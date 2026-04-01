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Pirlo shirt fanTom Hindle
Thomas Hindle

翻訳者：

喜びと苦悩の4時間：3大会連続のワールドカップ出場を逃したイタリアの悲しみを、ニューヨークのイタリアンレストランが見事に表現した

Analysis
イタリア
特集＆コラム
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ 欧州予選

火曜日、イタリアは3大会連続でのワールドカップ出場を逃したが、ニューヨーク市のレストランで行われた集まりは、大会出場を逃すことがどれほど痛手であるかを如実に物語っていた。

ニューヨーク発――その男性は注文をきっぱりと伝えた。

「プロシュート、モッツァレラ、パン、それにペローニを1本、お願いします」

彼はバーカウンターに身を乗り出し、ニューヨークのリトル・イタリーの伝統的な境界線のすぐ北に位置するナポリ風ピザ店「リバルタ・ピッツェリア」の、シャツ姿の客の群れに向かって、ほとんど叫ぶように注文していた。実のところ、彼はひときわ目立っていた。店内の他の客は、ジャージ、Tシャツ、パーカーが混ざり合ったアズーリ（イタリア代表）ブルーの海だった。 その男はスーツ姿に身を包み、高級なウィークエンダーバッグを携えていた。おそらく長距離の旅に出ようとしていたのだろう。

だがその前に、店内の他の客たちと同様、彼にも観戦すべきサッカーの試合があった。火曜日の午後に行われた、ワールドカップ予選プレーオフのイタリア対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦は、特別な重みを持っていた。ワールドカップで4度の優勝を誇るイタリア代表は、2014年以来本大会に出場していない。世界的なサッカー強豪国と目されているにもかかわらず、近年はこの最大の舞台にすら名を連ねていないのだ。

火曜日は、その状況を打開するチャンスだった。そして、マンハッタンのロウアー・マンハッタンにあるあるレストランでは、喜び、不安、苦悩、そして信じられないという感情のすべてが、実際の会場から数千マイルも離れた場所で繰り広げられた。まるでファンたちがスタジアムに居合わせているかのように。

  • National Anthem Italy fansTom Hindle

    ぎこちないスタート

    どこからでもスクリーンが見えた。リバルタは確かに狭い空間で、12番街のファサードに切り取られたナポリの一片のような場所だ。5人以上のグループが中央に置かれた長いテーブルに座っていた。常連客たちはバー沿いに陣取り、バーテンダーのセバスチャンが絶え間なくアペリティフ、ペローニ、スプリッツを振る舞っていた。 コカ・コーラ――常にガラス瓶で提供され、それにふさわしい背の高いタンブラーが添えられていた――も、何十本も客席へと運ばれていった。バーには一人の男が座り、耳を傾けてくれる人なら誰にでも、自分が考案し、世に出そうとしているドリンクを買ってほしいと説得しようとしていた。

    キックオフの20分前、旗が掲げられた。なめらかなおだんごヘアにイタリア代表のカッパジャケットをまとった老人が、人混みを掻き分けて壁にトリコロール旗を留めようとしていた。周囲ではイタリアのポップミュージックが大音量で鳴り響いていた。

    キックオフ15分前、人々はただ椅子を移動させるだけになった。こうした事態に慣れたスタッフも、それに応じて動いた。飲み物、食べ物、パン、水道水――その流れは決して止まることがなかった。ユニフォームもここにあった。確かに、最近のイタリアサッカーは低迷期にある。現在のスター選手は――実のところ代表チーム同様――数に乏しかった。 それでも、往年の名選手たちの姿はしっかりと映し出されていた。アンドレア・ピルロ、フランチェスコ・トッティ、そしてジジ・ブッフォンだ。また、ここ数年のワールドカップでの不振にもかかわらず、このチームが5年足らず前に欧州選手権を制したチームであるという事実を、痛感させる場面もあった。そのため、そのチームのキャプテンであるジョルジョ・キエッリーニがテレビ中継に映し出されると、会場の騒ぎは一気に高まった。

