国際親善試合：スペインが首位、ヴィルツを擁するドイツが圧勝、ノルウェーは敗北。クープマイナーズからダムフリーズへのアシスト、ゲジェミスが活躍

スペイン対セルビア – スペインはセルビアを圧倒し、他の強豪国すべてにメッセージを送る形で快勝。優勝候補の一角としての地位を確固たるものにした。 ワールドカップ出場を逃した相手とはいえ、ビジャレアルで行われたこの一戦で、ラ・ロハはミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、パブロヴィッチ、コスティッチ、サマルジッチらを擁するセルビアを3-0で下した。得点はオヤルサバルの2ゴールとムニョスによるものだった。





オランダ対ノルウェー – イタリアを苦しめたノルウェーを2-1で下し、オランダも重要な勝利を収めた。アムステルダムでの一戦、ホームチームはシェルデループのゴールで先制を許したが、ヴァン・ダイク、続いて元ミランのラインダースが立て続けにゴールを決めて逆転した。 クープマイナーズとダムフリーズのアシストが光り、マレンとデ・フライも出場した。





スイス対ドイツ – バーゼルで行われた試合は白熱した展開となり、スイスはドイツに4-3で敗れた。元ボローニャのンドエが先制点を挙げ、続いてターが同点に追いついた。その後、エンボロが2-1とし、グナブリーが2-2とした。ヴィルツが再びチームをリードに導いたが、モンテイロが再び同点に追いついた。 しかし終盤、リヴァプールの攻撃的ミッドフィールダーが再び決勝点を挙げた。2ゴール2アシストという驚異的な活躍を見せた。ホーム側のスイスではフレウラーとアカンジが先発出場し、ジャシャリとアビッシャーが後半から途中出場した。





最後に、ジェノヴァのフェラーリスで行われたアルジェリア対グアテマラ戦でのアルジェリアの圧勝も特筆すべきだ。試合は7-0で終了し、グイリ、マフレズ、元ローマのアウアルに加え、ファレス・ゲジェミスも得点者リストに名を連ねた。 フル代表デビュー戦となったこの試合で、セリエBのフロジノーネで活躍中の同選手は、代表ユニフォームを着て早々に初ゴールを挙げた。