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土壇場から復活！ テア・シュテーゲンが負傷悪夢を乗り越え、クロップ新体制のドイツ代表を始動へ
テア・シュテーゲン、けがによる苦難の1年を乗り越える
ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、長く待ち望んだ代表復帰について振り返った。離脱を強いられた苦しい時期を経て、DFBのチームに再合流した34歳は、相次ぐ膝と膝蓋腱の負傷に苦しむ中で、精神的にも試されたことを認めた。
テア・シュテーゲンは、重要な公式戦を欠場したことが受け入れ難いものだったと認めた。
一方で、このGKは家族の支え、そして娘の誕生が、回復期間を通じて不可欠な精神的強さを与えてくれたとした。
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守護神、長期リハビリ中の精神的な苦痛を認める
自身のリハビリの歩みを振り返り、テア・シュテーゲンは、けがが続いた時期を乗り越えるには並外れた精神的強さが必要だったと認めた。トップレベルでの10年にわたるキャリアを振り返る時間を持ったことで、それまで健康に恵まれ、幸運だったことを実感できたと説明している。
アヤックスのGKは、身体的な制限なくピッチに戻れることは、もはや当然と思わない特権だと強調した。
「多くの努力を重ね、多くの苦しみも味わった。特に感情面でそれは大きかった」とテア・シュテーゲンは語った。「一つのけがから次のけがへと続いてしまうのは簡単なことではない。すべてがこうした形で進み、今また代表に戻る機会を得られていることをとてもうれしく思う」
ドイツ、クロップの下で戦術の迅速な浸透に注力
木曜日のネーションズリーグでの一戦を見据え、テア・シュテーゲンは新たにブンデストレーナーに就任したユルゲン・クロップの下で行われたチーム最初の戦術ミーティングについて語った。試合日までに使えるトレーニングセッションが2回しかない中で、チームはクロップの要求を素早く吸収しなければならないと強調した。
このGKは、戦術面での即時の大幅な変化に現実的な期待を持つよう求める一方で、情熱とハングリー精神を示すことが何より重要だと訴えた。
「監督が何を求めているのかを、できるだけ早く自分たちのものにしなければならない」とテア・シュテーゲンは説明した。「今すぐすべてを変えることはできないし、誰もそれを期待していない。だが、僕たちが示したいのは、本気でそれを望んでいるということ、そしてドイツのためにプレーすることを誇りに思っているということだ」
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ドイツ代表、オランダの地で野心的な新プロジェクトを始動
ドイツは、ネーションズリーグ初戦で勝利を収め、クロップ体制の船出を好結果で飾ることを目指している。テア・シュテーゲンは、今後の大会に向けて勢いを生み出し、勝つ文化を築くためのチーム全体の高い意欲を強調した。
DFBエルフは、アムステルダムでピッチに立つ前に試合へ向けた最終調整を行う。
テア・シュテーゲンは、新時代のドイツで守備の要となる準備ができている。
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