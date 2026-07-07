問題はいくつかある。レオン・ゴレツカのユヴェントス・トリノへの移籍は、いくつかの理由から破談になる恐れがある。

このコートジボワール人選手の年俸要求が交渉の行方を左右する。ゴレツカとの交渉は、年俸で合意に至らず、決裂した。

ゴレツカは年俸700万ユーロと最大1,000万ユーロのサインボーナスを要求しているとされる。一方、イタリアメディアはユヴェントスが内部で上限を設定していると伝えている。

トリノ行きが流れても、イタリア移籍の夢が消えるわけではない。31歳の彼はまだ複数の選択肢を持ち、その一つがミランだ。当初はミラン移籍が内定していたが、最終節でCL権を逃した。 スペインではアトレティコ・マドリードが候補に挙がり、MLS移籍の可能性も取り沙汰されている。

ゴレツカはドイツ最多優勝クラブで8年間過ごし、6月末に契約満了となった。ここ数年は重要な試合でヨシュア・キミッヒやアレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐベンチ要員だった。それでも昨季ブンデスリーガでは31試合に出場し5ゴール4アシストを記録したが、チャンピオンズリーグ10試合では得点もアシストもなかった。