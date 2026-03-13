レアル・マドリードは、ミッドフィールダーの1人を放出することを検討しているようだ。ラジオ・マルカのジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によると、エドゥアルド・カマヴィンガは「売却不可」ではないという。フランス代表選手は、5000万ユーロの移籍金でクラブを離れることができるようだ。
「売り物ではない！」レアル・マドリードのこのスター選手は5000万ユーロで移籍できるのでしょうか？
それによると、プレミアリーグのいくつかのクラブが、この23歳の選手に関心を示しているらしい。その中には、1月に夏の移籍についてすでに接触したとされるリヴァプールFCも含まれているようだ。
いずれにせよ、カマヴィンガには十分な選択肢がある。資金力のあるアル・イテハドも、この柔軟な守備的選手を獲得しようとしていると報じられている。同選手は、過去には左サイドバックとしてプレーすることも多かった。
レアル・マドリードはカマヴィンガをロドリに置き換えるのか？
カマヴィンガは、新たな選手獲得の犠牲になる可能性がある。レアル・マドリードは、夏の移籍市場でマンチェスター・シティのロドリを繰り返し獲得候補として検討しており、彼も5000万ユーロで獲得できる可能性がある。
いずれにせよ、レアル・マドリードが夏に中盤の選手を補強したいと考えていることは明らかであり、カマヴィンガは、特に今シーズン、必要な安定性を欠いている。
シーズン開始当初は足首の負傷に悩まされ、その後もスタメンとベンチを行き来し、スタメン出場は全試合の半分以下にとどまっている。
カマヴィンガ、2029年までレアルと契約延長
2021年にスタッド・レンヌから3100万ユーロでスペインの首都に移籍したカマヴィンガの契約は、2029年まで残っています。しかし、スポーツ面では彼は不可欠ではないようであり、経済的には、レアルが中盤を強化するために必要な資金、例えばロドリなどの獲得資金をもたらすでしょう。
レアル・マドリードのカマヴィンガ：2025/26年のパフォーマンスデータ
コンテスト 試合 ゴール ラ・リーガ 19 1 チャンピオンズリーグ 9 1 コパ・デル・レイ 1 0 スーペルコパ 2 0
