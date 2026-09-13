城の王者だ！フライブルクがボルシアMGを5発で粉砕し、ブンデスリーガ首位に浮上

フライブルクはヨーロッパ・パーク・シュタディオンでボルシア・メンヒェングラートバッハに容赦ない5-0の勝利を収め、ブンデスリーガ開幕からの完璧なスタートを継続した。ヤニック・エンゲルハルトとイゴール・マタノビッチの2得点ずつに加え、主将マクシミリアン・エッゲシュタインが終盤に加点。これで3戦3勝となった。

この勝利により、ユリアン・シュスター監督率いるチームはブンデスリーガ首位に浮上した。

勝ち点ではボルシア・ドルトムントと並んでいるものの、フライブルクは総得点と得失点差プラス9で首位に立っている。