地獄のW杯記録！スペインのスター、カーボベルデ戦で驚異の記録

負傷で欠場したラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズの代わりにフェラン・トーレス、ガビと攻撃陣を構成したオヤルサバルは、ボールタッチ25回、シュート5本、xG値0.5を記録した（出典：flashscore）。

しかし、後半途中出場したヤマルやウィリアムズとともに、スペインのワールドカップでの苦しい滑り出しは止められなかった。



