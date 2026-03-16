AFP
翻訳者：
「地球上で最も難しいポジション」――エルリング・ハーランドが「2億人」のディフェンダーに直面する中、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティのスター選手を擁護
調子の急激な低下
プレミアリーグの得点王であるにもかかわらず、ハーランドはシーズン後半に入り、その決定力を失ってしまった。開幕から17試合で19ゴールを挙げるという圧倒的なスタートを切ったものの、このノルウェー人ストライカーは直近12試合でわずか3ゴールにとどまっている。しかし、グアルディオラ監督はチームの要である彼を責めることはせず、代わりに相手監督たちがこの25歳の選手に対して投入する守備陣の多さを指摘した。
- AFP
ハーランド、「2億」人の守備陣に立ち向かう
1-1の引き分けに終わったシティの最近のロンドン・スタジアム遠征は、ハーランドが現在直面している戦術的な息苦しさを如実に物語っていた。ピッチ最前線で孤立した彼は、規律正しいローブロックに常に囲まれ、普段なら得意とするスペースを見つけるのに苦労していた。
「今日、彼の周りに何人のセンターバックがいたか知っているか？2億人だ」と、グアルディオラ監督は試合後に語った。「何人の守備的ミッドフィールダーがいたか知っているか？それは地球上で最も難しいポジションだ。だからこそ、そこにボールを供給するためにウインガーを起用しなければならない。我々は常にそうしようとしている。簡単ではないし、時にはそういう時期もある。それを受け入れなければならない。」
2度のゴールデンブーツ受賞者にとって未知の領域
現在の不振は多くの関係者の注目を集めており、元チェルシーのMFジョー・コールは、ハーランドの成績が幼少期以来見られなかった水準まで落ち込んでいると指摘した。「彼にとって、こうした数字は未踏の領域だ」と、コールはTNTスポーツの試合後の分析番組で語った。「彼がこれほど低い数字を記録したのは、おそらく7歳頃以来のことだろう」
- AFP
プレミアリーグとチャンピオンズリーグへの望みは、今や紙一重となっている
残り8試合となった現在、シティがプレミアリーグの王座を奪還するには、困難な戦いが待ち受けている。現在2位につけ、首位アーセナルとは9ポイント差があり、もはや失敗の余地はない。終盤の追い上げを成功させられるかどうかは、ハーランドの調子が決め手となるだろう。 しかし、国内リーグでの優勝争いに再び挑む前に、グアルディオラ率いるチームはまず、ヨーロッパの舞台でさらに険しい山を乗り越えなければならない。エティハド・スタジアムで行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦では、レアル・マドリードとの対戦で0-3のビハインドを覆す必要があるからだ。
広告