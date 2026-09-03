リヴァプールは月曜日、フランス代表ウインガーのブラドリー・バルコラを1億2300万ポンドで獲得し、大きな意思表示となった。元パリ・サンジェルマンのFWは背番号29を着用し、左ウイングの第一選択として即座にチームに入ると見込まれている。

バルコラは、金曜日に行われる昇格組イプスウィッチとのアウェー戦でプレミアリーグデビューを果たす可能性がある。この一戦は、両サイドでプレーするアタッカーがアンドニ・イラオラの戦術にどのように組み込まれるのかを、サポーターが初めて見る機会となる。

『Sky Sports』でこの移籍を評価したティエリ・アンリは、チームが彼の持ち味を生かしてプレーする限り、リヴァプールのファンはバルコラの加入を大いに楽しみにすべきだと強調した。







