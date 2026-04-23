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Erling Haaland Mohamed Salah Thierry HenryGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

国内3冠を狙うマンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドが3度目のゴールデンブーツ獲得へ。モハメド・サラーとティエリ・アンリの記録更新も期待される。

アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
モハメド・サラー
T. Henry
プレミアリーグ
FAカップ

マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドがプレミアリーグ3度目の得点王獲得に王手をかけている。アーセナルとリヴァプールのレジェンド、ティエリ・アンリとモハメド・サラーの記録更新が期待される。4度獲得したのはこの2人だけだが、ポール・ディコフはGOALに、止まらないノルウェーの現象が歴史を塗り替えると語った。

  • ハーランドはマンチェスター・シティで何ゴールを決めているか？

    ハーランドは2022年夏にマンチェスター・シティへ加入した際、レッドブル・ザルツブルクやボルシア・ドルトムントで示した驚異的な得点力をプレミアリーグでも維持できるか疑問視されていた。しかしデビューシーズンは公式戦52得点をマークし、シティのプレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグ3冠に貢献した。

    直近2シーズンはそれぞれ38、34ゴールと数字を落としたものの、プレミア通算100ゴールを達成し、シティでは193試合で159ゴールを決めている。

    昨季はサラーにゴールデンブーツを譲ったが、25-26シーズンは再びトップに返り咲いた。直近のバーンリー戦で決勝点を挙げ、今季24得点に到達。ブレントフォードのイゴール・チアゴを3点差でリードしている。

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  • Erling Haaland Manchester City 2025-26Getty

    ハーランドは史上初めてゴールデンブーツを5度受賞するだろうか？

    3年連続得点王が目前のハーランドは、アンリやサラーの記録を抜き、プレミア史上初となる5度目のゴールデンブーツを獲得できるか。

    この疑問をマンチェスター・シティのレジェンド、ディコフにぶつけると、MrQとの独占インタビューで彼はこう語った。「そう思うよ。彼は長くここにいるだろうし、それがアーリングにあらゆる記録を破らせるだろう。

    彼は結果を出し続け、ゴールを量産している。数シーズン前なら「サラーやアンリを打ち負かす」とは言えなかっただろう。だが今は馬鹿げない。むしろ簡単に成し遂げられそうで信じられない。」

  • マンチェスター・シティは2025-26シーズンに国内3冠を達成できるか？

    ハーランドが得点を重ねれば、シティはさらに主要タイトルを獲得できるだろう。チームはすでに2026年のカラバオ・カップを制し、プレミアリーグ首位に立ち、FAカップ準決勝に進出した。準決勝では土曜にチャンピオンシップのサウサンプトンと戦う。

    グアルディオラ率いるチームが国内タイトルを独占し、再び歴史的な3冠を達成できるかと問われると、ディコフはこう答えた。「はい、可能です。

    3〜4週間前なら、カラバオカップ決勝のアーセナル戦、FAカップのリヴァプール戦、アウェイのチェルシー戦、ホームのアーセナル戦という日程を見て「9ポイント差があるし、全部勝つのは無理だ」と言われただろう。

    しかし3週間で状況は一変し、今は十分に可能だ。サウサンプトンに勝ってFAカップも制し、残る5試合も勝ち切ると思う。

    つまり、無冠の危機から一転、2シーズン連続無冠は考えられないが、今や国内3冠のチャンスを掴んでいる。その可能性が逃げることはないと思う。」

  • Erling Haaland Man CityGetty

    ハーランドは、さらなるタイトル獲得の鍵となるだろう。

    ハーランドはFAカップ準々決勝でリヴァプール相手にハットトリックを達成し、直近4試合で5得点をマーク。新年に入ってからの20試合では5得点と調子を落としていたが、ここにきて勢いを取り戻した。

    グアルディオラ監督はメンバーを輪番で起用する方針で、サウサンプトン戦での先発は不明だ。それでも残り5試合で、彼は不調のアーセナルを追い詰め、自身にもタイトルをもたらすだろう。

FAカップ
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