今週前半、ジャンニ・インファンティーノは少し腹を立てた。
15枚のInstagram投稿で、FIFA会長は2026年ワールドカップに向けられたあらゆる批判に反論した。実質的には自身の実績を並べ立てた内容であり、大会前に噴出した不満の一つひとつに、ことさらに反対意見を添えたものだった。北米開催のワールドカップをほぼ完璧に着地させたと分かっているFIFA会長による、勝利宣言のような文章にも見えた。
だが同時に、それは彼らしくない振る舞いでもあった。インファンティーノは常にクールで、落ち着きがあり、冷静だった。議論するのではなく説く。弁明するのではなく説明する。ステージに立ち、スキンヘッドに細身のスーツ、真っ白なトレーナー姿で、TEDトークとLinkedInの専門用語が混ざったような話しぶりに入っていく。「スポーツウォッシングがB2Bセールスについて教えてくれたこと」といった具合に。
しかし、その投稿は別の一面も浮かび上がらせた。憤慨し、自信満々で、自分の取り分のスポットライトを欲する会長の姿だ。今やインファンティーノは、さらに一歩踏み込んだ。FIFAの主要大会のために別会社を設立し、その持ち分を民間投資家に「売却する」という計画は、ファン、クラブ、そして各国サッカー連盟の間で等しく怒りを呼んでいる。批判者にとって、インファンティーノはいまやサッカーの魂に手をかけている。
それでも、インファンティーノの計画は、この人物と組織の双方を見れば、まったく驚くべきものではない。
そう、これは攻撃だ。そう、これは不誠実だ。そう、これは憂慮すべきことだ。だがインファンティーノの計画は同時に、ここ何年もくすぶり続けてきたスポーツ界のより大きな潮流を示してもいる。この競技の魂は、もうほとんど失われている。インファンティーノとFIFAは、最後の致命傷を与えようとしているだけだ。