ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、敵地でのコモ戦を苦しい0-0の引き分けで終えた後、献身的なプレーを見せたパウロ・ディバラを絶賛した。ドニエル・マレンの退場により30分以上にわたって10人で戦う中、ディバラは前線で規律あるプレーを徹底し、守備陣の負担を軽減した。

ガスペリーニ監督は当初、このアルゼンチン人司令塔を交代させるつもりだったが、考えを変えたと明かした。

ガスペリーニ監督は「パウロは素晴らしかったと思う。特に10人になってからはね」と語った。