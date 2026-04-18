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「問題は山積みだ！」――トッテナムの降格争いのライバル、ウェストハムがフィレンツェでのクリスタル・パレスの「祝宴」で勢いづいたことを受け、ロベルト・デ・ゼルビ監督が反応した。
デ・ゼルビ、降格の現実と向き合う
トッテナムのデ・ゼルビ監督は、プレミアリーグ残留を争う中でチームが内部の問題に揺れていると認めた。2026年に入ってから未勝利のスパーズは18位に沈み、残り6試合で安全圏まで2ポイント差だ。
降格争いのライバル、ウェストハムはヨーロッパカンファレンスリーグでフィオレンティーナを破り準決勝に進出し、勢いに乗るクリスタル・パレスとの一戦を控える。それでもデ・ゼルビは「他ではなく自分たちに集中すべきだ」と強調。北ロンドンのクラブを18位に落とした2026年の未勝利を、何としても止めたい。
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マネージャーが集中力を求めている
トッテナムの苦戦と比較されることについて問われたデ・ゼルビ監督は、チーム内への集中を強調した。同監督は、フィオレンティーナを合計スコアで下しファンと祝ったクリスタル・パレスの選手や降格圏の勢いに関する質問を即座に退けた。
「俺は他チームの事情を深く考える習慣がない」とデ・ゼルビは『Football London』に語った。「我々にも課題があるが、明日勝つ自信はある。まずは明日の勝利に集中し、その後でクリスタル・パレスの試合結果を確認する。2025年以降1勝もしていない状況で、他チームのことを考えて時間を費やす余裕はない。」
シャビ・シモンズに「手を引け」と要求され、結果を出すよう求められた
チームの組織的な課題に加え、デ・ゼルビ監督はシャビ・シモンズに個人としての成長を求めている。昨夏加入した22歳のオランダ人は、プレミアリーグデビューシーズンで安定したパフォーマンスを示せていない。
22歳のシモンズを再び先発させるため、デ・ゼルビ監督は簡潔な指示を与えた。「ゴールを決め、アシストし、ボールがなくても走り続けろ。以上だ」
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トッテナム、勝たねばならないブライトン戦に臨む
デ・ゼルビ監督は大きなプレッシャーに立たされている。今週末、古巣ブライトン戦で勝利が絶対条件だ。就任初戦でサンダーランドに1-0で敗れ、クリスティアン・ロメロら主力の負傷も相次ぐ中、チームを立て直さなければならない。
調子を上げるウェストハムを前に、失敗の余地はない。さらにアストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、チェルシーとの連戦も控える。ここで負けが込めば、1978年以来となる降格が確定する。