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「嘘の雪だるま」――アトレティコ・マドリード対アーセナルのチャンピオンズリーグを前に、ジュリアン・アルバレスがバルセロナ移籍報道に反論
アルバレス氏、「嘘の連鎖」を痛烈に批判
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦アーセナル戦を前にした取材で、アルバレスは自身の将来に関する報道に言及した。ワールドカップ優勝経験のある彼は、今夏バルセロナへの移籍が決定的だとする報道に不満を示した。
「メディアの報道には重きを置かないようにしています。毎週、新しい話や情報が飛び交っているからです」とアルバレスは語った。 「エネルギーを無駄にせず、アトレティコでのプレーに集中している。報道を過度に気にしない。すぐに嘘が雪だるま式に膨らむからだ。出るたびに説明や否定はできない」
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バルサの新たな「ナンバー9」獲得に向けた動き
本人が否定しても、バルセロナが元マンチェスター・シティの選手への関心は本物のようだ。ハンス・フリック監督は、今シーズンで退団する可能性のあるロベルト・レヴァンドフスキの後継者を探している。バルサはすでにアトレティコに接触し、この26歳FWの移籍の可能性を打診したという。
ただし、アトレティコは2024年にアルヴァレスを最大9500万ユーロで獲得しており、交渉で優位に立つ。契約解除条項は5億ユーロ、契約期間は2030年までで、バルサは厳しい支出規制下でも多額の資金を準備しなければならない。
不動産業者が住宅探しに関する噂を否定
最近、アルバレスの家族がカタルーニャで物件を探していたと報じられ、移籍噂に拍車がかかった。しかし、代理人のフェルナンド・ヒダルゴは「家族がバルセロナに行ったのはアトレティコ戦のときだけで、翌日にはマドリードへ戻った」と即座に否定した。
代理人のフェルナンド・イダルゴ氏はインタビューで「家族がバルセロナに行った事実はなく、アトレティコ戦の後にマドリードへ戻った」と主張を否定した。
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チャンピオンズリーグ制覇に全力を注ぐ
アルヴァレスは、シメオネ監督率いるチームがアーセナルとの欧州決戦に集中するため、外部 noise を遮断する決意を示している。彼は「ロヒブランコス」にとって不可欠な戦力で、クラブは契約延長を検討していると報じられている。
移籍市場が開く6月まで時間があるものの、アルバレスの去就はすでにスペインで大きな話題だ。バルセロナは資金確保に自信を示すも、選手とクラブが一致団結しているため、交渉は容易ではない。