パラグアイとのPK戦で3－4で敗れた直後、この元代表選手は、DFBのスター数名にドイツ代表としての将来を真剣に考えるよう求めた。
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「問題を見過ごしてきた期間が長すぎる」とディートマール・ハマン。DFBの重要人事について、マッツ・フンメルスの見解に異議を唱えた。
「一部の選手には、自ら『もう続けられない』と決断することを期待している」と、フンメルスはMagentaTVで明言した。「30代前半で、ドイツ代表として4〜6大会のチャンスがあったにもかかわらず結果を出せなかった選手たちとは、向き合わなければならない。」
しかし翌日、元バイエルンとBVBのDFフンメルスは誤解を避けるため発言を補足。主将ヨシュア・キミッヒは対象外だと明言した。「私が言及したのは、まさにそうしたチャンスを与えられてきた選手たちです。 ただし、私の発言がそう解釈されたこともあるので、ジョシュア・キミッヒは対象外であることを強調しておきたい」
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フンメルスがキミッヒについて：「疑いの余地がない」
現在31歳で大会6回（W杯と欧州選手権）に出場しているキミッヒは、フンメルスが述べたカテゴリーに当てはまる。直近の決勝トーナメントでのドイツ代表の不振を踏まえると、バイエルン・ミュンヘンのMFは、多くの人々にとって代表不振の象徴となっている。
フンメルスはキミッヒについて「人柄に疑いの余地はない。彼は真のプロで、毎日100％でトレーニングしている。彼に直接言ったことはない」と語った。
16強敗退を受けて代表を引退する選手がいるかはまだ不明だ。マヌエル・ノイアーはパラグアイ戦後に2度目の代表引退を表明。アントニオ・リュディガー、レオン・ゴレツカ、パスカル・グロス、レロイ・サネ、オリバー・バウマンも引退候補とされている。
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ディートマール・ハマンは若手選手にチャンスを与えたいと考えている
一方、ディートマール・ハマン（52歳）はフンメルスとは異なる見解を示した。彼は、代表が再出発するには厳しい選別が必要で、キミッヒの引退も選択肢だと語る。「もう若手を起用するしかない。この状況をあまりにも長く見てきたのだから」
一方、キミッヒ本人はMagentaTVの番組終了後、今後も続けていく意向を示した。「私が決してしないこと、それは諦めることだ。」