新しいチームに溶け込むには、常に時間がかかる。そして、ベテランであるにもかかわらず、ストーンズは新たな環境に対して慎重なアプローチを取っている。昨季、セリエA優勝とコッパ・イタリア制覇を成し遂げ、イタリアサッカー界を完全に席巻したチームに加わったこのDFは、ペップ・グアルディオラの下でプレーしていた時代にはリーダーシップと声で存在感を示す選手として知られていたが、現在はインテルのチーム内で関係を築き、この集団特有の力学を理解することに重点を置いている。

「自分はロッカールームでよく話すタイプだが、今はまず観察しながらグループの中で自分の居場所を見つけようとしている。技術面で最も得意なのはパスで、それ以外はすべて改善しなければならない」とストーンズは認めた。世界でも屈指の歴史を持つクラブの期待に応えることについて、彼はこれまで常に大きな注目を浴びる舞台でプレーしてきた経験があるだけに、自分は十分に対応できると感じているようだ。インテルのような規模のクラブでプレーすることに伴う要求についても、彼は落ち着いた様子でこう語った。「プレーするときは、プレッシャーは常にある。でも、それはポジティブなものだ。うまく対処できればベストを引き出してくれるし、やがて慣れていく。大事なのは、過去に自分がやってきたことや、その週に積み重ねてきたことを理解して、試合で良い感覚を持てるようにすることだ」