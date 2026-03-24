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「喜び、エネルギー、そして才能」――カルロ・アンチェロッティ監督は、ワールドカップを控え、ブラジル代表の弱点を指摘しつつ、「カーニバルのような」サッカーを約束した
ブラジルのDNAを受け入れる
SBTでの長時間のインタビューで、アンチェロッティ監督は、現地の文化に深く触れることが自身の戦術的アプローチにどのような影響を与えたかを語った。2026年初めに現地の祝祭を体験した同監督は、チームにピッチ上でまさにその精神を体現してほしいと考えている。
同国の文化と自身のスポーツビジョンを結びつけ、彼は次のように述べた。「代表チームのDNAは非常に重要だ。ブラジルのDNAとは、才能、エネルギー、そして喜びである。 私はブラジルのサッカーをカーニバルに例えたい。カーニバルは私にとって初めての経験だったが、そこにはエネルギー、喜び、芸術、才能が溢れていると理解した。そして、非常に組織的でもある。すべての山車を正確なタイミングで整列させること――これらすべてを代表チームに取り入れなければならない。喜び、エネルギー、才能、そして組織力だ。」
- AFP
攻撃の布陣を確定する
この活気あふれるスタイルを実現するため、監督は前線に重きを置いた戦術構成を採用する方針だ。彼は、選手たちの質を最大限に引き出すために、前線に4人の選手を配置したいと明言した。大会が目前に迫る中、最終メンバーはほぼ確定しているものの、まだ数名の空き枠が残っている。「4、5つのポジションがあり、その点では多くの迷いがある」と彼は認めた。「だからこそ、あまりよく知らない選手たちを招集したのだ。 守備に1人、中盤に2人、そして攻撃にさらに2人が欲しい。競争率は非常に高い。代表チームの幸運は、選手たちに多くの才能があることだ。」また、彼は外国人選手の帰化をきっぱりと否定し、現在の選択肢に完全に満足していると強調した。
守備のジレンマを解決する
攻撃陣が好調な一方で、サイドの守備的ポジションに対する解決策を見出すことが依然として最大の課題となっている。彼は、現在の選手層が例年より薄いと指摘しつつも、ローマで非常に好調な若手ウェスリーを称賛した。監督は、多才なセンターバックを起用することで、自チーム出身の選手でこの問題を解決できると確信している。
この重要な課題について、彼は次のように説明した。「センターバックをサイドバックに起用することには何の問題もない。チームにとって最も重要なのはバランスだ。攻撃参加の多いウイングがいるなら、それほど攻撃参加する必要のないサイドバックで十分だ。エデル・ミリタオはセネガル戦でそのポジションで非常に良いプレーを見せたし、マルキーニョスもそれをこなしている。今回の招集では、ロジェ・イバニェスを試してみたい。 ピッチ上でチームに良いバランスをもたらすことができる選手を見つけられるはずだ。」
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米国における重要な試験
これらの戦術的な調整は、現在アメリカで行われている代表戦期間中に試されることになる。南米の強豪は、3月26日にフランスと対戦し、続いて3月31日にはクロアチアと対戦する予定だ。さらに、5月31日にはパナマとの最終調整試合も予定されている。これらの試合は、本大会が始まる前に控え選手を評価し、先発メンバーを固める絶好の機会となるだろう。