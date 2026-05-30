「地球上で最大のクラブ」――アンソニー・ゴードンは8000万ユーロの移籍金でバルセロナへ加入し、ラミン・ヤマルとの共演に期待を膨らませている。

公式発表の場でゴードンは、この夢の移籍についてこう語った。「バルサへの移籍が現実になると分かった瞬間、迷いはなかった。 ずっとバルサに行きたかった。バルサは世界最大のクラブだ。子供の頃から夢見ていたことが実現した。大きな責任は理解しているが、挑戦には準備ができている。過去の偉大な選手たちを知っている。その重みは計り知れないが、挑戦が楽しみだ。」