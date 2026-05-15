ガーディアン紙によると、ロブ・ドレイパーとジョナサン・ノースクロフトの著書『Inside England』の抜粋で、トゥヘルは2024年ミュンヘンの非公開会合で関係者を説得し、スリー・ライオンズの監督に就任したという。
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「圧倒された」。トーマス・トゥヘルはイングランドサッカー界の重鎮たちとの非公開会合で大きな感銘を与えた。
「トーマスは私たちを圧倒した。ユニフォームに2つ目の星を付ける方法についてパワーポイントでプレゼンし、セント・ジョージズ・パークでの今後18か月の日程まで具体的に示していた」とFAのマーク・ブリンガム事務局長は語る。
さらに、その内容だけでなく、提示時の「情熱と雄弁さ」も高く評価された。「見事だった」 面談はミュンヘン空港の貸切部屋で行われ、関係者全員が別便で現地入りして注目を避けた。結果として、トゥヘルは多数の候補者を抑え、監督に就任した。
FAはデータ分析で適任を探しており、ブリンガム氏は「どの監督が選手を育成できるか、ノックアウトトーナメントに強いかなど、データで把握できる」と語った。
トゥヘル監督はイングランド代表で最近批判を受けている。
テクニカルディレクターのジョン・マクダーモットも「彼は温かく説得力がある。サッカー、特にイングランドのサッカーを愛し、私に多くの質問を投げかけた」と絶賛した。
トゥヘルは、2024年欧州選手権決勝でスペインに敗れガレス・サウスゲートが辞任した後、2025年1月1日にイングランド代表監督に就任した。
これまで12試合を指揮し、9勝1分2敗。ドルトムントとバイエルンでの経験が活きている。 ワールドカップ予選は無敗で突破したが、直近の親善試合2試合（日本戦0-1敗戦、ウルグアイ戦1-1引き分け）で批判が高まっている。人事判断にも疑問の声が上がっている。
米国、カナダ、メキシコで開催されるW杯では、イングランドはグループLでクロアチア、パナマ、ガーナと対戦する。