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回答要求！ FA会長ヒューイット氏がインファンティーノ会長にワールドカップ売却計画とバログン騒動に関する資料の公開を命令
ヒューイットがFIFAのガバナンスを批判
『BBC Sport』によると、フットボール・アソシエーションはFIFA会長インファンティーノに対する圧力を強めており、ヒューイットは10月15日の次回FIFA評議会会合を前に、文書の全面開示を求めた。事務総長マティアス・グラフストロムにも宛てられた書簡の中で、ヒューイットは、世界統括団体内におけるガバナンスの失敗と、文化の根本的な崩壊だと自身が表現した問題を強調した。
対立の中心にあるのは、現在は撤回されたFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）構想だ。これは、同組織が最も利益を生む資産をどのように管理するかを抜本的に変革しようとしたものだった。この計画では、ワールドカップを含むすべての主要大会の商業権とチケッティング権を扱う新会社を設立し、その株式21％を民間投資会社に売却することが盛り込まれていた。
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バログン出場停止の謎
商業面を超えて、FAはワールドカップ期間中に米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止処分が覆された物議を醸す決定について、明確な説明を求めている。25歳のストライカーは、ラウンド32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で2-0の勝利を収めた試合中、DFタリク・ムハレモヴィッチへのファウルで一発退場を命じられていたが、自動的に科される1試合の出場停止処分を消化するのではなく、予想外にもベルギーとのラウンド16の一戦に出場することが認められた。
FAは当初、インファンティーノ会長の再選キャンペーンを支持していたが、バログンを巡る一件により、政治的介入の可能性に対する深刻な警鐘が鳴らされた。とりわけ、米国のドナルド・トランプ大統領が再検討を働きかけるため自らFIFA会長に電話したと認めたことで、その懸念は一段と強まった。FIFAは、出場停止処分を保留にできる条項があると示す以上の説明を、この突然の方針転換についてほとんど行わず、各国協会は回答を求めている。
法廷闘争と揺らいだ信頼
FFEの提案をめぐる余波は深刻な法的措置に発展している。UEFAは関連するすべての文書の全面開示を求めるとともに、米国内の3つの裁判所でインファンティーノに対する刑事手続きを開始した。これは、UEFA、CONCACAF、アジアサッカー連盟による公開書簡を受けた動きであり、その書簡ではFIFAと同会長が欺瞞に起因する背信行為を行ったと非難していた。
FIFAはこの आरोपに反論し、UEFAが統括団体とその指導部に対して「中傷キャンペーン」を展開していると主張した。チューリヒ側は防御姿勢を取っているものの、インファンティーノへの圧力は急速に強まっており、イングランド、ウェールズ、スコットランドの各協会を含む複数の協会が、同氏の再選キャンペーンへの支持を正式に撤回している。
- AFP
インファンティーノ、再選に向けて厳しい戦いへ
56歳の同氏は、来年3月に4期目を目指して立候補する見通しだ。対立候補となる可能性がある陣営は、11月18日までに候補者を擁立する必要がある。欧州と北米で支持を失いつつあるにもかかわらず、インファンティーノは依然として世界的に強固な権力基盤を維持しており、アフリカ、南米、オセアニアの各連盟から確固たる支持を受けている。
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