    そして、静寂が訪れた。全員が立ち上がった。会場が埋まるにつれてイタリアの曲を次々と流していた司会者は、観客にイタリア国歌斉唱のために起立するよう促した。

    「団結せよ！」

    我らは死を覚悟している。

    我らは死を覚悟す、

    イタリアが呼んだ。

    団結せよ！

    客たちは一語一語を歌い、その後一斉に叫んだ。司会者はその愛国心を煽り、客たちに拍手や歌、ダンスを促した。

    しかし試合が始まると、緊張感がはっきりと漂った。イタリアのサッカー界は神経質になっている。それはあらゆるレベルで感じられる。サッカー連盟は、予選の準決勝を、通常このような大一番が行われるサン・シーロから、はるかに小規模なベルガモへと会場を変更した。それほど、観客からのプレッシャーが予想されていたのだ。

    ここでもその緊張感は明白だった。 イタリアは序盤、プレーが雑だった。パスが数本ミスった。エース級のセンターMF、ニコロ・バレッラがボールを失った。観客からはため息が漏れた。ジャンルイジ・ドンナルンマがボールを場外へ蹴り出した。罵声が飛んだ。そしてボスニア・ヘルツェゴビナが攻め上がると、会場は静まり返った。イタリアが足場を固めようと苦戦する間、その静けさは続いた。ウェイターたちは、ほとんど無言でピザを運んでいた。

    ボスニアのエディン・ジェコが体をひねってシュートを放った時、一人の客から不安の叫び声が上がった。その直後、緊張した笑いが漏れた。

    そしてイタリアが得点した瞬間、店中は爆発した。まさに天の恵みだった。ボスニアのゴールキーパーがバレラの足元にパスを出し、バレラはモイゼ・ケアンに横パス。ストライカーはボールをゴール上隅に叩き込み、喜びのあまりくるりと回転した。ニューヨークも彼と共に祝った。音楽が流れ出し、飛び跳ねる人々が現れた。ウェイターたちはボトルを打ち鳴らし、次々とドリンクをサーブすることに集中していたバーテンダーでさえ、一瞬だけ祝賀の時間を許した。

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  • Italy FanTom Hindle

    決して落ち着かない

    それでも緊張は消えなかった。イタリアはここ数年、サッカー代表チームに関しては決して油断できないことを身をもって学んできた。勝利でさえ、息詰まるような接戦の末にようやく手にしたものだ。このチームは、物事を簡単に進めることを好まない。

    したがって、理論上は格下の相手に対して1点リードしていたとはいえ、喜びを感じる余裕はほとんどなかった。スタジアムは不安に震えていた。アレッサンドロ・バストーニも同様だった。このセンターバックは、どのセンターバックも「こんなタックルはしたくない」と願うようなプレーをしてしまった。相手選手に1ヤード遅れをとった彼は、一歩遅れていることに気づくと、インターのディフェンダーは飛び込んだ。 ボールは前方へ飛び、バストーニは愚かなタックルで相手選手を吹き飛ばした。主審は得点機会を阻んだとして、彼に即退場を命じた。

    リバルタは信じられないというように沸き立った。イタリア語、英語、スペイン語で罵声が飛び交った。VARが確かに正しい判定であることを確認すると、見物人たちはただ嘆息し、首を横に振るしかなかった。

    ハーフタイムになると、タバコが吸われた。大量に。数十人の神経質なファンが歩道へと這い出した。ニューヨークは暖かい日だったため、その匂いが漂ってきた。レストラン側はファンに「定員の限界」だと告げたが、数人の追加客が押し合いへし合いしながら後半戦を見ようと入ってきた。

    残された時間は、イタリア代表のサポーターたちにとって苦痛の連続だった。ペローニビールは一斉にエスプレッソへと変わり、昼食後のカフェイン摂取はほぼ普遍的な光景となっていた。それは、蔓延する不安をさらに煽っていたのかもしれない。

    厳格な規律主義者であり、もともとかなり保守的な指揮官であるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、レッドカードを受けてチームをより守備的な布陣に組み替えた。後半開始の数分間、イタリア代表がボールに触れることはほとんどなかった。これにより、また違った熱気が生まれた。突如として、攻撃的な攻勢は生き残りをかけた戦いへと変わった。

    イタリアのサッカーは強固な守備体制の上に築かれており、ファンたちはそれを心から愛しているようだった。タックルはゴールのように祝福された。ドンナルンマは10回もの驚異的なセーブを見せた。その一つひとつが、会場全体から熱烈な称賛を浴びた。

