スペインのスポーツ紙『スポルト』は、バルセロナがレアル・マヨルカのヴェダト・ムリキを獲得する可能性を報じた。31歳のコソボ出身で、契約解除金は4000万ユーロだが、それより低い金額で移籍できるという。

リーグ戦30試合で21得点を挙げ、ラ・リーガ得点ランキングはレアル・マドリードのキリアン・エムバペに次ぐ2位。