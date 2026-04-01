「地獄のイタリア！」　次なるW杯の惨事は「国家的恥辱」に等しい

ガゼッタ・デロ・スポルト：「悪夢は続く：イタリアは、これまでの2回よりもさらに深刻な、3度目の大惨事を経験している。 イタリアはショックや大惨事に対する感覚を失ってしまった。W杯欠場が当たり前になりつつある。W杯について再び語れるようになるのは、前回の出場から16年後の2030年頃になるだろう。W杯でイタリアを見ることもなく、一世代が成長しつつある」。

コリエレ・デッロ・スポルト紙：「W杯出場逃しは単なる失敗ではなく、システム全体の破綻であり、構造的な危機だ。この失態は、プロジェクト全体の基盤が機能していないことを示している。メカニズム全体がもはや機能していない。この敗北は、イタリアサッカーが抱える組織的・社会的な問題を露呈している」。

コリエレ・デラ・セラ紙：「イタリアはワールドカップ予選を逃したが、今回は8年前や4年前に見られたような怒りや驚きさえも感じられない。今あるのは諦めと悲しみ、ガットゥーゾの涙だけだ。今や、我々のティーンエイジャーたちは、ワールドカップでのアズーリの記憶を持たずに育つ最初の世代となるだろう。 シンナーやアントネッリに慰めを見出そうとしているが、それは同じことではない」。