国際的な中断によるコスト……バルセロナは多大な代償を払うことになるのか？

国際試合の休止期間が終了し、代表選手たちがチームに順次復帰する中、バルセロナは重要な移行期を迎えている。
国内リーグ再開を控えた過密な試合日程の中、15人の代表選手が各代表チームの合宿に参加したことは、肉体的・精神的に大きな負担となった。
ドイツ人のハンス・フリック監督率いるバルサのコーチ陣は、特に今シーズンの国内および欧州での決定的な時期が近づく中、蓄積された疲労が今後の試合でのチームのパフォーマンスに悪影響を及ぼさないことを願っている。
国際試合の休止期間が終了し、代表選手たちがチームに順次復帰する中、バルセロナは重要な移行期を迎えている。
国内リーグ再開を控えた過密な試合日程の中、15人の代表選手が各代表チームの合宿に参加したことは、肉体的・精神的に大きな負担となった。
ドイツ人のハンス・フリック監督率いるバルサのコーチ陣は、特に今シーズンの国内および欧州での決定的な時期が近づく中、蓄積された疲労が今後の試合でのチームのパフォーマンスに悪影響を及ぼさないことを願っている。
しかし、この国際試合期間中、カタルーニャのクラブは痛手となる二重の打撃に見舞われた。ブラジル代表の親善試合でフランスに1-2で敗れた際、ブラジル人ウイングのラフィーニャが右脚の大腿二頭筋を痛めたのだ。
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、ラフィーニャは約5週間の離脱を余儀なくされ、これはカタルーニャのチームの攻撃陣にとって大きな損失となる。
同紙はさらに次のように報じている。「また、ブルガラーナ（バルセロナ）は、月曜日の夜に行われた欧州プレーオフ決勝でポーランド代表がスウェーデンに2-3で敗れ、ポーランド人FWロベルト・レヴァンドフスキが2026年ワールドカップ出場の夢を断たれたことで、2度目の精神的打撃を受けた。
レヴァンドフスキは敗退後、大きな失望を露わにし、困惑した様子で『これからどうすべきか、まだ分からない』と語った。
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『ムンド・デポルティーボ』紙は次のように続けた。「明るい材料としては、他の代表選手の間でこれ以上の重傷者は出なかった。 スペインU-19代表では、若手のシャビ・エスパルトが最多出場時間（257分）を記録し、チームの欧州選手権出場権獲得に貢献した。続いてレヴァンドフスキ（180分）、そしてウルグアイとの親善試合2試合に出場したロナルド・アラウホ（135分）が続いた」。
さらに彼女は次のように述べた。「ラミン・ヤマルはA代表で108分間プレーし、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下では、7人のスペイン人選手がそれぞれ異なる出場時間を記録した。」
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代表選手たちは、今後数日中に順次バルセロナの練習に合流する予定だ。これは、来週土曜日にメトロポリターノ・スタジアムで行われるアトレティコ・マドリードとの難敵との一戦に備えるものであり、チームがラ・リーガの首位奪還を目指す一環である。
同紙は、次のような疑問を投げかけて締めくくった。「バルセロナは、過労や新たな欠場者という状況を乗り越え、多大な代償を払うことなく乗り切ることができるだろうか？」