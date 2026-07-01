「一部の選手には、自ら『もう続けられない』と決断することを期待している」と、フンメルスはMagentaTVで明言した。「30代前半で、ドイツ代表として4〜6大会のチャンスがあったにもかかわらず結果を出せなかった選手たちとは、向き合わなければならない。」

しかし翌日、元バイエルンとBVBのDFフンメルスは誤解を避けるため発言を補足。主将ヨシュア・キミッヒは対象外だと明言した。「私が言及したのは、まさにそうしたチャンスを与えられてきた選手たちです。 ただし、私の発言がそう解釈されたこともあるので、ジョシュア・キミッヒは対象外であることを強調しておきたい」