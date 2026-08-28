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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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圧巻のパフォーマンス：レアル・マドリードのスターが復調

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ディーン・ハウセン
スペイン

レアル・マドリードの逸材ディーン・ハウセンは、王者クラブでの初シーズンに味わった失望から逃げることはなく、それどころかベルナベウでの2シーズン目で挽回し、自らのレベルを取り戻したいという強い意欲を示した。

アス紙によると、ハウセンは自身の初シーズンが期待に見合うものではなかったと痛感しており、ベルナベウでブーイングを浴び、ワールドカップに出場できないという失望も味わったという。

ハウセンは今シーズン、自らのほこりを払い落とし、可能な限り最高のスタートを切った。レアル・ソシエダ戦では、王者クラブの選手の中でシュート数が3番目に多く、セットプレーでも強く狙われる存在となり、さらにボール奪取数でも4回の奪回で3番目に多く、パス成功数でも69本で最多だった。

3つの数字が彼のパフォーマンスを物語っており、相手ペナルティーエリアでの存在感も持ち、守備面でのレベルも取り戻しつつある。そして何よりも、監督のジョゼ・モウリーニョが彼を後方からのビルドアップを牽引する中心的な駒として選んだのだ。

ソシエダを4-1で下した一戦で、ハウセンはチームの選手の中で最もプレーに関与し、92回のプレー介入でベルナルド・シウバ（88回）を上回り、次点のバルベルデ（69回）に大差をつけた。

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  • HuijsenGetty Images

    精神面と、コンディション回復に向けた集中的なフィジカルトレーニング

    フセインの成長には、精神面が大きく寄与している。彼は自信を取り戻すために集中的な取り組みを重ね、闘志を持って再び立ち上がり、状況の厳しさにもかかわらず、流れに身を任せることなく、努力を続けたのだ。

    だが、彼の成長を左右した要因はもう一つある。それがフィジカル面の取り組みであり、ここで夏という季節が大きな役割を果たした。ワールドカップに出場しなかった選手たちは、7週間という非常に長い休養期間を得たのである。

    ディーン・フセインはこの期間を活用し、個別のトレーニング計画を立て、フィジカル面の強化を進めた。具体的には、Marbella Football Centerの施設でトレーニングを行い、長時間にわたるセッション、時には1日2部練習をこなし、フィジカルコンディションの引き上げと筋量の向上に重点を置いた。

    その汗を流した努力は、昨シーズンが残した苦い思いを埋め合わせることを目的としていた。彼はシーズンを欠かせない主力選手として始めたが、リュディガーとミリトンにポジションを奪われ、シーズンを終えたのである。

    実際、フセインは昨年3月の中断期間以降、出場時間のわずか51%しかプレーしていなかった。

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  • dean huijsen(C)Getty Images

    フセインはより強固になった

    バルデベバス内部では、フシンのフィジカル面の向上と、トレーニングにおける日々の姿勢が高く評価されており、「より頑強に見える」と語られている。これは彼が個人レベルで踏み出した前進を指している。

    プレシーズンの立ち上がりと軽微な負傷を乗り越えた後、フシンはモウリーニョにとって不可欠な存在となった。彼はクナテとともに守備の壁を築くセンターバックであり、選択肢の序列でリュディガーを上回っている。

    しかし、このポジションはミリトンが復帰すればより厳しいものになるだろう。それはもはや遠い話ではないが、差し迫っているようにも見えない。 

    フシンは今、5800万ユーロの水準に達しなかった1年目のシーズンを経て、修正への約束を示している。この移籍金は彼を獲得するために支払われたもので、これによりクラブ史上最も高額なディフェンダーとなった。

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