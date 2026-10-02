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ライブ
FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
翻訳者：

「圧倒されるような感情だった！」 ジョン・ストーンズが「信じられない」インテル移籍について語り、サン・シーロでの究極の野望を明かす

ジョン・ストーンズ
インテル
セリエ A

ジョン・ストーンズが、夏の移籍市場でマンチェスター・シティからインテルへ移った後に経験した強い感情について率直に語った。 エティハドで世界屈指のビルドアップ能力を持つDFとして地位を確立したイングランド代表は、いまやサン・シーロという歴史ある舞台で、確固たるレガシーを築くことを目指している。

  • ミランで挑戦を受け入れる

    プレミアリーグからセリエAへの移籍は、ストーンズのキャリアにおいて大きな節目を意味する。そしてDF本人も、その移籍の重みを隠してはいない。イングランドで圧倒的な支配を続け、マンチェスター・シティでプレミアリーグ6度優勝とチャンピオンズリーグ制覇を含む数々のタイトルを手にしてきた年月を経て、イタリアへの移籍は、このセンターバックにとって単なるプロとしての変化ではなく、極めて個人的な意味を持つものでもあった。

    ストーンズはミラノ到着を振り返り、『TuttoMercatoWeb』経由のDAZNのインタビューで、次のように語った。「本当に多くの感情があった。幸福感と誇りに包まれるような圧倒的な気持ちだった。この機会を本当にありがたく思っているし、ここに来られて興奮している。自分を表すなら、親切で、幸せで、競争心が強い人間だと思う。子どもの頃はじっとしていることがなく、いつも動き回っていて、本当に活発だった」

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP

    新たなロッカールームへの適応

    新しいチームに溶け込むには、常に時間がかかる。そして、ベテランであるにもかかわらず、ストーンズは新たな環境に対して慎重なアプローチを取っている。昨季、セリエA優勝とコッパ・イタリア制覇を成し遂げ、イタリアサッカー界を完全に席巻したチームに加わったこのDFは、ペップ・グアルディオラの下でプレーしていた時代にはリーダーシップと声で存在感を示す選手として知られていたが、現在はインテルのチーム内で関係を築き、この集団特有の力学を理解することに重点を置いている。

    「自分はロッカールームでよく話すタイプだが、今はまず観察しながらグループの中で自分の居場所を見つけようとしている。技術面で最も得意なのはパスで、それ以外はすべて改善しなければならない」とストーンズは認めた。世界でも屈指の歴史を持つクラブの期待に応えることについて、彼はこれまで常に大きな注目を浴びる舞台でプレーしてきた経験があるだけに、自分は十分に対応できると感じているようだ。インテルのような規模のクラブでプレーすることに伴う要求についても、彼は落ち着いた様子でこう語った。「プレーするときは、プレッシャーは常にある。でも、それはポジティブなものだ。うまく対処できればベストを引き出してくれるし、やがて慣れていく。大事なのは、過去に自分がやってきたことや、その週に積み重ねてきたことを理解して、試合で良い感覚を持てるようにすることだ」

  • 序盤の負傷によるつまずきを乗り越えて

    ストーンズのミラノでの新生活は、コンディション面の懸念によってやや妨げられている。そのため先発メンバーに定着できず、今季ここまでの出場はセリエAでわずか3試合、チャンピオンズリーグでも1試合にとどまっている。現在はウディネーゼ戦で負った筋肉系の負傷により治療中で、最近のローマとの2-2の引き分けでインテルが守備に苦しんだことからも、その不在の影響が感じられた。

    「自分はいつだって100パーセントを出す。負けず嫌いだし、勝つことが大好きで、ピッチですべてを出し切る」とストーンズは述べ、イタリアの首都にもたらす自身のメンタリティーを強調した。「人としても選手としても、大きく成長したと思う。シティでは本当に多くの成功を収め、多くの友情や思い出を築いた。インテルで親善試合のゴールを決めた時は、ほとんど現実とは思えない感覚だった。本当にうれしかったし、特別な日だった」

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    タイトル獲得で築かれたレガシー

    インテルは現在、セリエA順位表で勝ち点13の2位につけており、首位ローマとは得失点差のみの差となっている。クリスティアン・キヴのチームはチャンピオンズリーグ初戦でレアル・マドリーに敗れ、現在進行中のインターナショナルブレイク終了後、10月10日にパルマをホームに迎える準備を進めている。

    最終的に、ストーンズが重視しているのは、自身の努力によって得られる具体的な成果だ。「チームのために、クラブのために、そしてこのユニフォームのために、すべてを捧げた選手としてファンに記憶されたい。そして、勝者として」

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