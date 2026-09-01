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ライブ
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Adhe Makayasa

翻訳者：

堂安律が電撃移籍で方針転換！ 日本代表スターは高額のアル・イテハド移籍を拒否し、アイントラハト・フランクフルト残留へ

移籍情報
堂安律
フランクフルト
ブンデスリーガ
アル・イテハド
プレミアリーグ

フランクフルトのウインガー、堂安律は、サウジ・プロリーグのアル・イテハドへの1700万ユーロの移籍を劇的に取りやめた。28歳の日本代表は土壇場で個人条件を拒否し、ブンデスリーガでキャリアを続けることを選んでドイツに戻った。

  • 堂安、サウジ移籍を阻止

    堂安は個人的な理由によりアル・イテハドへの移籍を拒否したと、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』が報じた。ウインガーの堂安は、『キッカー』が両クラブが1700万ユーロの移籍金で合意したと伝えてからわずか数時間後に、この移籍を取りやめた。28歳の日本代表は、移籍を完了させるのではなくフランクフルトへ戻かうことになった。

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    金銭的な動機が交渉を引き起こす

    フランクフルトが売却の可能性を開いたのは、差し迫った財政的な圧力を和らげるためだけだった。ドイツのクラブは昨年SCフライブルクに支払った2100万ユーロに対して400万ユーロの損失を受け入れる用意があったが、最終的にこの取引は破談となった。アディ・ヒュッター監督は今季、常にそのウインガーをチームに残したいと考えていた。

  • ウインガーがドイツ復活を目指す

    堂安との契約は2030年6月まで残っており、本人はドイツで最高の状態を取り戻す決意を固めている。2025-26シーズンは厳しいものとなり、ブンデスリーガ31試合で5ゴール5アシストを記録したものの、フライブルク時代のパフォーマンスを再現するのに苦しんだ。残留の決断により、フランクフルトは土壇場で代役を補強する必要がなくなり、攻撃陣の層を維持することになる。

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    ブンデスリーガ復帰が視野に入る

    開幕節のフランクフルトがウニオン・ベルリンと3-3で引き分けた一戦を欠場していたこのワイドプレーヤーは、再び起用候補に戻った。ヒュッター監督率いるチームはここから、日曜日にホームで行われるアウクスブルク戦に焦点を移す。この選手の復帰可能性は、この一戦を前に指揮官に即効性のある攻撃面での上積みをもたらす。

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