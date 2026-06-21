Getty Images Sport
翻訳者：
「在宅勤務を始めた最初の選手！」――2026年ワールドカップまで怪我を抱えたままのネイマールは、ブラジル大統領から冗談の的となった。
ルラ氏の「在宅勤務」への皮肉
ベロオリゾンテでの演説中、ブラジル大統領は若いファンと代表チームについて雑談した。その子が「今のセレソンでネイマールが最高」と言うと、ルラ大統領は「彼はケガで最近ピッチに立っていない」と指摘した。
大統領はSNSで話題になったジョークを引用し、「ネイマールは世界初の『在宅勤務』代表選手だ」と笑いを取った。さらに「まもなくAIで構成される代表チームが生まれるだろう。11人のペレでね」と語った。
- AFP
北米でのフィットネス追求
ルラがサントスの選手をからかって笑う一方、セレソンはかつてのエースの復帰を慎重に見守った。ネイマールは、ワールドカップ開幕2試合を欠場したふくらはぎの肉離れ（グレード2）から回復するため、昼夜を問わずリハビリに励んでいる。
彼はニュージャージーで別メニューのリハビリに励み、母国からは「在宅勤務」とからかわれている。医療スタッフは、6度目の優勝を目指すチームが佳境で彼を起用できるよう回復を急ぐ。
セレソン（ブラジル代表）のスター選手と大統領の関わり
ルラ大統領がブラジル代表ストライカーの体調について物議を醸すのは初めてではない。2006年、第1期政権下でドイツW杯を控えた際、彼は伝説的フォワード、ロナウド・ナザリオのコンディションに疑問を投げかけ、公の場で「フェノメノ」と舌戦を交わした。
当時、ルラ大統領はカルロス・アルベルト・パレイラ監督にこう尋ねた。「時々ロナウドに会うが、彼は痩せている。しかし、ブラジルのメディアではロナウドが太っていると報じられることもある。結局のところ、彼は太っているのか、太っていないのか？」
この発言にロナウドは反発。「みんな、ルラは酒をたくさん飲むと言う。私が太っているのが嘘であるように、彼の飲酒も嘘だ」と切り返した。
- AFP
アンチェロッティ監督が復帰の最新情報を明かす
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、ネイマールの隔離期間がまもなく終了すると明かした。ハイチ戦を3-0で制したあと、指揮官はファン待望の復帰を発表。ベテランFWは明日個人練習を行い、月曜には戦術練習に合流する。
アンチェロッティ監督は「ネイマールは明日個人練習を行い、月曜日にチーム練習に合流する。スコットランド戦での起用は可能だ」と語った。
最多得点記録保持者の復帰は、決勝トーナメント進出を確実なものにし、出場可否を疑問視されてきた批判を静める後押しとなるだろう。