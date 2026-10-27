92分 - バトゥリーナがヴラシッチのミスを突き、右足でゴールに流し込む。ファブレガス率いるチームの3点目

87分 - コウトのクロスにニコ・パスが頭で合わせ、見事なゴール。コモが勝ち越し

83分 - アウェーチームが見事なカウンターを展開。最後はパスが左足でシュートを放つも、わずかにポストの外へ

81分 - ニコ・パスの鋭いクロスにラモンが頭で合わせ、同点ゴール

77分 - 左サイドからバトゥリーナが放ったシュート性のクロスがクロスバーを直撃

74分 - トリノのカウンターからジネイティスが左足で対角線上にシュート。サンチェスが足で防ぎ、コーナーキックに逃れる

71分 - ニコ・パスが遠距離から強引に狙うも、ボールはゴールの上へ

68分 - コウトのクロスにコムッツォが触れたボールを、ペッリがうまく処理してオウンゴールを防ぐ

67分 - ヴラシッチが左足で狙うも、シュートはゴールの上へ

61分 - 続くコーナーキックでシメオネがヘディング。サンチェスが手で弾いたボールはクロスバーを直撃

60分 - シメオネ、アダムス、ヴラシッチが絡む見事な攻撃から、ベルガリがシュートを放つもサンチェスに阻まれる

57分 - ベルガリがドリブルで巧みに抜け出すも、シュートはうまく当たらず

54分 - パスとのワンツーから、カケレが右足でシュートを放ち、クロスバーを直撃

45分 - カケレの力のないヘディングシュートは、トリノのGKの腕の中へ

42分 - ダ・クーニャがペナルティーエリア外から左足で放った好シュートは、ペッリから見て左側のゴール外へわずかに逸れる

32分 - ラモンが至近距離からヘディングシュートを放ち、ペッリにセーブを強いる

26分 - ドゥビカスが至近距離から右足で合わせ、同点ゴールに迫る

24分 - フィッツ＝ジムがまたぎフェイントから足の外側で味方につなぎ、そのパスを受けたアダムスが左足のボレーでゴール

20分 - ヴラシッチの好シュートをサンチェスが防ぎ、コーナーキックに逃れる

17分 - トリノのペナルティーエリア内でブラガンサとダ・クーニャが接触し、ダ・クーニャが倒れる。判定への抗議が起こるも、主審もVARもプレーを続行させる

10分 - ベルガリが見事なドリブルで相手をかわし、右足でシュート。サンチェスがセーブ

5分 - ドゥビカスがゴールを決めるも、わずかなオフサイドで取り消しに