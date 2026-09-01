堂安との契約は2030年6月まで残っており、本人はドイツで最高の状態を取り戻す決意を固めている。2025-26シーズンは厳しいものとなり、ブンデスリーガ31試合で5ゴール5アシストを記録したものの、フライブルク時代のパフォーマンスを再現するのに苦しんだ。残留の決断により、フランクフルトは土壇場で代役を補強する必要がなくなり、攻撃陣の層を維持することになる。