商業面を超えて、FAはワールドカップ期間中に米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止処分が覆された物議を醸す決定について、明確な説明を求めている。25歳のストライカーは、ラウンド32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で2-0の勝利を収めた試合中、DFタリク・ムハレモヴィッチへのファウルで一発退場を命じられていたが、自動的に科される1試合の出場停止処分を消化するのではなく、予想外にもベルギーとのラウンド16の一戦に出場することが認められた。

FAは当初、インファンティーノ会長の再選キャンペーンを支持していたが、バログンを巡る一件により、政治的介入の可能性に対する深刻な警鐘が鳴らされた。とりわけ、米国のドナルド・トランプ大統領が再検討を働きかけるため自らFIFA会長に電話したと認めたことで、その懸念は一段と強まった。FIFAは、出場停止処分を保留にできる条項があると示す以上の説明を、この突然の方針転換についてほとんど行わず、各国協会は回答を求めている。