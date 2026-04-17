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Daniel Buse

翻訳者：

報道によると、FCバルセロナはロベルト・レヴァンドフスキの後継ストライカーとして2人の新候補をリストアップした。

ラ・リーガ
バルセロナ
ロベルト・レヴァンドフスキ
ベダト・ムリキ
アレクサンデル・セルロート

FCバルセロナは、ロベルト・レヴァンドフスキが今夏移籍する可能性を真剣に検討している。

8月に38歳になるポーランド人選手の契約は今シーズンで満了する。バルセロナが得点王との延長を希望する兆候はない。一方、移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏はスポーツ紙『マルカ』のポッドキャストで、バルセロナがアトレティコ・マドリードのアレクサンダー・ソルロートに興味があると報じた。 

  • バルセロナは、このノルウェー人選手にすでに具体的な移籍打診を行った。30歳の彼はアトレティコ・マドリードの主力ながらベンチスタートが多い。今季は公式戦47試合で17得点をマーク。元ライプツィヒ所属で、市場価値は2000万ユーロとされる。 

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    ヴェダト・ムリキのバルサ移籍も噂されている。

    スペインのスポーツ紙『スポルト』は、バルセロナがレアル・マヨルカのヴェダト・ムリキを獲得する可能性を報じた。31歳のコソボ出身で、契約解除金は4000万ユーロだが、それより低い金額で移籍できるという。 

    リーグ戦30試合で21得点を挙げ、ラ・リーガ得点ランキングはレアル・マドリードのキリアン・エムバペに次ぐ2位。 

  • Luuk de Jong wurde im Derby in der 89. eingewechselt, in der Nachspielzeit erzielte der Niederländer das 2:2.getty

    レヴァンドフスキ加入前も、バルサは一時、経験豊富でヘディングに強いセンターフォワードを起用していた。2021/22シーズンにはセビージャからルーク・デ・ヨングをレンタルで獲得した。 

    レヴァンドフスキ擁するバルサはフリック監督の下、ラ・リーガ連覇へ順調だ。2位レアルとは9ポイント差。 

  • ロベルト・レヴァンドフスキのFCバルセロナでの2025/26シーズン：

    ゲーム40分
    出場時間2028
    得点17
    アシスト3
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