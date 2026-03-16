「地球上で最も難しいポジション」――エルリング・ハーランドが「2億人」のディフェンダーに直面する中、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティのスター選手を擁護

1-1の引き分けに終わったシティの最近のロンドン・スタジアム遠征は、ハーランドが現在直面している戦術的な息苦しさを如実に物語っていた。ピッチ最前線で孤立した彼は、規律正しいローブロックに常に囲まれ、普段なら得意とするスペースを見つけるのに苦労していた。

「今日、彼の周りに何人のセンターバックがいたか知っているか？2億人だ」と、グアルディオラ監督は試合後に語った。「何人の守備的ミッドフィールダーがいたか知っているか？それは地球上で最も難しいポジションだ。だからこそ、そこにボールを供給するためにウインガーを起用しなければならない。我々は常にそうしようとしている。簡単ではないし、時にはそういう時期もある。それを受け入れなければならない。」