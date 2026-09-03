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「地獄のように速い！」 ティエリ・アンリが、1億2300万ポンドでのバルコラ獲得後のリヴァプールにシステム面の警告
リバプールがバルコラの大型契約を完了
リヴァプールは月曜日、フランス代表ウインガーのブラドリー・バルコラを1億2300万ポンドで獲得し、大きな意思表示となった。元パリ・サンジェルマンのFWは背番号29を着用し、左ウイングの第一選択として即座にチームに入ると見込まれている。
バルコラは、金曜日に行われる昇格組イプスウィッチとのアウェー戦でプレミアリーグデビューを果たす可能性がある。この一戦は、両サイドでプレーするアタッカーがアンドニ・イラオラの戦術にどのように組み込まれるのかを、サポーターが初めて見る機会となる。
『Sky Sports』でこの移籍を評価したティエリ・アンリは、チームが彼の持ち味を生かしてプレーする限り、リヴァプールのファンはバルコラの加入を大いに楽しみにすべきだと強調した。
- AFP
アンリが戦術的要求を強調
アンリは、バルコラがサイドで相手と直接1対1を仕掛けられる状況を与えられたときに力を発揮すると強調した。さらに、フランス人FWは高い位置からボールを奪い、相手SBを孤立させるハイプレスのパリ・サンジェルマンで、惜しみなく走り続けていたと指摘した。
元フランスU-21代表監督でもある同氏は、このウインガーに相手ペナルティーエリアから遠い位置で守備の役割を無理に担わせるべきではないと警鐘を鳴らした。
「バルコラについて大きなポイントは、どういうプレーをするかによるということだ。彼を1対1の状況に持ち込めるのか」とアンリは語った。「さらに言えば、カウンターでプレーしたいなら、彼はとてつもなく速い。ただ、攻撃する以上に守備をさせることになるのか。それは彼にあまり向いていないかもしれない」
補強の完了とスカッドバランス
バルコラのスピードとプレッシングを称賛しつつ、アンリは、このウインガーにはゴール前でなお成長の余地があると指摘した。ボックス内での落ち着きを磨けば、支配的なFWへと変貌を遂げると説明している。
「最後に言いたいのは、もう少しだけフィニッシュを良くする必要があるということだ」とアンリは付け加えた。「それができれば、彼に対して多くのチームが苦しむことになるだろう」
同じく解説者で、元リヴァプール副主将のジェイミー・キャラガーは、リヴァプールのスカッド全体のバランスには疑問を呈しつつも、バルコラはプレミアリーグに必要な華をもたらす存在だと付け加えた。キャラガーは、イラオラには右ウイングに本職の選択肢が不足しており、そのためコーチングスタッフは攻撃の右サイドを継続的に調整しなければならないと強調した。
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イプスウィッチでのデビューが目前に迫る
補強期限までに追加のウイング補強が実現しなかったことで、イラオラ監督は既存の攻撃オプションを最大限に生かす必要がある。リヴァプールが優勝争いのできるチーム構築を目指す中、バルコラはコーディ・ガクポ、フロリアン・ヴィルツ、アレクサンデル・イサクといった注目度の高いチームメートと並んでプレーすることになる。
コーチングスタッフは、金曜のイプスウィッチ戦を前に、1億2300万ポンドの新戦力をチーム全体のトレーニングに完全に組み込むことに注力する。
いまや視線はポートマン・ロードに注がれており、バルコラがプレミアリーグデビューで即効性のあるインパクトを残し、その爆発的なスピードを披露できるかが注目される。
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