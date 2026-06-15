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地獄のW杯記録！スペインのスター、カーボベルデ戦で驚異の記録

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スペイン 対 カーボベルデ
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カーボベルデ

欧州王者のスペインが、ワールドカップの番狂わせ候補とスコアレスドローに終わり、思わぬ波乱を巻き起こした。

守備的な相手にスペイン代表はスピード、創造性、決定力を欠いた。その象徴が、アトランタでFWミケル・オヤルサバルが作った、誇れないW杯記録だ。

  • データ提供会社オプタによると、スペインカップ王者のレアル・ソシエダ・サン・セバスティアンに所属する29歳選手は、ワールドカップの試合開始から30分間、一度もボールに触れなかった。これは1966年以来初めてのことで、まさに“ゼロ”だった。


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  • ミケル・オヤルサバルがガビ、フェラン・トーレスと攻撃トリオを組む。

    負傷で欠場したラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズの代わりにフェラン・トーレス、ガビと攻撃陣を構成したオヤルサバルは、ボールタッチ25回、シュート5本、xG値0.5を記録した（出典：flashscore）。

    しかし、後半途中出場したヤマルやウィリアムズとともに、スペインのワールドカップでの苦しい滑り出しは止められなかった。


  • 欧州選手権のヒーローであり、レアル・ソシエダではすでに伝説的存在

    ユース時代からレアル・ソシエダでプレーするオヤルサバルは、スペイン代表で54試合25得点11アシストを記録。2024年欧州選手権決勝ではイングランド相手に決勝点を挙げ、母国で不朽の名声を獲得した。

    スペインは来週日曜にサウジアラビア、翌週土曜にウルグアイとグループリーグ最終戦を戦う。

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