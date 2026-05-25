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「地獄が凍りつくとしても、絶対に謝らない」。レベッカ・ヴァーディは「ワガサ・クリスティー」騒動でコリーン・ルーニーへの謝罪を拒否した。
ヴァーディは自身の無実を主張している
「ワガサ・クリスティー」裁判の判決後も、44歳の彼女は裁判所の決定に異議を唱え続けている。裁判官がマスコミへの情報漏洩の責任を認めたにもかかわらず、自らの立場を崩さない。
「判決は受け入れているが、今でも裁判所の判断は間違っていると思う」と『テレグラフ』紙に語った。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーの妻コリーンとの和解の可能性を問われると、「やっていないことで謝るつもりはない。私が謝るなら、地獄が凍るだろう」と明言した。
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ジェイミー・ヴァーディが「悪役」というレッテルについて語る
この騒動の影響は当事者の2人の女性にとどまらなかった。元イングランド代表ストライカー、ヴァーディとウェイン・ルーニーの関係もまた、決裂した。裁判後に広まった風評について、沈黙を破ったレスター・シティのレジェンドは妻を擁護。ジェイミーはメディアの激しい追及にも屈せず、レベッカが「悪役」だという見方を一蹴した。
「ベックスが悪者だというのは完全なデタラメだ。彼女を知っている人なら誰もが分かる。夫としてできることは、ただそばで支えることだけだった。ベッキーは強い女性だ。強くなければ、あの状況に耐えられなかっただろう」とストライカーは語った。
「ワガサ・クリスティー」の罠を振り返る
対立の始まりは2019年。コリーンはプライベート投稿を『ザ・サン』にリークした人物を突き止めるため、ネットでおとり捜査を行った。ヴァーディのアカウント以外をすべてブロックし、性別選択や自宅浸水のでっち上げ投稿をした結果、ルーニーは「犯人はレベッカ・ヴァーディのアカウントだ」と暴露した。
2022年7月、名誉毀損裁判でステイン判事は「ヴァーディ夫人の証言の多くは信用できない」と述べ、弁護側の主張の一部を「事実と明らかに矛盾している」としてコリーンの勝訴を言い渡した。 これに対しヴァーディ夫人は「もう終わったこと。過去にはとらわれない。本当にうんざり」と語り、すでに乗り越えたと主張している。
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人生とリアリティ番組の未来
裁判の余韻が残る今も、ヴァーディ一家はジェイミーのレスター・シティでの最後の日々を追ったリアリティ番組など新しいプロジェクトに注力している。番組は、彼らの不屈の精神と、世間の注目を受ける生活の混乱を映し出す。
レベッカはコリーンのことを「私は彼女に悪い感情なんてないわ」と語った。「もし彼女に会ったら、人々は『夜明けのハンドバッグ合戦』や『夜明けのバーキン合戦』、『WAG戦争第4弾』などと騒ぐでしょう。『WAG戦争』という見出しがどれだけあったかもう忘れたけど、私にとって心の平安の方がずっと大切。 彼女が私のことをどう思っていようと、気にしないわ」。