「問題は監督じゃない！」――トビー・アルデルヴェイレルトがトッテナムの主力選手たちを痛烈に批判。元スパーズのDFは特にクリスティアン・ロメロとミッキー・ファン・デ・フェンを厳しく非難。

アルデルヴァイレルトはESPNに、北ロンドンを襲う危機について本音を語った。勝ち点30で18位のトッテナムは17位ウェストハムに2ポイント差をつけられており、このベルギー人選手は率直に意見を述べた。

彼はチームの戦力レベルに疑問を呈した。「純粋なクオリティにも目を向ける必要がある。ビッグプレイヤーやクオリティのある選手は、重要な局面で結果を出す。だが今シーズンはそれができていない。巨額で獲得された選手たちが、1、2試合ではなくシーズン通して結果を出せていない。 結局のところ、彼らの質は十分ではないと結論づけざるを得ない」と語った。