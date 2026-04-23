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国内3冠を狙うマンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドが3度目のゴールデンブーツ獲得へ。モハメド・サラーとティエリ・アンリの記録更新も期待される。
ハーランドはマンチェスター・シティで何ゴールを決めているか？
ハーランドは2022年夏にマンチェスター・シティへ加入した際、レッドブル・ザルツブルクやボルシア・ドルトムントで示した驚異的な得点力をプレミアリーグでも維持できるか疑問視されていた。しかしデビューシーズンは公式戦52得点をマークし、シティのプレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグ3冠に貢献した。
直近2シーズンはそれぞれ38、34ゴールと数字を落としたものの、プレミア通算100ゴールを達成し、シティでは193試合で159ゴールを決めている。
昨季はサラーにゴールデンブーツを譲ったが、25-26シーズンは再びトップに返り咲いた。直近のバーンリー戦で決勝点を挙げ、今季24得点に到達。ブレントフォードのイゴール・チアゴを3点差でリードしている。
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ハーランドは史上初めてゴールデンブーツを5度受賞するだろうか？
3年連続得点王が目前のハーランドは、アンリやサラーの記録を抜き、プレミア史上初となる5度目のゴールデンブーツを獲得できるか。
この疑問をマンチェスター・シティのレジェンド、ディコフにぶつけると、MrQとの独占インタビューで彼はこう語った。「そう思うよ。彼は長くここにいるだろうし、それがアーリングにあらゆる記録を破らせるだろう。
彼は結果を出し続け、ゴールを量産している。数シーズン前なら「サラーやアンリを打ち負かす」とは言えなかっただろう。だが今は馬鹿げない。むしろ簡単に成し遂げられそうで信じられない。」
マンチェスター・シティは2025-26シーズンに国内3冠を達成できるか？
ハーランドが得点を重ねれば、シティはさらに主要タイトルを獲得できるだろう。チームはすでに2026年のカラバオ・カップを制し、プレミアリーグ首位に立ち、FAカップ準決勝に進出した。準決勝では土曜にチャンピオンシップのサウサンプトンと戦う。
グアルディオラ率いるチームが国内タイトルを独占し、再び歴史的な3冠を達成できるかと問われると、ディコフはこう答えた。「はい、可能です。
3〜4週間前なら、カラバオカップ決勝のアーセナル戦、FAカップのリヴァプール戦、アウェイのチェルシー戦、ホームのアーセナル戦という日程を見て「9ポイント差があるし、全部勝つのは無理だ」と言われただろう。
しかし3週間で状況は一変し、今は十分に可能だ。サウサンプトンに勝ってFAカップも制し、残る5試合も勝ち切ると思う。
つまり、無冠の危機から一転、2シーズン連続無冠は考えられないが、今や国内3冠のチャンスを掴んでいる。その可能性が逃げることはないと思う。」
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ハーランドは、さらなるタイトル獲得の鍵となるだろう。
ハーランドはFAカップ準々決勝でリヴァプール相手にハットトリックを達成し、直近4試合で5得点をマーク。新年に入ってからの20試合では5得点と調子を落としていたが、ここにきて勢いを取り戻した。
グアルディオラ監督はメンバーを輪番で起用する方針で、サウサンプトン戦での先発は不明だ。それでも残り5試合で、彼は不調のアーセナルを追い詰め、自身にもタイトルをもたらすだろう。