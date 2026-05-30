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「地球上で最大のクラブ」――アンソニー・ゴードンは8000万ユーロの移籍金でバルセロナへ加入し、ラミン・ヤマルとの共演に期待を膨らませている。
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バルサが得点力のあるウイングを獲得
バルセロナはニューカッスルからゴードンを獲得した。移籍金はボーナス含め総額8000万ユーロ。25歳のイングランド代表は前所属で17得点を挙げ、リーグ得点王としてシーズンを終えた。2031年までバルセロナに在籍する。金曜夜に公式発表され、代表戦に向けた準備に入った。
ゴードンにとっての理想の選択
公式発表の場でゴードンは、この夢の移籍についてこう語った。「バルサへの移籍が現実になると分かった瞬間、迷いはなかった。 ずっとバルサに行きたかった。バルサは世界最大のクラブだ。子供の頃から夢見ていたことが実現した。大きな責任は理解しているが、挑戦には準備ができている。過去の偉大な選手たちを知っている。その重みは計り知れないが、挑戦が楽しみだ。」
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カタルーニャのスターたちへの熱狂
このウイング選手はチームへの融合に期待を寄せ、新しいチームメイトにこう語った。「ラミン［ヤマル］や他の選手たちとプレーできるのはとても楽しみだ。 「周りに実力のある選手が多いほど、自分のプレーも向上すると信じています。彼らがトップにいるのは当然です。彼らは世界最高峰の選手たちで、私たちがセント・ジェームズ・パークで対戦した際には、ボールに触れることさえできませんでした。」
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バイエルンの獲得を阻止した
この迅速な契約延長により、バイエルン・ミュンヘンの関心は退けられた。ハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスらと攻撃陣を形成する機会はなくなった。クラブの将来が確約されたため、この攻撃的選手は2026年ワールドカップに向けたイングランド代表に集中できる。