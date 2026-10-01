金曜日のイタリア戦を前に行われたUEFAネーションズリーグの試合前会見で、デンベレは報じられている緊張関係について言及した。これまでの報道では、デンベレとエムバペの間に距離が生じているとされ、関係は冷え込んでいると伝えられていた。

しかし、デンベレはエムバペと今も友人関係にあるのかと問われると、こうした主張をすぐさま否定した。「僕たちは話をした。テーブルでも隣同士だ。問題はない」と、デンベレは試合を前に語った。2人を巡るメディアの注目によって、個人的な関係が損なわれていないことを、デンベレは明確にした。