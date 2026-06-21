「在宅勤務を始めた最初の選手！」――2026年ワールドカップまで怪我を抱えたままのネイマールは、ブラジル大統領から冗談の的となった。

ルラ大統領がブラジル代表ストライカーの体調について物議を醸すのは初めてではない。2006年、第1期政権下でドイツW杯を控えた際、彼は伝説的フォワード、ロナウド・ナザリオのコンディションに疑問を投げかけ、公の場で「フェノメノ」と舌戦を交わした。

当時、ルラ大統領はカルロス・アルベルト・パレイラ監督にこう尋ねた。「時々ロナウドに会うが、彼は痩せている。しかし、ブラジルのメディアではロナウドが太っていると報じられることもある。結局のところ、彼は太っているのか、太っていないのか？」

この発言にロナウドは反発。「みんな、ルラは酒をたくさん飲むと言う。私が太っているのが嘘であるように、彼の飲酒も嘘だ」と切り返した。