国際的な中断によるコスト……バルセロナは多大な代償を払うことになるのか？

しかし、この国際試合期間中、カタルーニャのクラブは痛手となる二重の打撃に見舞われた。ブラジル代表の親善試合でフランスに1-2で敗れた際、ブラジル人ウイングのラフィーニャが右脚の大腿二頭筋を痛めたのだ。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、ラフィーニャは約5週間の離脱を余儀なくされ、これはカタルーニャのチームの攻撃陣にとって大きな損失となる。

同紙はさらに次のように報じている。「また、ブルガラーナ（バルセロナ）は、月曜日の夜に行われた欧州プレーオフ決勝でポーランド代表がスウェーデンに2-3で敗れ、ポーランド人FWロベルト・レヴァンドフスキが2026年ワールドカップ出場の夢を断たれたことで、2度目の精神的打撃を受けた。

レヴァンドフスキは敗退後、大きな失望を露わにし、困惑した様子で『これからどうすべきか、まだ分からない』と語った。

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