っても、これはかなり気味の悪い話だ。だが実際のところ、これはスポーツ界におけるより大きな潮流の一部にすぎない。

    NBAは2025年、欧州リーグの構想を検討していると発表し、現在は2027年秋の発足を計画している。6月末までに、20を超えるグループが同リーグへの参加に向けて入札を提出した。主要市場に拠点を置く一部のグループでは、その額が10億ドルを超え、イングランド・プレミアリーグの半数のクラブ評価額を上回った。報道によれば、NBAヨーロッパは、すでに高水準のバスケットボール組織であり、定期的に有力選手をアメリカへ送り出しているユーロリーグの直接的な競合相手になる見通しだという。NBAは、リーグ発足から最初の10年間で、欧州のバスケットボール界全体に約100億ドルを配分する計画だと報じられている。FIBAはこのプロジェクトを支持している。

    NFLのインターナショナル・シリーズはロンドン以外にも拡大しており、2026年には7カ国7都市で9試合が予定されている。商業面では、NFLのグローバル・マーケッツ・プログラムにより、各チームは「ブランド認知を構築する」ため、個別の国でマーケティング権を交渉することが認められている。全32チームが参加しており、権利は22の国際市場にまたがって保有されている。

    アメリカでは、大学フットボールを取り巻く状況さえ変わりつつある。いまや民間資本がNCAAスポーツにも入り込んでいる。ユタ大学は昨年12月、Otro Capitalと提携し、同校の運動部門に関連する商業事業を管理する営利企業を設立した。ユタ大学が支配権を維持し、Otroは少数株式を保有している。ビッグ12は、各校に最大3000万ドルの任意の信用枠を提供するRedBird CapitalおよびWeatherford Capitalとの契約で合意した。特筆すべきは、RedBirdがParamountにも投資していることだ。カンファレンスが2031年に放映権を再交渉しなければならない際には、それが役立つかもしれない。

    スーツ姿の権力者たちは、長年にわたって舞台裏で糸を引いてきた。インファンティーノも、単にそのうちの一人にすぎない。

  • Gianni InfantinoGetty Images

    なぜ抵抗は無意味なのか

    ただ、おそらくここで最も気落ちさせられるのは、サッカーは本来、企業の強欲を乗り越えていくはずのスポーツだったという点だ。

    スーパーリーグへの反対闘争は、集団的な組織化が外部資本への対抗に役立ち得ることを示す、優れた実例だった。UEFAチャンピオンズリーグの拡大、クラブワールドカップの成功、そして48チーム制の男子ワールドカップに対する全般的な称賛は、確かに伝統主義者にとって打撃だったが、それでもこの競技の純粋さのようなものは常に生き残ってきた。国内の試合を海外で開催する案が持ち上がった時でさえ、ある種の希望はあった。

    しかし、こうしたことが最高レベルで起きると、高まり続ける流れにどう対抗できるのか、見通すのは難しくなる。ここで最大の反対勢力はUEFAであり、実際に一定の力も持っている。これまでも大会のボイコットをちらつかせることには成功してきた。そして、ヨーロッパが世界サッカーの中心であるという事実も依然として残っている。is

    報道によれば、彼らは再びボイコットを検討しており、緊急会合の開催も視野に入っているという。だが、計算してみれば、反対勢力の数は足りないかもしれない。FIFAの211の加盟協会は、総会でそれぞれ1票を持つ。2026年ワールドカップに参加しなかった163の国・地域のうち、最大4000万ドルの資金提供という見通しを拒むのは、いったいいくつあるだろうか。キュラソー、カーボベルデ、ウズベキスタンのような初出場国でさえ、その資金を2026年が一度きりで終わらないための重要な後押しとみなすかもしれない。提案されている資金は、間違いなくそうした取り組みを強化するはずだ。

    そうなると、UEFAに「気骨を見せろ」と求めるだけでは限界がある。最も裕福な連盟はノーと言うかもしれない。ボイコットをちらつかせる可能性すらある。だが、それに追随するには、あまりにも多くの国・地域が失うものより得るものの方が大きすぎる。そこが最も不気味な部分だ。この計画は道義的に間違っているように感じられても、それを拒否することは財政的に不可能だと分かるかもしれない。インファンティーノに必要なのは、議論に勝つことではない。ただ、ノーと言うコストを高くしすぎればいいだけなのだ。