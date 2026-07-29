怒りの声は即座に上がった。FIFAが正式発表する前から、UEFAはこの提案を非難する強い文言の声明を出した。

「これは、サッカーの統括機関が決して越えてはならない一線を越えるものだ。UEFAはこれを極めて重大に受け止めている。すべての各国サッカー協会もそうあるべきだ。リーグ、クラブ、選手、サポーター、各国政府、そしてこの競技の未来を気にかけるすべての関係者も同様である。サッカーの魂と統治は、取引される資産ではない。とりわけ、誰が経済的利益を得るのかについて透明性がまったくないのであればなおさらだ。私たちの誰一人として、サッカーの所有者ではない。サッカーはFIFAが売れるものではない」とした。

その後、FIFAが基本的にこの件をできるだけ早く押し通そうとしていることが明らかになった。FIFAは2027年1月1日から最大2000万ドルの一時金に加え、2027-30サイクルでFIFAフォワードの開発資金として最大2000万ドルを提示した。これに対し、UEFAは再び怒りをにじませる声明を出した。

「UEFAは、FIFAの計画に対する重大かつ拡大する反対が存在していることを把握している。FIFAはこの競技を利用して、自分たちとその仲間を豊かにし続けることはできない。私たちは正しい形でこの競技を発展させることができる」

この時点で認める価値があるのは、チャンピオンズリーグを繰り返し拡大し、商業化してきたUEFAが今や善玉になっているのは滑稽だということだ。しかし、スーパーリーグはUEFAが進めたものではない。UEFAは当初からこれに反対していた。

イングランドサッカー協会、ドイツサッカー連盟、そして多数のサポーター団体はいずれも、この動きを非難するか、深刻な懸念を表明している。元FIFA会長ゼップ・ブラッターも、道徳心のある人物の輝かしい模範とは到底言えないが、SNS上で「私たちのゲームを売る権利は誰にもない」と述べた。ブラッターは大きな問題を抱えた発信者かもしれないが、それでも少なくともサッカーを愛している。

しかし、おそらく驚くには当たらないが、ほかの地域からの反応はやや割れている。チェコサッカー協会のダビド・トルンダ会長は公にこの案を支持したが、同協会が正式に立場を協議するのは8月までない見通しだ。特筆すべきことに、米国サッカー連盟が加盟するCONCACAFは、透明性の欠如に懸念を示し、FIFAに「良いガバナンス」を実践するよう求めた。ただし、この計画を明確に非難することはなかった。アジアサッカー連盟も同様のトーンを示した。