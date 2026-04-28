チャンピオンズリーグ準決勝第1戦アーセナル戦を前にした取材で、アルバレスは自身の将来に関する報道に言及した。ワールドカップ優勝経験のある彼は、今夏バルセロナへの移籍が決定的だとする報道に不満を示した。

「メディアの報道には重きを置かないようにしています。毎週、新しい話や情報が飛び交っているからです」とアルバレスは語った。 「エネルギーを無駄にせず、アトレティコでのプレーに集中している。報道を過度に気にしない。すぐに嘘が雪だるま式に膨らむからだ。出るたびに説明や否定はできない」