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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

圧巻のニコ・パスにけん引されたコモ、敵地でトリノに逆転勝利

トリノ 対 コモ
セリエ A
トリノ
コモ

トリノ対コモは1-3、アダムス、ラモン、ニコ・パス、バトゥリーナが得点

コモがトリノに3-1で逆転勝利。今夜20時45分にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノで行われたセリエA第9節の一戦だった。順位表では、イニャツィオ・アバーテ率いるトリノが勝ち点13の8位にとどまる一方、セスク・ファブレガス率いるコモは勝ち点を20に伸ばした。


好スタートを切ったコモは、わずかな差のオフサイドでドゥヴィカスのゴールを取り消され、ペナルティーエリア内でブラガンサがダ・クーニャに仕掛けたプレーをめぐり抗議する。その後、トリノがアダムスのゴールで先制。前半終盤は積極的なプレーで大きな危険を招かず、リードにふさわしい戦いぶりを見せた。後半はコモが時間とともにボール保持を高め、両チームで計3本のシュートがクロスバーをたたく。内訳はホームのトリノが1本、アウェーのコモが2本。そして84分から92分にかけて、ファブレガス率いるチームが逆転を果たした。立役者はニコ・パス。ラモンのゴールをアシストした後、自ら見事なヘディングシュートを決めた。バトゥリナが勝負を決める3点目を奪ったのは、アディショナルタイムに入ってからだった。


トリノ対コモ 1-3

得点者：24分 アダムス（トリノ）、84分 ラモン（コモ）、パス（コモ）、92分 バトゥリナ（コモ）

  • ゴール＆ハイライト

    92分 - バトゥリーナがヴラシッチのミスを突き、右足でゴールに流し込む。ファブレガス率いるチームの3点目

    87分 - コウトのクロスにニコ・パスが頭で合わせ、見事なゴール。コモが勝ち越し

    83分 - アウェーチームが見事なカウンターを展開。最後はパスが左足でシュートを放つも、わずかにポストの外へ

    81分 - ニコ・パスの鋭いクロスにラモンが頭で合わせ、同点ゴール

    77分 - 左サイドからバトゥリーナが放ったシュート性のクロスがクロスバーを直撃

    74分 - トリノのカウンターからジネイティスが左足で対角線上にシュート。サンチェスが足で防ぎ、コーナーキックに逃れる

    71分 - ニコ・パスが遠距離から強引に狙うも、ボールはゴールの上へ

    68分 - コウトのクロスにコムッツォが触れたボールを、ペッリがうまく処理してオウンゴールを防ぐ

    67分 - ヴラシッチが左足で狙うも、シュートはゴールの上へ

    61分 - 続くコーナーキックでシメオネがヘディング。サンチェスが手で弾いたボールはクロスバーを直撃

    60分 - シメオネ、アダムス、ヴラシッチが絡む見事な攻撃から、ベルガリがシュートを放つもサンチェスに阻まれる

    57分 - ベルガリがドリブルで巧みに抜け出すも、シュートはうまく当たらず

    54分 - パスとのワンツーから、カケレが右足でシュートを放ち、クロスバーを直撃

    45分 - カケレの力のないヘディングシュートは、トリノのGKの腕の中へ

    42分 - ダ・クーニャがペナルティーエリア外から左足で放った好シュートは、ペッリから見て左側のゴール外へわずかに逸れる

    32分 - ラモンが至近距離からヘディングシュートを放ち、ペッリにセーブを強いる

    26分 - ドゥビカスが至近距離から右足で合わせ、同点ゴールに迫る

    24分 - フィッツ＝ジムがまたぎフェイントから足の外側で味方につなぎ、そのパスを受けたアダムスが左足のボレーでゴール

    20分 - ヴラシッチの好シュートをサンチェスが防ぎ、コーナーキックに逃れる

    17分 - トリノのペナルティーエリア内でブラガンサとダ・クーニャが接触し、ダ・クーニャが倒れる。判定への抗議が起こるも、主審もVARもプレーを続行させる

    10分 - ベルガリが見事なドリブルで相手をかわし、右足でシュート。サンチェスがセーブ

    5分 - ドゥビカスがゴールを決めるも、わずかなオフサイドで取り消しに

  • 先発メンバーと試合記録

    トリノ対コモ 1-3

    得点者：24分 アダムス（トリノ）、84分 ラモン（コモ）、パス（コモ）、92分 バトゥリナ（コモ）


    トリノ（3-4-1-2）：ペッリ；ココ、イスマイリ、コムッツォ；ベルガリ（89分 オリスタニオ）、フィッツ・ジム（55分 ギネイティス）、ブラガンサ（89分 イルハン）、カッチャマーニ（55分 パターソン）；ヴラシッチ；アダムス、シメオネ（75分 クレノヴィッチ）。監督：アバーテ


    コモ（4-2-3-1）：サンチェス；コウト、ラモン、ケンプフ、バジェ（71分 カイキ）；ペローネ（58分 アッダイ、79分 リッチ）、ミジャ（79分 スモルチッチ）；ダ・クーニャ、パス、カクレ（58分 バトゥリナ）；ドゥビカス。監督：ファブレガス


    主審：コッル

    警告：ベルガリ（トリノ）

    退場：なし

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