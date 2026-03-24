「喜び、エネルギー、そして才能」――カルロ・アンチェロッティ監督は、ワールドカップを控え、ブラジル代表の弱点を指摘しつつ、「カーニバルのような」サッカーを約束した

SBTでの長時間のインタビューで、アンチェロッティ監督は、現地の文化に深く触れることが自身の戦術的アプローチにどのような影響を与えたかを語った。2026年初めに現地の祝祭を体験した同監督は、チームにピッチ上でまさにその精神を体現してほしいと考えている。

同国の文化と自身のスポーツビジョンを結びつけ、彼は次のように述べた。「代表チームのDNAは非常に重要だ。ブラジルのDNAとは、才能、エネルギー、そして喜びである。 私はブラジルのサッカーをカーニバルに例えたい。カーニバルは私にとって初めての経験だったが、そこにはエネルギー、喜び、芸術、才能が溢れていると理解した。そして、非常に組織的でもある。すべての山車を正確なタイミングで整列させること――これらすべてを代表チームに取り入れなければならない。喜び、エネルギー、才能、そして組織力だ。」