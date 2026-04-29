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国内3冠を狙うマンチェスター・シティが、シーズン最終2週間の試合日程の積み残しに不満を表明。
スケジュール変更でトレブルの望みが危ぶまれている。
カラバオ・カップを制したマンチェスター・シティは、シーズン終盤の過密日程に直面している。ESPNによると、最終2週間で7日に3試合を消化するスケジュールが通告され、クラブ関係者は裏で不満を募らせているという。
この過密日程により、シティは5月13日にホームでクリスタル・パレスと対戦し、5月16日にはウェンブリーでチェルシーとFAカップ決勝を戦う。 さらに3日後の5月19日にボーンマスへ遠征し、5月24日のアストン・ヴィラ戦でシーズンを終える。ロドリが現代サッカーの身体的負担を警告する中、クラブの当面の懸念は回復時間の不足だ。
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リーグ首脳陣との交渉が決裂した
ESPNの情報筋によると、シティはシーズン終盤の過密日程を避けるためプレミアリーグに複数の代替日程を提案したが、交渉は不調に終わり、回避できたはずの試合を消化できなくなった。クラブが最も不満なのは、年初の空き日程に特定の試合を移動しなかったことだ。
シティ首脳は4月20日週にクリスタル・パレス戦を実施すべきだったと主張。当時指示されたバーンリー戦は欧州大会に出ていないため延期し、パレスがカンファレンスリーグで忙しい時期を避けるべきだったとしている。
日程変更の二重基準
報道によると、エティハド首脳陣はプレミアリーグがクリスタル・パレス戦の日程確定に3か月近く要したことに失望している。シティは2月4日のカラバオ・カップ決勝進出決定時にスケジュールの大幅調整が必要と把握していた。彼らはリーグが「可能な限り早期に試合日程を再調整する」という原則を守らなかったと感じている。
優勝争いのライバルであるアーセナルは、ウルヴァーハンプトンとの再調整試合を2月18日に消化していた。欧州カップ戦のノックアウトステージ週にもかかわらずである。シティは不公平な扱いを受けたと感じており、シーズン終盤の優勝争いに大きな影響を与える恐れがある。
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グアルディオラ、究極のローテーションの試練に直面
シティは現在、アーセナルと3ポイント差（試合数は1試合少ない）で、プレミアリーグで失点できない状況だ。FAカップ決勝が重要なリーグ戦の間に挟まるため、グアルディオラ監督にはチームコンディションの完璧な管理が求められる。彼は以前から選手の健康管理に不満を示していたが、今回の日程はそれに拍車をかけている。
5月4日のエバートン（アウェイ）を皮切りに、9日にブレントフォード（ホーム）と対戦。その後も移動と高強度試合が連続する。クラブ関係者は疲労の影響を警戒し、休息の有無がトロフィー獲得を左右すると語る。