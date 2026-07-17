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「基準が非常に高い」――レアル・マドリードのプレシーズンが始まり、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは「強烈な」ジョゼ・モウリーニョに感銘を受けた。
レアル・マドリードのプレシーズン戦、厳しい幕開け
アレクサンダー＝アーノルドによると、レアル・マドリードの2026-27プレシーズンは、予想通り過酷だ。シウダッド・レアル・マドリードでモウリーニョ監督が率いる練習では、マドリードの暑さの中、ダブルセッションが行われ、チームに大きな負荷をかけている。
彼は練習後にクラブ公式メディアの取材に応じ、「今のところ順調だ。暑くてとても激しい。プレシーズンなので予想していた。厳しいトレーニングとダブルセッションが多く、かなりハードだ」と語った。
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トレントの夏休みの準備と復帰への心構え
アレクサンダー＝アーノルドはオフ明けに最高の状態で戻れるよう準備した。最初の数週間は休養に充て、その後ランニングと体力の回復に重点を置き、チーム再集結までに万端を整えた。
「夏は数週間休み、その後数週間かけてランニングを再開し、コンディションを取り戻すんだ」と彼は説明した。「今、プレシーズンでは万全の状態で戻る必要がある。だから僕は準備万端で、復帰が本当に楽しみだったんだ」
モウリーニョの情熱と高い基準への絶賛
この夏、スペインの強豪を巡る最大の話題は、モウリーニョ監督の2度目の復帰だ。かつて対戦したアレクサンダー＝アーノルドは、就任初日からその指導方針に感銘を受けている。
彼は「モウリーニョ監督？ 素晴らしい。以前から尊敬していた。対戦したこともあるが、彼やスタッフと働けるのは光栄だ。
彼は情熱的で、要求も期待もとても高い。お互いを深く知るほど、たくさん学べると楽しみにしている。みんな学び成長したいという意欲にあふれているし、彼なら多くのことを教えてくれ、今年タイトルを取る手助けをしてくれると確信している」
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基盤が整い、プレシーズンの目標が明確に
アレクサンダー＝アーノルドの眼下にあるのは、フィジカル向上とモウリーニョの戦術理解だ。公式戦でチームアイデンティティを示すため、まずは基礎を固める。
「プレシーズンの目標？ それはコンディションを整え、戦術の原則や監督が私たちに求めているプレーを理解することです」と彼は付け加えた。「今シーズン、どのような布陣で、どのような姿勢で臨むかを理解すること。そして、単純に、コンディションを整えてプレーに復帰し、リズムを取り戻すことです。長い間プレーから離れていたので、ようやく戻ってきて、成功するシーズンに向けた良い基盤を築けるのは良いことです」
モウリーニョ監督は以前も選手に全力投球を求め、チームは複数の戦線で戦う高い基準を受け入れている。
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