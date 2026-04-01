喜びと苦悩の4時間：3大会連続のワールドカップ出場を逃したイタリアの悲しみを、ニューヨークのイタリアンレストランが見事に表現した

どこからでもスクリーンが見えた。リバルタは確かに狭い空間で、12番街のファサードに切り取られたナポリの一片のような場所だ。5人以上のグループが中央に置かれた長いテーブルに座っていた。常連客たちはバー沿いに陣取り、バーテンダーのセバスチャンが絶え間なくアペリティフ、ペローニ、スプリッツを振る舞っていた。 コカ・コーラ――常にガラス瓶で提供され、それにふさわしい背の高いタンブラーが添えられていた――も、何十本も客席へと運ばれていった。バーには一人の男が座り、耳を傾けてくれる人なら誰にでも、自分が考案し、世に出そうとしているドリンクを買ってほしいと説得しようとしていた。

キックオフの20分前、旗が掲げられた。なめらかなおだんごヘアにイタリア代表のカッパジャケットをまとった老人が、人混みを掻き分けて壁にトリコロール旗を留めようとしていた。周囲ではイタリアのポップミュージックが大音量で鳴り響いていた。

キックオフ15分前、人々はただ椅子を移動させるだけになった。こうした事態に慣れたスタッフも、それに応じて動いた。飲み物、食べ物、パン、水道水――その流れは決して止まることがなかった。ユニフォームもここにあった。確かに、最近のイタリアサッカーは低迷期にある。現在のスター選手は――実のところ代表チーム同様――数に乏しかった。 それでも、往年の名選手たちの姿はしっかりと映し出されていた。アンドレア・ピルロ、フランチェスコ・トッティ、そしてジジ・ブッフォンだ。また、ここ数年のワールドカップでの不振にもかかわらず、このチームが5年足らず前に欧州選手権を制したチームであるという事実を、痛感させる場面もあった。そのため、そのチームのキャプテンであるジョルジョ・キエッリーニがテレビ中継に映し出されると、会場の騒ぎは一気に高まった。

そして、静寂が訪れた。全員が立ち上がった。会場が埋まるにつれてイタリアの曲を次々と流していた司会者は、観客にイタリア国歌斉唱のために起立するよう促した。

「団結せよ！」

我らは死を覚悟している。

我らは死を覚悟す、

イタリアが呼んだ。

団結せよ！

客たちは一語一語を歌い、その後一斉に叫んだ。司会者はその愛国心を煽り、客たちに拍手や歌、ダンスを促した。

しかし試合が始まると、緊張感がはっきりと漂った。イタリアのサッカー界は神経質になっている。それはあらゆるレベルで感じられる。サッカー連盟は、予選の準決勝を、通常このような大一番が行われるサン・シーロから、はるかに小規模なベルガモへと会場を変更した。それほど、観客からのプレッシャーが予想されていたのだ。

ここでもその緊張感は明白だった。 イタリアは序盤、プレーが雑だった。パスが数本ミスった。エース級のセンターMF、ニコロ・バレッラがボールを失った。観客からはため息が漏れた。ジャンルイジ・ドンナルンマがボールを場外へ蹴り出した。罵声が飛んだ。そしてボスニア・ヘルツェゴビナが攻め上がると、会場は静まり返った。イタリアが足場を固めようと苦戦する間、その静けさは続いた。ウェイターたちは、ほとんど無言でピザを運んでいた。

ボスニアのエディン・ジェコが体をひねってシュートを放った時、一人の客から不安の叫び声が上がった。その直後、緊張した笑いが漏れた。

そしてイタリアが得点した瞬間、店中は爆発した。まさに天の恵みだった。ボスニアのゴールキーパーがバレラの足元にパスを出し、バレラはモイゼ・ケアンに横パス。ストライカーはボールをゴール上隅に叩き込み、喜びのあまりくるりと回転した。ニューヨークも彼と共に祝った。音楽が流れ出し、飛び跳ねる人々が現れた。ウェイターたちはボトルを打ち鳴らし、次々とドリンクをサーブすることに集中していたバーテンダーでさえ、一瞬だけ祝賀の時間を許した。