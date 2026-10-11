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圧巻！ガスペリーニ監督、10人となったローマを救った「並外れた」ディバラとデビュー戦のヒーロー、ゴッリーニを称賛
ディバラ、10人のローマを安全圏へ導く
ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、敵地でのコモ戦を苦しい0-0の引き分けで終えた後、献身的なプレーを見せたパウロ・ディバラを絶賛した。ドニエル・マレンの退場により30分以上にわたって10人で戦う中、ディバラは前線で規律あるプレーを徹底し、守備陣の負担を軽減した。
ガスペリーニ監督は当初、このアルゼンチン人司令塔を交代させるつもりだったが、考えを変えたと明かした。
ガスペリーニ監督は「パウロは素晴らしかったと思う。特に10人になってからはね」と語った。
- Nicolo Campo
アルゼンチン人スター選手、監督を説得して交代を取りやめさせる
退場を受けた戦術面の修正について、ガスペリーニ監督は、ディバラの献身的なプレーによって、FWマテオ・カストロを投入する当初の考えが変わったと認めた。「難しい局面をうまく収めてくれた。チームメイト全員と同じように、素晴らしいプレーをしたと思う」と説明した。
「マレンが退いたとき、カストロの投入を考えた。だが、ディバラのプレーを見ているうちに考えが変わり、彼をほぼ最後までピッチに残した」
「それでも、あの状況で最も割を食ったのは彼だった。素晴らしい判断力を示してくれた」
スヴィラルに代わってデビューしたゴッリーニが躍動
ガスペリーニは、ミレ・スヴィラルに代わってクラブデビューを果たしたGKピエルルイジ・ゴッリーニのプレーにも大いに満足していた。ゴッリーニは終盤、ニコ・パスのシュートを含む重要なセーブを見せ、無失点を守った。
「飛び出しだけでなく、足元のプレーやカウンター攻撃でも素晴らしかった」とガスペリーニは語った。
「常に集中していて、プレーも正確だった。チームが彼を最高の状態でプレーできるようにしたのは明らかだ。だが、彼自身もスヴィラルの代役を十分に務められる優れたGKだ」
- ABACAPRESS
選手層の厚さが確かな土台となる
キャプテンのロレンツォ・ペッレグリーニが6カ月ぶりに復帰し、ベンチから出場したスーレもチームに活力をもたらした。ガスペリーニ監督は、チーム全体の一体感を大いに喜んでいる。獲得した勝ち点1により、ローマはセリエA序盤の順位争いで競争力を保っている。
ガスペリーニ監督は、今後のリーグ戦でこの守備面の結束をさらに強めたい考えだ。
ローマは次のセリエAの試合に向けた準備に目を向ける。
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