コモがトリノに3-1で逆転勝利。今夜20時45分にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノで行われたセリエA第9節の一戦だった。順位表では、イニャツィオ・アバーテ率いるトリノが勝ち点13の8位にとどまる一方、セスク・ファブレガス率いるコモは勝ち点を20に伸ばした。
好スタートを切ったコモは、わずかな差のオフサイドでドゥヴィカスのゴールを取り消され、ペナルティーエリア内でブラガンサがダ・クーニャに仕掛けたプレーをめぐり抗議する。その後、トリノがアダムスのゴールで先制。前半終盤は積極的なプレーで大きな危険を招かず、リードにふさわしい戦いぶりを見せた。後半はコモが時間とともにボール保持を高め、両チームで計3本のシュートがクロスバーをたたく。内訳はホームのトリノが1本、アウェーのコモが2本。そして84分から92分にかけて、ファブレガス率いるチームが逆転を果たした。立役者はニコ・パス。ラモンのゴールをアシストした後、自ら見事なヘディングシュートを決めた。バトゥリナが勝負を決める3点目を奪ったのは、アディショナルタイムに入ってからだった。
トリノ対コモ 1-3
得点者：24分 アダムス（トリノ）、84分 ラモン（コモ）、パス（コモ）、92分 バトゥリナ（コモ）