「売り物ではない！」レアル・マドリードのこのスター選手は5000万ユーロで移籍できるのでしょうか？

それによると、プレミアリーグのいくつかのクラブが、この23歳の選手に関心を示しているらしい。その中には、1月に夏の移籍についてすでに接触したとされるリヴァプールFCも含まれているようだ。

いずれにせよ、カマヴィンガには十分な選択肢がある。資金力のあるアル・イテハドも、この柔軟な守備的選手を獲得しようとしていると報じられている。同選手は、過去には左サイドバックとしてプレーすることも多かった。