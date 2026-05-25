この騒動の影響は当事者の2人の女性にとどまらなかった。元イングランド代表ストライカー、ヴァーディとウェイン・ルーニーの関係もまた、決裂した。裁判後に広まった風評について、沈黙を破ったレスター・シティのレジェンドは妻を擁護。ジェイミーはメディアの激しい追及にも屈せず、レベッカが「悪役」だという見方を一蹴した。

「ベックスが悪者だというのは完全なデタラメだ。彼女を知っている人なら誰もが分かる。夫としてできることは、ただそばで支えることだけだった。ベッキーは強い女性だ。強くなければ、あの状況に耐えられなかっただろう」とストライカーは語った。