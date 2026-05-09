ポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で、元レアル・マドリードのスターは、代表で長年共に戦ったチームメイトにユニークな愛の告白をし、スーレの型破りな生活について率直に語った。
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型にはまらない生き方をしているトニ・クロースが、BVBのスター選手のファンであることを明かした。
クロースにとって、ズーレは画一化するサッカー界で稀有な存在だ。「ニキは最高の人物で、多くの現代選手とは一線を画す」と2014年W杯優勝者は語った。
ズーレはイメージ作りのために自分をごまかすタイプではなく、本音を隠さず、プロの世界で当たり前とされることも「自分には普通ではない」と公言していた。それでも、ピッチの外では自分の好みに従って生きたいと願う「ニクラス」であり続け、同時にプロサッカー選手としても全力で取り組んでいる。
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クロース：「ズーレは一貫して自分の生き方に忠実だった」
しかし、そのありのままの姿には代償があった。ファストフードや甘い飲み物を公言するズーレは、現代サッカーの厳しい要求と度々衝突した。クロースは「誰もが賛同していたわけではないが、ズーレは自分らしい生き方を貫いた」と語る。
クロースは弟フェリックスとの対談で、ズーレの快楽主義が「プロサッカーに100％合っていた」かと疑問を投げかけ、いくつかの怪我は「その生活スタイルの結果」だった可能性があると指摘した。
ズーレのブンデスリーガ出場試合数が300に達した。
ただしこれは非難ではない。クロースはむしろ、その「隙を見せる勇気」を称賛している。「彼には評価すべき点がある。だから私は彼が好きだ。彼なら、何が得られるかが常に分かっていたから。 彼は一筋で、流されることがない。ズーレは型にはまらない生き方をしたものの、素晴らしいキャリアを築いた結果を受け入れただけだ」とクロースは語った。
クロースは、ズーレがもっと禁欲的な生活を送っていれば「おそらくさらに多くのことを成し遂げられただろう」と認めた。 それでもフランクフルト出身の彼は、5度のリーグ制覇、2度のDFBポカール制覇、2020年のチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。ホッフェンハイム、バイエルン、ドルトムントでブンデスリーガ300試合、代表49試合出場を果たし、現役を引退する。
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クロース、ズーレの安定したパフォーマンスを称賛
クロースは、スーレがトラブルを起こしても、その能力で監督やクラブ幹部を納得させてきたと強調した。クラブ側も、競技成果が良かったため、彼のライフスタイルを「容認していた」という。
彼は安定した高いパフォーマンスで自分の価値を証明し、その地位を勝ち取ってきた」とクロースは語った。