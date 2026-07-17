「基準が非常に高い」――レアル・マドリードのプレシーズンが始まり、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは「強烈な」ジョゼ・モウリーニョに感銘を受けた。

アレクサンダー＝アーノルドの眼下にあるのは、フィジカル向上とモウリーニョの戦術理解だ。公式戦でチームアイデンティティを示すため、まずは基礎を固める。

「プレシーズンの目標？ それはコンディションを整え、戦術の原則や監督が私たちに求めているプレーを理解することです」と彼は付け加えた。「今シーズン、どのような布陣で、どのような姿勢で臨むかを理解すること。そして、単純に、コンディションを整えてプレーに復帰し、リズムを取り戻すことです。長い間プレーから離れていたので、ようやく戻ってきて、成功するシーズンに向けた良い基盤を築けるのは良いことです」

モウリーニョ監督は以前も選手に全力投球を求め、チームは複数の戦線で戦う高い基準を受け入れている。