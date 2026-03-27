プレーオフ準決勝で北アイルランドを相手に2-0の苦戦を制したイタリア代表は、ひとまず安堵の息をついている。火曜日のボスニア・ヘルツェゴビナとの決勝戦では、3試合連続の大敗を避けることが課題となる。
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「国全体が自分の肩にのしかかっているのを感じた」：イタリアは「怪物」と、次なる大惨事との戦いに挑む
「ここ数年のイタリアの状況を振り返れば、今週はまさに『怪物』のような姿を見せたと言えるでしょう」と、サンドロ・トナリは試合後、2018年と2022年のワールドカップ出場を逃したことについて語った。 同時に、素晴らしいシュート技術でチームに先制点をもたらしたニューカッスル・ユナイテッドのMFは、「我々は緊張し、不安を感じていた」と認めた。
しかし、彼のチームは「あらゆる重圧から解放された」という。ACフィオレンティナのモイゼ・キーンも同様の感想を述べ、2-0の決勝点を決めた彼は「ゴールを決めた瞬間、国全体が自分の肩に乗っているのを感じた」と語った。
- AFP
イタリアは厳しい状況にあり、「子供たちに対する多大な責任」を負っている
試合前、『コリエレ・デロ・スポルト』の記事に添えられた写真が、イタリアが抱えるプレッシャーを改めて浮き彫りにしていた。その写真には、人工知能（AI）によって生成された若年層のファンや子供たちが写っており、彼らがまだ一度も自国をワールドカップで応援したことがないという事実を象徴していた。マヌエル・ロカテッリは、おそらくこの写真に言及した選手の一人だった。 「私たちは子供たちに対して、この計り知れない責任を感じていた」と、ユヴェントスのベテラン選手は語った。
次は、FCシャルケ04のベテラン、エディン・ジェコ率いるボスニアとの一戦が待っている。ジェコはウェールズ戦、終了間際にチームを延長戦へと救い、その後のPK戦の激闘をベンチから眺めていた。「イタリアが本拠地で戦うとはいえ、優勝候補はイタリアだ」と彼は語り、イタリアにかかる「プレッシャー」の大きさを同様に指摘した。
しかし、そのプレッシャーは「相手」も感じているはずだと、ジェンナーロ・ガットゥーゾ代表監督は説明した。一方、トナリは「我々はあと少なくとも90分間、火の中を歩まなければならない」と警告した。
イタリア：2026年ワールドカップでの予想グループ
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