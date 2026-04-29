ESPNの情報筋によると、シティはシーズン終盤の過密日程を避けるためプレミアリーグに複数の代替日程を提案したが、交渉は不調に終わり、回避できたはずの試合を消化できなくなった。クラブが最も不満なのは、年初の空き日程に特定の試合を移動しなかったことだ。

シティ首脳は4月20日週にクリスタル・パレス戦を実施すべきだったと主張。当時指示されたバーンリー戦は欧州大会に出ていないため延期し、パレスがカンファレンスリーグで忙しい時期を避けるべきだったとしている。