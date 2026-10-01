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「問題はない」 ウスマン・デンベレが沈黙を破る バロンドールの「選ばれし者」発言をめぐるキリアン・エンバペとの不和報道について
雑音を遮断する
金曜日のイタリア戦を前に行われたUEFAネーションズリーグの試合前会見で、デンベレは報じられている緊張関係について言及した。これまでの報道では、デンベレとエムバペの間に距離が生じているとされ、関係は冷え込んでいると伝えられていた。
しかし、デンベレはエムバペと今も友人関係にあるのかと問われると、こうした主張をすぐさま否定した。「僕たちは話をした。テーブルでも隣同士だ。問題はない」と、デンベレは試合を前に語った。2人を巡るメディアの注目によって、個人的な関係が損なわれていないことを、デンベレは明確にした。
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“選ばれし者”論争
この確執の発端となったのは、エムバペが今年のバロンドールについて『フランス・フットボール』に語ったインタビューだった。エムバペは対照的なそれぞれのキャリアについて触れ、「彼は常に才能ある選手と見なされてきた。僕は常に選ばれし者と見なされてきた」と述べた。
その後、デンベレは『Ligue 1 Plus』のインタビューで反応を示した。「僕はずっとクラスの後ろにいて、懸命に努力してきた。キャリアを通して、一言も発してこなかった。とても努力してきた。言った通り、僕は決して選ばれし者ではなかった。でも努力し、昨年はPSGでの素晴らしい1年が報われた。そして今年はどうなるか見てみよう。プレッシャーはなく、落ち着いている」とデンベレは説明した。
ピッチに集中している
進行中の騒動という見方があるにもかかわらず、デンベレは直近の代表合宿で、これ以上そのドラマを広げることを拒んだ。
イタリア戦でエムバペ不在の場合、キャプテンマークを巻く可能性があるデンベレは、自身が集中しているのはサッカーだけだと強調した。「こうした一連の話についてコメントするつもりはないし、したくもない。SNS上のささいな口論にすぎない。29歳にもなって、そんなことにコメントはしない。私はピッチで起きていることに集中している」とデンベレは述べた。
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ジダンの下での今後を見据えて
フランスは金曜日、イタリアとの重要な一戦に臨む。ジネディーヌ・ジダンが監督として初采配を振るい、新時代の幕開けとなる試合だ。今月後半にはロンドンでバロンドール授賞式が控えており、デンベレとエムバペはいずれも、国際舞台でのパフォーマンスで自らを証明したいと考えているはずだ。
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