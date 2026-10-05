一方的な展開だった。バルセロナはスペインで、なお倒すべきチームであり続けている。週末、ブラウグラナはアリアンナ・カルーソ擁するレアル・マドリーとのクラシコを圧勝し、相手はスポティファイ・スタジアムを完敗で後にした。最終結果は解釈の余地を残さない。7-0。試合は事実上、前半の時点で決着した。今夏にアレシア・プテジャスとマピ・レオンがロンドン・シティ・ライオネセスへ移籍した後でも、バルセロナは見る者を楽しませ、自らも楽しんでいる。4万533人の観衆にとっても喜びとなった。Liga Fの試合としては記録的な数字だ。
Getty Images Sport
翻訳者：
圧倒的なバルセロナ、クラシコでレアル・マドリーに7-0。クラウディア・ピナが躍動し、前半だけで4ゴール
クラウディア・ピナ、世界最強のアタッカー
言うまでもなく、この試合の主役はクラウディア・ピナ。前半だけで4ゴールを決めた。 ローマ相手にウィメンズ・チャンピオンズリーグで6-0の勝利を収めた一戦では、2得点のハンセンも残る1ゴールを記録。後半にはパホルとシェルテンライプもそれぞれゴールを決めた。今回もバルセロナはあらゆる面で上回っていた。プレッシング、プレー内容、強度、そのすべてでだ。レアル・マドリーは、状況が違ったものになると信じるだけの十分な理由を持って臨んでいた。ウィメンズ・チャンピオンズリーグではイングランド王者マンチェスター・シティと互角に渡り合い、この夏の変貌によって、より拮抗したクラシコが予感されていたからだ。しかしバルセロナは30分で、この試合を祝祭へと変えてしまった。
完全支配
バルセロナはこれで勝ち点を18に伸ばし、6戦6勝。マドリードCFFとレアル・マドリーに5ポイント差をつけている。欧州ではバルセロナが唯一の全勝チームで、2試合で2勝。初戦のパリFC戦では5-2で勝利し、先週はローマのホームで6-0の勝利を収めた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。