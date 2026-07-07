レオン・ゴレツカは、バイエルン退団が決まった後、W杯に集中するため交渉を中断。現在は再開されているが、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、当面はユヴェントスでの去就が不透明になる恐れがあるという。
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問題はいくつかある。レオン・ゴレツカのユヴェントス・トリノへの移籍は、いくつかの理由から破談になる恐れがある。
イタリアの内部関係者は最近、自身のYouTubeチャンネルで、ユヴェントスが依然としてゴレツカの獲得を目指しているものの、元バイエルンのスター選手を獲ることは最優先ではないと説明した。
トリノはまずフォワード陣を確定し、その後、センターバックよりゴールキーパーの補強を優先する。この2つが解決すれば、ゴレツカへの関心も再燃する見込みだ。
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ゴレツカに新ライバル、ユヴェントスに加入か
交渉はさらに長引いたり、決裂する可能性もある。なぜなら、ルチアーノ・スパレッティ監督の下でプレーしたいミッドフィールダーはゴレツカだけではないからだ。ロマーノによると、フランク・ケシエもユヴェントスの中盤のポジションを争っている。
彼は直近のW杯グループリーグでコートジボワール代表としてドイツ代表のゴレツカと対戦したばかり。29歳のケシエは、直近までサウジアラビアのアル・アハリでプレーし、契約満了でフリーとなっている。
バルセロナやミランでプレーした経験を持つケシエは、ユヴェントスに自らオファーを提示したとされ、クラブ側の関心度は現時点で不明だ。
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ミラノ、マドリード、MLS？ ゴレツカには複数選択肢があるようだ
このコートジボワール人選手の年俸要求が交渉の行方を左右する。ゴレツカとの交渉は、年俸で合意に至らず、決裂した。
ゴレツカは年俸700万ユーロと最大1,000万ユーロのサインボーナスを要求しているとされる。一方、イタリアメディアはユヴェントスが内部で上限を設定していると伝えている。
トリノ行きが流れても、イタリア移籍の夢が消えるわけではない。31歳の彼はまだ複数の選択肢を持ち、その一つがミランだ。当初はミラン移籍が内定していたが、最終節でCL権を逃した。 スペインではアトレティコ・マドリードが候補に挙がり、MLS移籍の可能性も取り沙汰されている。
ゴレツカはドイツ最多優勝クラブで8年間過ごし、6月末に契約満了となった。ここ数年は重要な試合でヨシュア・キミッヒやアレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐベンチ要員だった。それでも昨季ブンデスリーガでは31試合に出場し5ゴール4アシストを記録したが、チャンピオンズリーグ10試合では得点もアシストもなかった。
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