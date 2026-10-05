圧倒的なバルセロナ、クラシコでレアル・マドリーに7-0。クラウディア・ピナが躍動し、前半だけで4ゴール

言うまでもなく、この試合の主役はクラウディア・ピナ。前半だけで4ゴールを決めた。 ローマ相手にウィメンズ・チャンピオンズリーグで6-0の勝利を収めた一戦では、2得点のハンセンも残る1ゴールを記録。後半にはパホルとシェルテンライプもそれぞれゴールを決めた。今回もバルセロナはあらゆる面で上回っていた。プレッシング、プレー内容、強度、そのすべてでだ。レアル・マドリーは、状況が違ったものになると信じるだけの十分な理由を持って臨んでいた。ウィメンズ・チャンピオンズリーグではイングランド王者マンチェスター・シティと互角に渡り合い、この夏の変貌によって、より拮抗したクラシコが予感されていたからだ。しかしバルセロナは30分で、この試合を祝祭へと変えてしまった。