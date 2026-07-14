バルサと2028年まで契約しているテル・ステーゲンは、来季オランダ強豪へレンタル移籍する見込みだ。最近までバルサとアヤックスは給与負担率で合意できず移籍が危ぶまれたが、解決した。

しかし、この最後の障害は解消されたようだ。報道によると、バルサはレンタル期間中も、1000万ユーロ以上とされるテル・ステゲンの年俸の大部分を引き続き負担するとのことだ。