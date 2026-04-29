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Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

国内3冠を狙うマンチェスター・シティが、シーズン最終2週間の試合日程の積み残しに不満を表明。

マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
チェルシー 対 マンチェスター・シティ
FAカップ

マンチェスター・シティは、シーズン終盤の2週間で過密日程を強いられたことに対し、プレミアリーグに強い不満を表明した。ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは国内3冠を狙うが、クラブ首脳は試合消化の公平な解決策が示されていないと感じている。

  • スケジュール変更でトレブルの望みが危ぶまれている。

    カラバオ・カップを制したマンチェスター・シティは、シーズン終盤の過密日程に直面している。ESPNによると、最終2週間で7日に3試合を消化するスケジュールが通告され、クラブ関係者は裏で不満を募らせているという。

    この過密日程により、シティは5月13日にホームでクリスタル・パレスと対戦し、5月16日にはウェンブリーでチェルシーとFAカップ決勝を戦う。 さらに3日後の5月19日にボーンマスへ遠征し、5月24日のアストン・ヴィラ戦でシーズンを終える。ロドリが現代サッカーの身体的負担を警告する中、クラブの当面の懸念は回復時間の不足だ。

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    リーグ首脳陣との交渉が決裂した

    ESPNの情報筋によると、シティはシーズン終盤の過密日程を避けるためプレミアリーグに複数の代替日程を提案したが、交渉は不調に終わり、回避できたはずの試合を消化できなくなった。クラブが最も不満なのは、年初の空き日程に特定の試合を移動しなかったことだ。

    シティ首脳は4月20日週にクリスタル・パレス戦を実施すべきだったと主張。当時指示されたバーンリー戦は欧州大会に出ていないため延期し、パレスがカンファレンスリーグで忙しい時期を避けるべきだったとしている。

  • 日程変更の二重基準

    報道によると、エティハド首脳陣はプレミアリーグがクリスタル・パレス戦の日程確定に3か月近く要したことに失望している。シティは2月4日のカラバオ・カップ決勝進出決定時にスケジュールの大幅調整が必要と把握していた。彼らはリーグが「可能な限り早期に試合日程を再調整する」という原則を守らなかったと感じている。

    優勝争いのライバルであるアーセナルは、ウルヴァーハンプトンとの再調整試合を2月18日に消化していた。欧州カップ戦のノックアウトステージ週にもかかわらずである。シティは不公平な扱いを受けたと感じており、シーズン終盤の優勝争いに大きな影響を与える恐れがある。

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    グアルディオラ、究極のローテーションの試練に直面

    シティは現在、アーセナルと3ポイント差（試合数は1試合少ない）で、プレミアリーグで失点できない状況だ。FAカップ決勝が重要なリーグ戦の間に挟まるため、グアルディオラ監督にはチームコンディションの完璧な管理が求められる。彼は以前から選手の健康管理に不満を示していたが、今回の日程はそれに拍車をかけている。

    5月4日のエバートン（アウェイ）を皮切りに、9日にブレントフォード（ホーム）と対戦。その後も移動と高強度試合が連続する。クラブ関係者は疲労の影響を警戒し、休息の有無がトロフィー獲得を左右すると語る。

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