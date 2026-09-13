Eibner
翻訳者：
城の王者だ！フライブルクがボルシアMGを5発で粉砕し、ブンデスリーガ首位に浮上
フライブルクが5発快勝で首位浮上
フライブルクはヨーロッパ・パーク・シュタディオンでボルシア・メンヒェングラートバッハに容赦ない5-0の勝利を収め、ブンデスリーガ開幕からの完璧なスタートを継続した。ヤニック・エンゲルハルトとイゴール・マタノビッチの2得点ずつに加え、主将マクシミリアン・エッゲシュタインが終盤に加点。これで3戦3勝となった。
この勝利により、ユリアン・シュスター監督率いるチームはブンデスリーガ首位に浮上した。
勝ち点ではボルシア・ドルトムントと並んでいるものの、フライブルクは総得点と得失点差プラス9で首位に立っている。
- STEINSIEK.CH
シュスター、序盤の試練を乗り越えたチームを称賛
試合後、シュスターは、フライブルクが完全に主導権を握るまで、立ち上がりはグラードバッハが厳しい挑戦を突きつけてきたと認めた。そして、ティム・クラインディーンストが後半7分に退場となった後、その守備の強度で相手に対抗し、好機を生かした自軍の選手たちを称賛した。
指揮官は、数的優位を得た後も集中を切らさないことの重要性を強調した。
「立ち上がりの数分は非常に厳しかったと思う」とシュスターは説明した。「グラードバッハは強いプレッシャーをかけてきて、こちらも守備で本当に多くの仕事を強いられた。選手たちは完全に集中していて、流れを自分たちの手元にとどめた」
指揮官がファンと選手にこの瞬間を楽しむよう呼びかける
シュスター監督は、クラブに関わる全員が現在のドイツサッカー界の頂点という立場を評価すべきだと強調した。かつて所属したクラブを相手にプロ初の1試合2得点を記録したマン・オブ・ザ・マッチのエンゲルハルトも、試合終了のホイッスル後に指揮官の喜びに同調した。
フライブルク指揮官は、記憶に残る午後にサポーターを包んだ前向きなエネルギーを強調した。
「今の光景は素晴らしい。ファンにとってもね」とシュスター監督は付け加えた。「土曜の午後にみんなが笑顔になっているのが分かるし、それは楽しいことだ。僕たちはこの瞬間を楽しんでいる。常にそれを楽しみ、そしてまた前を向くべきだと思う」
- Beautiful Sports
フライブルク、印象的な勢いの維持を狙う
早くも首位争いをけん引する存在として地位を築いたフライブルクは、今後数週間にわたってこの好調を維持すべく準備を進めている。シュスターは、現在の成功を喜ぶことは重要だとしつつも、チームは勝ち点の積み上げに集中し続けなければならないと強調した。
クラブは、この守備の粘り強さと流動的な攻撃を今後の試合にもつなげることを目指している。
フライブルクはブンデスリーガ首位の座を守る決意で次戦に臨む。
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