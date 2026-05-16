Getty Images Sport
翻訳者：
「嘘はつけない」――アントワーヌ・セメニョはFAカップ決勝での決勝ゴールを喜び、マンチェスター・シティのスター選手はペップ・グアルディオラ監督が「混乱を引き起こす」自由を与えてくれたと語った。
セメニョがウェンブリーで魔法のようなプレーを披露
シティの新たなスター、セメニョは、土曜日のチェルシー戦でFAカップ優勝を決めた見事なバックヒールシュートについて、「即興で対応した」と語った。1月にボーンマスから6250万ポンドで加入したフォワードは、後半、直感の一瞬で接戦に決着をつけた。
試合後、BBC Oneのインタビューに答えたセメニョはこう振り返った。 「すべてがあっという間でした。ボールがまっすぐ飛んできて、とっさに反応しただけです。練習でやったことがありますが、今日は完璧に決まりました」と26歳のストライカーは語った。「素晴らしいフィニッシュでした。子供の頃からトップチームでプレーしたいと思っていました。時間がかかりましたが、感謝しています」
- AFP
ペップの混乱特権
グアルディオラ監督は厳格な戦術とボール支配を重んじるが、セメニョは彼から「切り札」になるよう指示を受けたと明かした。ガーナ代表の同選手は、ピッチサイドからの指示は役割を複雑にするものではなく、生まれ持った攻撃センスを維持することが求められているという。
「加入したとき、彼［ペップ・グアルディオラ］が最初に言ったのは『自分のプレースタイルを変えるな』ということでした。彼は我々が試合を支配していることを理解しつつも、私にありのままの自分でいてほしい、そして少しの混乱を生み出してほしいと望んでいるのです」とセメニョは語った。その「混乱」はウェンブリーで決定的な役割を果たし、彼はゴールを決めて、マンチェスター・ユナイテッドやクリスタル・パレスとの対戦で味わった悲劇に続き、シティがFAカップ決勝で3連敗を喫するのを防いだ。
エティハドで夢のような日々
南海岸から三冠を狙うシティへ移籍したセメニョにとって、この数か月は目まぐるしい日々だった。グアルディオラ監督の下に素早く適応した彼は、すでにカラバオ・カップとFAカップを制し、プレミアリーグ制覇を目指すチームで重要な役割を果たしている。
「これほどの大舞台でタイトルを争うのは初めてで、すべてが新鮮です。必ずやこの仕事を完遂したい」と彼は語った。シティでは決勝までに9得点をマーク。10点目はキャリアで最も重要なゴールとなり、冬の移籍金を十分に証明した。
- AFP
祝っている暇はない
ウェンブリーでの勝利の余韻が残る中、シティの選手たちは次の目標へすでにスイッチしている。アーセナルとのプレミアリーグ優勝争いが佳境を迎えるため、セメニョは「今夜の祝賀は最小限に留め、火曜日の試合に備える」と語った。
「今夜は祝賀ムードはあまりないだろう。火曜日の試合に向けた準備があるからだ」と決勝点を挙げた選手は、古巣ボーンマス戦を前に語った。
今節を含め残り2勝が必須で、さらにアーセナルがどこかで勝ち点を落とすことも条件だ。