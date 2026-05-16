グアルディオラ監督は厳格な戦術とボール支配を重んじるが、セメニョは彼から「切り札」になるよう指示を受けたと明かした。ガーナ代表の同選手は、ピッチサイドからの指示は役割を複雑にするものではなく、生まれ持った攻撃センスを維持することが求められているという。

「加入したとき、彼［ペップ・グアルディオラ］が最初に言ったのは『自分のプレースタイルを変えるな』ということでした。彼は我々が試合を支配していることを理解しつつも、私にありのままの自分でいてほしい、そして少しの混乱を生み出してほしいと望んでいるのです」とセメニョは語った。その「混乱」はウェンブリーで決定的な役割を果たし、彼はゴールを決めて、マンチェスター・ユナイテッドやクリスタル・パレスとの対戦で味わった悲劇に続き、シティがFAカップ決勝で3連敗を喫するのを防いだ。