「トーマスは私たちを圧倒した。ユニフォームに2つ目の星を付ける方法についてパワーポイントでプレゼンし、セント・ジョージズ・パークでの今後18か月の日程まで具体的に示していた」とFAのマーク・ブリンガム事務局長は語る。

さらに、その内容だけでなく、提示時の「情熱と雄弁さ」も高く評価された。「見事だった」 面談はミュンヘン空港の貸切部屋で行われ、関係者全員が別便で現地入りして注目を避けた。結果として、トゥヘルは多数の候補者を抑え、監督に就任した。

FAはデータ分析で適任を探しており、ブリンガム氏は「どの監督が選手を育成できるか、ノックアウトトーナメントに強いかなど、データで把握できる」と語った。