  • Napoli tap Tom Hindle

    同点弾への恐怖

    そして、イタリアの栄光の瞬間が訪れるはずだった。

    キーンはディフェンダーを振り切った。観客席から立ち上がる人々がいた。歓声がさらに高まった。キーンはゴールに向かって駆け抜けた。観客の携帯電話が一斉に掲げられた。

    キーンのシュートはクロスバーを2フィートも越えてしまった。

    「メルダ！」と、その頃にはプロシュートも2杯のエスプレッソも1本のタバコも平らげていたビジネスマンが叫んだ。数分後にもう一度チャンスが訪れたが、結果は同じだった。その頃には、レストランは呆然とした静寂に包まれていた。

    聞こえるのは、バーテンダーたちが懸命に働いているカクテルシェーカーの中の氷がカチャカチャと鳴る音だけだった――もっとも、彼らが誰のために注文を受けているのかは、はっきりとは分からなかった。一人の騒がしい男が、少し声が大きすぎるほどに「友よ、この赤ワインをグランデ・プールでくれ」と頼んだ。彼は数人の怒りの視線を浴び、顔をキャンティのグラスに埋めた。

    ボスニアのゴールが訪れた。それは醜いゴールだった。ボールはファーポストへ。ドンナルンマが最初のシュートを止めた。しかし、ボールは押し込まれ、ゴールラインを越えた。そして突然――しかしどこか必然的に――残り10分でスコアは1-1の同点となった。

  • Italy fans penaltiesTom Hindle

    失うことへの恐怖

    延長戦は荒れた展開となった。ガットゥーゾ監督の交代策は主に守備的なもので、スタンドのファンはそれを快く思わなかった。彼らはもっと気迫を、もっと攻撃を求め、声援を送った。バレラは疲れ果てた様子でピッチを去った。

    イタリアのベストプレーヤーがピッチを去っていくのを見て、ある10代の少年は信じられないという表情で息をのんだ。

    試合自体にも、物議を醸す場面があった。サンドロ・トナリがパスを受けた。ニコラ・カティッチがペナルティエリアのすぐ外で、背後から彼を引きずり倒した。主審はイエローカードを提示した。観客はレッドカードを求めた。

    「あいつがクソみたいなイエローなんて、俺たちはいつレッドをもらえるんだ？」と、あるファンは信じられないというように身振り手振りを交えて叫んだ。

    正直なところ、PK戦は好都合に思えた。ドンナルンマは世界屈指のPK阻止能力を持つゴールキーパーであり、イタリアはユーロ2020優勝を決める際、2大会連続でPK戦を制していた。ボスニアは数日前にウェールズ戦でPK戦を戦っていた。そのことが、イタリアに相手選手のシュートコースを多少なりとも予測させる手がかりを与えていたのかもしれない。そして、主審が延長戦の終了を告げる笛を吹いた時、一時の盛り上がりが見られた。

    DJが再びターンテーブルに戻った。動きがあり、信じられないような展開さえ感じられた。だが、すべてはあっという間に終わった。

    ボスニアのベンジャミン・タヒロヴィッチが先制点を決め、強烈なシュートをネットに突き刺した。イタリアは直後に動揺し、フランチェスコ・ピオ・エスポジトがシュートを大きく外した。その時、最初のサポーター――レトロなブッフォンのユニフォームを着た少年――が会場を後にした。その後、惨事が続いた。 ドンナルンマはセーブできず、スタジアムの雰囲気は一変した。サンドロ・トナリが一時的に流れを落ち着かせたものの、ボスニアが依然として優位に立っていた。ケリム・アラジュベゴビッチが3-1とすると、さらに多くのファンが席を立ち、ブライアン・クリスタンテがクロスバーを叩いた頃には、すでに試合の気勢は失われていた。ウィスコンシン州出身のエスミル・バヤクタレヴィッチが試合を決定づけた。彼のシュートはドンナルンマをすり抜け、ネットに突き刺さった。

    つまり、ワールドカップのサッカーを待つ日々は続くということだ。しかし、その現実がすぐに浸透したようには見えなかった。

    ほとんどの人は黙って立ち去った。DJもいれば、MCのアナウンスも、無料のドリンクもなかった。信じられないという呟きが空気を満たした。あるファンは、しばらくの間、頭を抱えたまま動かないでいた。バーのスタッフはグラスを洗いながら、肩をすくめた。

    そして、スーツ姿の男は出口に向かう途中で頭をぶつけ、混雑したマンハッタンの通りを駆け下りる際、バッグを置き去りにするところだった。