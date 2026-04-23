国内3冠を狙うマンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドが3度目のゴールデンブーツ獲得へ。モハメド・サラーとティエリ・アンリの記録更新も期待される。

ハーランドは2022年夏にマンチェスター・シティへ加入した際、レッドブル・ザルツブルクやボルシア・ドルトムントで示した驚異的な得点力をプレミアリーグでも維持できるか疑問視されていた。しかしデビューシーズンは公式戦52得点をマークし、シティのプレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグ3冠に貢献した。

直近2シーズンはそれぞれ38、34ゴールと数字を落としたものの、プレミア通算100ゴールを達成し、シティでは193試合で159ゴールを決めている。

昨季はサラーにゴールデンブーツを譲ったが、25-26シーズンは再びトップに返り咲いた。直近のバーンリー戦で決勝点を挙げ、今季24得点に到達。ブレントフォードのイゴール・チアゴを3点差でリードしている。