クロースにとって、ズーレは画一化するサッカー界で稀有な存在だ。「ニキは最高の人物で、多くの現代選手とは一線を画す」と2014年W杯優勝者は語った。

ズーレはイメージ作りのために自分をごまかすタイプではなく、本音を隠さず、プロの世界で当たり前とされることも「自分には普通ではない」と公言していた。それでも、ピッチの外では自分の好みに従って生きたいと願う「ニクラス」であり続け、同時にプロサッカー選手としても全力で取り組んでいる。