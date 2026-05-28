この報道が流れたタイミングにもかかわらず、米国代表チームの関係者たちは、ワールドカップに向けた最終調整が始まる中、ポチェッティーノ監督の去就問題がチームの集中力を乱すことはないと強調した。

「いいえ、気になりません」とティム・ウィーアは語った。「私は今を生きる人間だと思っています。今は彼がいて、一緒に練習しています。これほど名高い監督に指導してもらえるのは素晴らしいことです。最高レベルに到達したいなら、最高レベルの監督に指導してもらいたいものです。本当に貴重な経験です。

「監督の将来は彼が決めること。私たちは彼を支え、彼は私たちを支えてくれる。だから今に集中し、自分の役割を果たすだけだ」

米国サッカー連盟（U.S. Soccer）のJT・バトソンCEOも、ポチェッティーノ監督とそのスタッフが、今夏のワールドカップと連盟の長期プロジェクトの両方に注力し続けていると強調した。

「プロジェクト開始時、バルセロナで初めて会った時から、マウリシオとヘススは今夏の大会と米国サッカー協会の長期展望に非常に意欲的でした」とバトソンは語った。「我々は今夏に焦点を当てる必要があると理解しており、それを実行してきました。

今朝、報道を知ったとき、ある人物が「昨夜最後にナショナルトレーニングセンターを出たのはポチェッティーノ、ヘスス、ダン、私だった」と指摘した。その日のセッションではオリンピック、ユースチーム、コーチング教育に全力を注いでいた。彼らは連盟の長期的な成功に注力しつつ、我々が今夏に集中しなければならないことも理解しており、その準備を楽しみにしている」

また、バトソンは、米国サッカー連盟がポチェッティーノ監督に対する外部からの関心を常に認識していたと付け加えた。

「マウリシオとスタッフは常に透明性を保ってくれた」とバトソンは語った。 「数年前、初めて会ったときから、多くのクラブがマウリシオと彼のスタッフに興味を示していました。彼には他からのオファーもありましたが、彼はここに来たいと望みました。彼はUSサッカーのビジョンと、アメリカサッカーの未来、そしてこの代表チームを強く信じているのです」

バトソン氏は、ハイレベルな指導者が率いる以上、こうした関心は当然だと語った。

「優れた人材には営業でもマーケティングでもコーチでも、必ず他からオファーがある」と語った。