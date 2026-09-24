ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、長く待ち望んだ代表復帰について振り返った。離脱を強いられた苦しい時期を経て、DFBのチームに再合流した34歳は、相次ぐ膝と膝蓋腱の負傷に苦しむ中で、精神的にも試されたことを認めた。

テア・シュテーゲンは、重要な公式戦を欠場したことが受け入れ難いものだったと認めた。

一方で、このGKは家族の支え、そして娘の誕生が、回復期間を通じて不可欠な精神的強さを与えてくれたとした。