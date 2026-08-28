レアル・マドリードの逸材ディーン・ハウセンは、王者クラブでの初シーズンに味わった失望から逃げることはなく、それどころかベルナベウでの2シーズン目で挽回し、自らのレベルを取り戻したいという強い意欲を示した。

アス紙によると、ハウセンは自身の初シーズンが期待に見合うものではなかったと痛感しており、ベルナベウでブーイングを浴び、ワールドカップに出場できないという失望も味わったという。

ハウセンは今シーズン、自らのほこりを払い落とし、可能な限り最高のスタートを切った。レアル・ソシエダ戦では、王者クラブの選手の中でシュート数が3番目に多く、セットプレーでも強く狙われる存在となり、さらにボール奪取数でも4回の奪回で3番目に多く、パス成功数でも69本で最多だった。

3つの数字が彼のパフォーマンスを物語っており、相手ペナルティーエリアでの存在感も持ち、守備面でのレベルも取り戻しつつある。そして何よりも、監督のジョゼ・モウリーニョが彼を後方からのビルドアップを牽引する中心的な駒として選んだのだ。

ソシエダを4-1で下した一戦で、ハウセンはチームの選手の中で最もプレーに関与し、92回のプレー介入でベルナルド・シウバ（88回）を上回り、次点のバルベルデ（69回）に大差をつけた。

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