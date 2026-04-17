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「問題は監督じゃない！」――トビー・アルデルヴェイレルトがトッテナムの主力選手たちを痛烈に批判。元スパーズのDFは特にクリスティアン・ロメロとミッキー・ファン・デ・フェンを厳しく非難。
チームに対する痛烈な評価
アルデルヴァイレルトはESPNに、北ロンドンを襲う危機について本音を語った。勝ち点30で18位のトッテナムは17位ウェストハムに2ポイント差をつけられており、このベルギー人選手は率直に意見を述べた。
彼はチームの戦力レベルに疑問を呈した。「純粋なクオリティにも目を向ける必要がある。ビッグプレイヤーやクオリティのある選手は、重要な局面で結果を出す。だが今シーズンはそれができていない。巨額で獲得された選手たちが、1、2試合ではなくシーズン通して結果を出せていない。 結局のところ、彼らの質は十分ではないと結論づけざるを得ない」と語った。
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選手たちに責任を果たすよう強く求められている
低迷するスパーズは、トーマス・フランク、イゴール・トゥドールに続き、今シーズン3人目の監督としてロベルト・デ・ゼルビを招聘した。だが元センターバックの彼は「問題はベンチではなく、選手にある」と語る。
「問題は監督ではなく、チームそのものだ。選手個々の質と責任感が不足している。新しい監督を呼んでも結果は同じ。要は『質』だ」と語った。
守備の二人が激しい批判にさらされている
元ベルギー代表の彼は、ロメロとファン・デ・ヴェンの守備コンビの不振に特に衝撃を受けていた。クラブの過去のチャンピオンズリーグでの活躍を支えた中心人物として、成功のために何が必要かを熟知している。
「ロメロもヴァン・デ・ヴェンも、本来のレベルに達していない」と彼は語った。「これは一時的な問題ではなく、シーズン通してのことだ。ロメロは頻繁にレッドカードを受け、判断力も不足している。結果としてチームを失望させている」
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苦戦中のスパーズ、今後はどうなるのか？
残留圏との2ポイント差を埋めるため、トッテナムはピッチ上の課題を急いで解決しなければならない。残り6試合（最初の相手はブライトン）でトップリーグ残留をかけ、クラブは大きな壁に直面している。選手たちがこの警告を真剣に受け止めなければ、チャンピオンシップへの降格が待っている。