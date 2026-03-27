「国全体が自分の肩にのしかかっているのを感じた」：イタリアは「怪物」と、次なる大惨事との戦いに挑む

「ここ数年のイタリアの状況を振り返れば、今週はまさに『怪物』のような姿を見せたと言えるでしょう」と、サンドロ・トナリは試合後、2018年と2022年のワールドカップ出場を逃したことについて語った。 同時に、素晴らしいシュート技術でチームに先制点をもたらしたニューカッスル・ユナイテッドのMFは、「我々は緊張し、不安を感じていた」と認めた。

しかし、彼のチームは「あらゆる重圧から解放された」という。ACフィオレンティナのモイゼ・キーンも同様の感想を述べ、2-0の決勝点を決めた彼は「ゴールを決めた瞬間、国全体が自分の肩に乗っているのを感じた」と語った。