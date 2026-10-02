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「圧倒されるような感情だった！」 ジョン・ストーンズが「信じられない」インテル移籍について語り、サン・シーロでの究極の野望を明かす
ミランで挑戦を受け入れる
プレミアリーグからセリエAへの移籍は、ストーンズのキャリアにおいて大きな節目を意味する。そしてDF本人も、その移籍の重みを隠してはいない。イングランドで圧倒的な支配を続け、マンチェスター・シティでプレミアリーグ6度優勝とチャンピオンズリーグ制覇を含む数々のタイトルを手にしてきた年月を経て、イタリアへの移籍は、このセンターバックにとって単なるプロとしての変化ではなく、極めて個人的な意味を持つものでもあった。
ストーンズはミラノ到着を振り返り、『TuttoMercatoWeb』経由のDAZNのインタビューで、次のように語った。「本当に多くの感情があった。幸福感と誇りに包まれるような圧倒的な気持ちだった。この機会を本当にありがたく思っているし、ここに来られて興奮している。自分を表すなら、親切で、幸せで、競争心が強い人間だと思う。子どもの頃はじっとしていることがなく、いつも動き回っていて、本当に活発だった」
- AFP
新たなロッカールームへの適応
新しいチームに溶け込むには、常に時間がかかる。そして、ベテランであるにもかかわらず、ストーンズは新たな環境に対して慎重なアプローチを取っている。昨季、セリエA優勝とコッパ・イタリア制覇を成し遂げ、イタリアサッカー界を完全に席巻したチームに加わったこのDFは、ペップ・グアルディオラの下でプレーしていた時代にはリーダーシップと声で存在感を示す選手として知られていたが、現在はインテルのチーム内で関係を築き、この集団特有の力学を理解することに重点を置いている。
「自分はロッカールームでよく話すタイプだが、今はまず観察しながらグループの中で自分の居場所を見つけようとしている。技術面で最も得意なのはパスで、それ以外はすべて改善しなければならない」とストーンズは認めた。世界でも屈指の歴史を持つクラブの期待に応えることについて、彼はこれまで常に大きな注目を浴びる舞台でプレーしてきた経験があるだけに、自分は十分に対応できると感じているようだ。インテルのような規模のクラブでプレーすることに伴う要求についても、彼は落ち着いた様子でこう語った。「プレーするときは、プレッシャーは常にある。でも、それはポジティブなものだ。うまく対処できればベストを引き出してくれるし、やがて慣れていく。大事なのは、過去に自分がやってきたことや、その週に積み重ねてきたことを理解して、試合で良い感覚を持てるようにすることだ」
序盤の負傷によるつまずきを乗り越えて
ストーンズのミラノでの新生活は、コンディション面の懸念によってやや妨げられている。そのため先発メンバーに定着できず、今季ここまでの出場はセリエAでわずか3試合、チャンピオンズリーグでも1試合にとどまっている。現在はウディネーゼ戦で負った筋肉系の負傷により治療中で、最近のローマとの2-2の引き分けでインテルが守備に苦しんだことからも、その不在の影響が感じられた。
「自分はいつだって100パーセントを出す。負けず嫌いだし、勝つことが大好きで、ピッチですべてを出し切る」とストーンズは述べ、イタリアの首都にもたらす自身のメンタリティーを強調した。「人としても選手としても、大きく成長したと思う。シティでは本当に多くの成功を収め、多くの友情や思い出を築いた。インテルで親善試合のゴールを決めた時は、ほとんど現実とは思えない感覚だった。本当にうれしかったし、特別な日だった」
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タイトル獲得で築かれたレガシー
インテルは現在、セリエA順位表で勝ち点13の2位につけており、首位ローマとは得失点差のみの差となっている。クリスティアン・キヴのチームはチャンピオンズリーグ初戦でレアル・マドリーに敗れ、現在進行中のインターナショナルブレイク終了後、10月10日にパルマをホームに迎える準備を進めている。
最終的に、ストーンズが重視しているのは、自身の努力によって得られる具体的な成果だ。「チームのために、クラブのために、そしてこのユニフォームのために、すべてを捧げた選手としてファンに記憶されたい。そして、勝者として」
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