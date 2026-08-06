アルコルタは、最大の障害は彼らのサッカー能力ではなく、関わる当事者たちの性格にあると考えている。アルコルタはこう語った。「エムバペが加入して以来、問題はエゴにある。私はエゴというもの全体を理解したことがないし、ロッカールームでそれを経験したこともない。しかし現実として、両者のつながりは完全にはかみ合っていない。

「エムバペは1シーズンに50ゴールを決める。そして願わくは、モウリーニョが2人をうまく共存させ、高いパフォーマンスを発揮させられることだ。もしビニシウスが残るなら、モウリーニョは彼に対して、これまでの監督たちが引き出せなかったものを要求するだろう。すでに自身の期待を明確に伝えているはずだ」



