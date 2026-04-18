「問題は山積みだ！」――トッテナムの降格争いのライバル、ウェストハムがフィレンツェでのクリスタル・パレスの「祝宴」で勢いづいたことを受け、ロベルト・デ・ゼルビ監督が反応した。

トッテナムのデ・ゼルビ監督は、プレミアリーグ残留を争う中でチームが内部の問題に揺れていると認めた。2026年に入ってから未勝利のスパーズは18位に沈み、残り6試合で安全圏まで2ポイント差だ。

降格争いのライバル、ウェストハムはヨーロッパカンファレンスリーグでフィオレンティーナを破り準決勝に進出し、勢いに乗るクリスタル・パレスとの一戦を控える。それでもデ・ゼルビは「他ではなく自分たちに集中すべきだ」と強調。北ロンドンのクラブを18位に落とした2026年の未勝利を、何としても止めたい。