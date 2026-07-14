移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏とマッテオ・モレット氏の報道が一致しており、このゴールキーパーのFCバルセロナからアヤックス・アムステルダムへの移籍にはもはや障害がない。
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翻訳者：
問題は解決したのか？ マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンが、FCバルセロナから特別なクラブへの移籍を許可される見通しだ。
バルサと2028年まで契約しているテル・ステーゲンは、来季オランダ強豪へレンタル移籍する見込みだ。最近までバルサとアヤックスは給与負担率で合意できず移籍が危ぶまれたが、解決した。
しかし、この最後の障害は解消されたようだ。報道によると、バルサはレンタル期間中も、1000万ユーロ以上とされるテル・ステゲンの年俸の大部分を引き続き負担するとのことだ。
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アヤックスは、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンのような経験豊富なGKを求めていた。
テル・ステゲンはバルセロナからアムステルダムへの移籍を承認された。昨季後半にジローナへレンタルされたが、負傷で公式戦2試合のみの出場だった。
ジローナは2部に降格し、完全移籍は成立しなかった。バルサでは正GKガルシアを脅かす立場になく、新天地を求める必要があった。
アヤックスは、ボールコントロールに優れたベテランGKを求めており、テル・ステゲンは理想的な候補だ。オランダ王者は彼とともに再起を狙う。昨季は5位に沈んだ。
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