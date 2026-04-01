イタリアは悲嘆に暮れている。4度の世界王者である同国が、サッカーワールドカップの本大会出場を3大会連続で逃した。国内メディアは衝撃を受けている。その概要を紹介する。
翻訳者：
「地獄のイタリア！」 次なるW杯の惨事は「国家的恥辱」に等しい
ガゼッタ・デロ・スポルト：「悪夢は続く：イタリアは、これまでの2回よりもさらに深刻な、3度目の大惨事を経験している。 イタリアはショックや大惨事に対する感覚を失ってしまった。W杯欠場が当たり前になりつつある。W杯について再び語れるようになるのは、前回の出場から16年後の2030年頃になるだろう。W杯でイタリアを見ることもなく、一世代が成長しつつある」。
コリエレ・デッロ・スポルト紙：「W杯出場逃しは単なる失敗ではなく、システム全体の破綻であり、構造的な危機だ。この失態は、プロジェクト全体の基盤が機能していないことを示している。メカニズム全体がもはや機能していない。この敗北は、イタリアサッカーが抱える組織的・社会的な問題を露呈している」。
コリエレ・デラ・セラ紙：「イタリアはワールドカップ予選を逃したが、今回は8年前や4年前に見られたような怒りや驚きさえも感じられない。今あるのは諦めと悲しみ、ガットゥーゾの涙だけだ。今や、我々のティーンエイジャーたちは、ワールドカップでのアズーリの記憶を持たずに育つ最初の世代となるだろう。 シンナーやアントネッリに慰めを見出そうとしているが、それは同じことではない」。
W杯の惨事：「イタリアは終わりのない悪夢に沈んでいる」
ラ・レプッブリカ紙：「国家的恥辱だ！ベルリンでのワールドカップ優勝から20年、ガットゥーゾは劇的な失態を味わうことになった。悲劇はもはやイタリアにとって日常茶飯事となっている。この敗北はプロジェクトの失敗ではなく、プロジェクトそのものが全く存在しなかったことを示している。これほど多くの資本が無駄にされたことを如実に物語っている。」
ラ・スタンパ紙：「大惨事！ベルリンでのワールドカップ優勝の夜以来、アズーリは敗北の連続だ。イタリアの屈辱は日常茶飯事となり、イタリアサッカーの終わりのない危機を象徴している。イタリアはアイデンティティを失ったままプレーしており、この敗北は当然の結果だ」。
イル・メッサッジェロ紙：「地獄のイタリア。アズーリはまたしても残酷な屈辱を味わった。3大会連続でワールドカップの観客に甘んじることになるこの国への、顔面への強烈な一撃だ。小さなボスニアは祝賀ムードに包まれ、この勝利を十二分に勝ち取った。イタリアは終わりのない悪夢に沈みつつある。」